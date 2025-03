I vår nylige anmeldelse av Meta Quest 3 roste vi ambisjonene, funksjonaliteten og hvor langt VR generelt har kommet i løpet av de siste årene. Ærlig talt, hvis du ikke har sjekket ut teknologien siden den første Oculus, HTC Vive, eller til og med PlayStation VR, og du blir møtt med den komfortable, hodesettløse AR/VR-opplevelsen for første gang med en Quest 3 over øynene, er det en ganske merkelig opplevelse på den best mulige måten.

Med det i bakhodet (ordspill ment), virker den standardiserte Quest 3 -prisen på rundt £390 for 128 GB-versjonen ganske aggressiv og gir egentlig ikke rom for noe mer budsjettvennlig. Men Meta har forsøkt likevel, tilsynelatende fordi prisen fortsatt er en betydelig inngangsbarriere for mange forbrukere som bare finner VR og AR perifert interessant.

Så her er Meta Quest 3S, som bør sette deg tilbake £ 290 for 128 GB-versjonen. Det er en ganske betydelig besparelse, og ved første øyekast bruker 3S de samme materialene, den samme Y-formede gummistroppen og nesten den samme emballasjen. Men det er en rekke viktige forskjeller å være klar over.

Hovedforskjellen ligger på innsiden, der 3S bruker såkalte "Fresnel"-linser, mens den bedre Quest 3 bruker "Pancake"-linser. Ja, det er litt forvirrende, men ideen, hvis vi skal gå rett på sak her, er at Pancake -linser tillater mye tydeligere navigering via øyebevegelser i stedet for hodebevegelser, noe som gir deg en tydeligere, mer komfortabel og generelt bare bedre spillopplevelse. Det er faktisk en ganske massiv nedgradering hvis du legger den ene tingen etter den andre, som om Fresnel-objektivene på 3S har en mer begrenset FOV, noe den har, 96 grader horisontalt og 90 grader vertikalt, i stedet for 110 grader horisontalt og 96 grader vertikalt.

Oppløsningen er også annerledes, 1832x1920 i stedet for 2064x2208. Det avhenger selvfølgelig av spillet eller appen du bruker, men det ville være en løgn å late som om det ikke har noen innvirkning på spillopplevelsen. Grynigheten er mer til stede, men det er absolutt ikke en dealbreaker.

Men i det store og hele er det omtrent det. 3S har litt lengre batterilevetid i våre tester, selv om den teknisk sett har et mindre batteri, men de seks DoF-sensorene og fire internaliserte kameraene gir like overbevisende AR-opplevelser, det er de samme Meta Quest Touch Plus -kontrollerne, det er de samme integrerte stereohøyttalerne, det er det samme Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 -brikkesettet med de samme 8 GB RAM og Adreno 740 GPU-enheten.

Som sådan er den påfallende nær å gjenskape nøyaktig samme type opplevelse som en Quest 3, men til en pris som er en god fjerdedel mindre. Det er ganske imponerende i seg selv, men vi vil fortsatt hevde at etter lengre tids eksponering i begge VR-verdener, er de bredere Pancake -objektivene rett og slett bedre.

