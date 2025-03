Jeg vet ikke om iPhone 16e er den mest kontroversielle iPhone-lanseringen noensinne. Vi har tross alt "overlevd" fjerningen av hodetelefonkontakten og den nylige overgangen til eSIM, men alle tegn begynner å peke mot at markedet og forbrukerne forventer noe litt annerledes fra denne åndelige etterfølgeren til den ellers så populære SE-serien.

HQ

Spørsmålet er om prisøkningen, mangelen på funksjoner og skjæringspunktet mellom konkrete forventninger og det faktiske produktet fører oss til en smarttelefon som er umulig å anbefale, eller om den bare er umulig å anbefale for noen.

Ok, så hva er dette egentlig, det er skjermdimensjonene til en iPhone 14, skallet til en iPhone 16, USB-C-porten, IP68-sertifiseringen, og til og med A18-brikken til de siste iPhones og et enestående 48 megapikslers Fusion 26 millimeter kamera. Og her, bare for å skrape i overflaten, kommer vi til de to viktigste ofrene som er like uforståelige som de er fornærmende.

iPhone 16e har ikke MagSafe. Den har Qi-basert trådløs lading, men ikke magnetene som trengs for å sikre at telefonen fungerer med havet av tilbehør som Apple og en rekke andre produsenter har bygget i løpet av de siste årene. Det er vanskelig å fatte hvor mye av en farse dette er, når hele ideen med en billigere iPhone var at selv om du betalte mindre, fikk du tilgang til den såkalte "walled garden", til økosystemet. Nå begynner Apple tilsynelatende å segmentere denne "hagen" ytterligere, for når MagSafe ikke er universell blant iPhones, hvor trekker vi linjen? For øvrig mangler også Ultra Wideband (UWB), noe som betyr at du ikke kan bruke det fiffige lille kompasset til å lokalisere tapte AirTags eller Apple enheter som AirPods.

Begge disse ofrene representerer det absolutte lavpunktet i 16e, fordi jeg mener at de er to funksjoner du bare ikke kan klare deg uten, ettersom de er en del av denne økosystemfordelen som er så viktig for å anbefale Apple produkter til noen - de er små brikker i et større puslespill, og jo flere brikker du har, desto sterkere blir bildet. Og hvem anbefaler du en iPhone 16e til når du kan få en iPhone 15 fra i fjor med MagSafe, UWB og en ekstra kameralinse?

Dette er en annonse:

Det må være Apple Intelligence, og det er verdt å nevne at selv om denne suiten kanskje ikke er så overbevisende akkurat nå, kan den bli det i fremtiden, og iPhone 15-eiere er ekskludert. Det blir også litt slitsomt å sammenligne på tvers av generasjoner, og poenget er at iPhone 16e lett kunne ha ofret noe annet for å tilby MagSafe og UWB.

Det høres ikke veldig bra ut, gjør det vel? Vel, det er ikke hele historien. Den bruker den nye A18-brikken, noe som betyr at du får flere hestekrefter enn du noen gang kommer til å bruke, du får en fin 2532x1170 OLED-skjerm med HDR, True Tone, og en kontrast på 2 000 0000:1. I tillegg har denne iPhone den beste batterilevetiden vi noensinne har testet - på noen smarttelefon noensinne. Den kan virkelig gå i flere dager.

Kameraet er merkelig, og vi savner det ultrabrede objektivet, men når det er sagt, kan dette 26 mm f/1,6-objektivet på 48 megapiksler produsere ganske utmerkede bilder, og 4K Dolby Vision video med 60 bilder i sekundet er også ekstremt stabilt og skarpt. Du får også tilgang til Apples Photonic Engine, Deep Fusion og andre systemer som produserer ganske kule bilder. Ja, du mangler allsidigheten av flere objektiver, men det er ganske konkurransedyktig og slår mange tilsvarende priset smarttelefoner over på Android side.

Dette er en annonse:

iPhone 16e er ikke en katastrofe, men det virker som om Apple var på nippet til å lansere en budsjett-telefon som virkelig kunne ha tatt folk med storm, men til slutt endte den opp med å bli litt for dyr, og feil ting har blitt kuttet. Jeg tror ikke gjennomsnittsforbrukeren vil savne UWB eller den manglende kjernen i A18-brikken, men 5500 er ikke en budsjetttelefon.