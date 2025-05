Nothing er blant de mest interessante selskapene innen teknologi i dag. Det startet som et maktspill fra OnePlus -skaperen Carl Pei, men har siden blitt en bastion for kombinasjonen av konkurransedyktige priser i Android -markedet og et slags fyrtårn for hele konseptet med å designe telefoner som faktisk skiller seg ut i stedet for å gli inn i anonymitetens intetsigende vakuum.

Og for noen år siden klarte de til og med å grunnlegge CMF-merket, et slags undermerke som består av enda billigere smarttelefoner og tilhørende tilbehør, men der den lekne designen er beholdt.

Denne telefonen koster £ 250 for 256 GB - det er ikke ingenting, men det får deg umiddelbart til å spisse ørene, da det er en helt annen verden enn det Samsung, og kanskje spesielt Apple, vil kalle "budsjettvennlig".

I likhet med den forrige CMF-telefonen er baksiden på CMF Phone 2 Pro skrudd fast med skruer i et standardisert design, noe som betyr at du selv kan skifte baksiden eller legge til en liten snor. Til tross for dette har telefonen faktisk en IP54-sertifisering, noe som betyr at den faktisk kan slippes i vann i noen minutter og overleve uten problemer. Ja, det faktum at Nothing har sikret seg en IP-sertifisering til denne prisen er oppsiktsvekkende. Det er enda flere gode nyheter, ettersom batteriet er på hele 5000 mAh og kan lades med 33 W. Mangelen på trådløs lading er alltid vanskelig å akseptere, men når prisen er langt nede her, halvparten av en Pixel 9a og langt under en iPhone 16e, er det kanskje rimeligere her enn andre steder.

Du får fortsatt en gigantisk skjerm, nærmere bestemt en 6,77" 1080x2392 AMOLED-skjerm med 120Hz-støtte og HDR10+ - den kan til og med nå en topp på 3000 NITS, selv om du rutinemessig vil se mye lavere lysstyrke enn det. Jeg må imidlertid innrømme at dette høye NITS-antallet ikke var noe jeg kunne se i direkte sollys, men snarere et litt svakt panel under feil forhold. Vil det plage deg? Det er vanskelig å si, men akkurat denne komponenten ser ut til å skuffe litt i forhold til det som faktisk står på papiret.

På innsiden finner vi en Dimensity 7300 Pro, en 4nm SOC bestående av åtte kjerner. Det i seg selv er ingen garanti for god ytelse, men i den begrensede mengden hverdagsscenarier jeg utsatte telefonen for, var det ingen tegn til utmattelse, selv ikke med multitasking. Pokémon TCG Pocket Det er ikke så ille, men det er selvfølgelig ekstremt vanskelig å teste hvordan programvare og maskinvare fungerer sammen i det lange løp om... vel, fem år. Denne SoC-en får selskap av 8 GB RAM, noe som fortsatt ser ut til å være nok for Android 15 med Nothing OS på toppen, og selv om du "bare" får 256 GB plass, er det faktisk plass til et microSD-minne.

Selv om Nothing OS startet litt halvferdig, har Nothing sakte, men sikkert tatt igjen det tapte, med bevisst redesign av alt fra kalkulator-appen til en rekke kule widgeter. Alt er responsivt, estetisk sammenhengende og unikt å se på, så mye at du føler deg tvunget til å endre vanene dine for å tilpasse bruken av disse redesignede appene og brukergrensesnittelementene.

Det store unntaket fra hele denne kjærlighetserklæringen er dessverre kamerasystemet. Ja, det er sprøtt at Nothing gir deg tre objektiver i en telefon til 250 pund, og du har virkelig alt du trenger her. 50 megapiksler 24 mm standard vidvinkel, 50 megapiksler 50 mm telefoto med 2x optisk zoom, og et 8 megapiksler 15 mm 120 graders ultravidvinkel. Høy oppløsning, 2x optisk zoom, mange muligheter for komposisjon og innramming - det er flott. Men enten det er mangelen på erfaren etterbehandling eller bare dårlige objektiver, så tar denne telefonen rett og slett ikke gode bilder. Fargekjemien på alle tre er bare kjedelig og død, og alle bildene vi tok manglet detaljer, dynamisk omfang og korreksjon for de faktiske lysforholdene. Mørke innstillinger var for lyse, lyse innstillinger var for mørke, og alt fra hudtoner til høylys ble ofte ødelagt.

Men igjen, for £250 får du faktisk tre (dårlige) objektiver å leke med. Det er helt utrolig hva Nothing gir deg for pengene, så selv om kameraet til tider er direkte fornærmende, er telefonen så godt utstyrt at vi fortsatt anbefaler den med hånden på hjertet.