Acer Vero HL6810ATV 240Hz

Markedet er fullt av relativt billige projektorer som gir tilgang til 4K. Disse er imidlertid typisk basert på LCD-paneler med en middelmådig lyskilde og optikk - selv om det faktisk finnes et imponerende antall projektorer rett over eller rett under 1 000 kroner i disse dager. Av en eller annen grunn har de fortsatt ikke kvittet seg med VGA-kontakten, til tross for at det sannsynligvis er 15 år siden jeg brukte en sist.

Acer ønsker å gi deg noe som er litt bedre, og det er her deres HL6810-modell kommer inn i bildet. Vår testenhet er den litt dyrere ATV-versjonen, som har en integrert Android TV -modul, noe som gjør den ca. 100 pund dyrere.

Dette betyr imidlertid også at den leveres med to fjernkontroller, noe som virker litt rart og upraktisk. Men man lærer seg å leve med det - når projektoren først er satt opp, bruker man uansett ikke fjernkontrollen til noe annet enn å slå den av og på. Jeg skulle ønske at begge HDMI-portene støttet eARC, men ikke like mye som jeg skulle ønske at Smart TV -fjernkontrollen hadde bakgrunnsbelyste knapper.

Totalt sett har projektoren ganske solide standardspesifikasjoner for en billig DLP-projektor, men det som virkelig gjør en forskjell, er lysstyrken på 4000 lumen fra en LED/laser-hybridlyskilde, som også gir veldig god kontrast. I tillegg har lyskilden en betydelig lengre levetid. Mens en billig projektor vanligvis varer i 3500-4000 timer, kan denne vare i opptil 20 000 timer - og opptil 30 000 timer i Eco -modus. Det er ganske imponerende. Du må imidlertid regne med at en ny lyskilde koster litt ekstra, men på den annen side brukes det ikke tungmetaller i produksjonen, og lyskilden bør være enklere å skifte ut. Samtidig må projektoren kjøre kontinuerlig i over to år før den når slutten av sin levetid...

Alt dette høres flott ut, men det viktigste er om projektoren leverer et godt bilde. Dessverre er 4K HDR10 ingen garanti for topp kvalitet. Så vidt jeg kan finne ut, brukes en DMD 0,65" DLP-brikke. Jeg mener imidlertid å ha sett et sted at det faktisk brukes pixel-shifting, men dette er ikke nevnt i Acers offisielle materiale.

Når det gjelder spilling, er du dessverre begrenset til 1080p ved 240Hz. Det er synd, for et spill som Warhammer 40,000: Space Marine II fortjener en skjermstørrelse på 120" eller mer. Jeg anbefaler på det sterkeste å spille på en projektor med riktig type spill - og da må du kanskje leve med 60 Hz.

Det finnes en rekke skjermmoduser - langt flere enn jeg har sett før - og det var til og med DICOM SIM, som jeg tror brukes til å vise røntgenbilder og lignende. Jeg sliter imidlertid med å se poenget med det. Heldigvis finnes det også tre egendefinerte profiler hvis du virkelig vil eksperimentere. Jeg bruker vanligvis Dark Cinema, men endte opp med Rec.709 ettersom den krevde minst korreksjon. Først og fremst var blåfargen skrudd opp litt for mye, og Bright og Football er det best å unngå. På den annen side mister man generelt noe lysstyrke i Rec.709, og selv med HDR tror jeg ikke vi kommer opp i de 4 000 lumen som mer hardcore laserprojektorer kan levere. Dessverre har vi ikke utstyr til å måle farger og lysstyrke på laserbaserte enheter.

Den enkleste løsningen er å kjøre Eco Mode, ellers bråker projektoren dessverre ganske mye - vi målte den til 42 dB, men du kan også justere viften manuelt. Jeg nevner dette fordi jeg synes bildet ble betydelig bedre med Dynamic Black - som ironisk nok ikke er kompatibel med Eco Mode. Til ikke-kritisk bruk kjørte den imidlertid konsekvent i Eco Mode, må jeg innrømme.

Jeg tror det er et par innebygde høyttalere - jeg bruker dem konsekvent ikke. Det er dypt dumt og burde forbys. Det er en kontakt for lyd, men det er ikke poenget - det er en projektor, ikke en boom blaster. Den støtter til og med Bluetooth, så jeg antar at du kan bruke det også, men det fører vanligvis til problemer med synkronisering og ventetid.

Oppsettet er enkelt, og når du først har funnet ut av fokus og zoom med de fysiske knappene, kan alt styres via fjernkontrollen. Hvis du trenger mer enn bare keystone-korreksjon, finnes det til og med en fin digital zoom. Throw Ratio er 1,15 til 1,5, noe som kanskje er litt i overkant - det begrenser hvor langt fra lerretet du kan plassere projektoren. Jeg skulle gjerne ha sett litt mer horisontal forskyvning, for det er ganske begrenset hvor nyttig det egentlig er. Derfor bør du planlegge å montere projektoren relativt sentralt i forhold til projeksjonen.

Det var ingen observert regnbueeffekt, bildet var skarpt hele veien, og til å være en billig projektor var svartnivået overraskende bra med behagelige, levende farger. Jeg synes faktisk at dette skal ha litt skryt, ettersom billigere projektorer ofte lider av dette. Hvis du ser nøye etter på testbildene, kan du se små fargeavvik og feil, men jeg må innrømme at jeg ikke la merke til dem i det hele tatt ved normal bruk.

Alt i alt er fargene klare og naturlige, og fargebalansen var svært nær optimal rett ut av esken. Dette er et stort pluss for en brukervennlig projektor som kanskje til og med er eierens første. Jeg synes faktisk ikke det er mye negativt å si om bildekvaliteten i forhold til prisen.