Samsung Odyssey OLED G8 G81SF

Samsung har alltid vært flinke til å lage stilige, enkle produkter. Deres nyeste generasjon QD-OLED-paneler for spill har kommet på markedet, og som vanlig tilbyr den 0,03 ms og 240 Hz, men også en PPI på 166 på 27-tommersversjonen vi tester, pluss TrueBlack 400 og en lysstyrke på 250 nits, med 1000 nits på topp. Det er fortsatt litt på den svake siden, men man blir fort vant til det. Jeg har brukt den i fullt dagslys, med sollys som skinner direkte på skjermen, og selv om 4K-oppløsningen gir små bokstaver, fungerer det bra. Jeg savner nesten ikke å bli "solbrent" i øynene lenger, slik jeg ble med den gamle skjermen min.

Designet er relativt standard, og den ser ut som en kontorskjerm. Det er begrenset med RGB, og alt er sølv og svart. Litt kjedelig, men det er greit. Personlig ville jeg ha foretrukket litt mindre sølv/metall og litt mer svart. Til å være en "gamer-skjerm" er den ekstremt undervurdert i designet og kunne like gjerne stått på hjemmekontoret til bestefar. Baksiden er designet for rask og enkel tilgang til alle tilkoblinger, men her velger Samsung en kardinalsynd; å bruke en ekstern strømforsyning. Dette er sannsynligvis designet for å holde skjermen ekstremt slank, men det hjelper ikke mye når det ligger en stor, svart klump på gulvet og tar opp plass.

Det er ingen KVM-bryter, smart-TV-funksjoner eller lignende, men det er fortsatt en hodetelefonkontakt og en liten USB-hub. Vi burde ikke gjøre det fremdeles, for det er ærlig talt bortkastet plass og penger. Hvis du har råd til en så dyr skjerm, har du også råd til en anstendig datamaskin og tilbehør.

HDR10+ støttes, og DCI-P3 er rundt 99 %. Enda viktigere: Den har en ekstremt god antirefleksfilm, og ja, den ble også testet i direkte sollys. Apropos lys, det er åpenbart RGB, men det er på baksiden og veldig subtilt. Personlig forstår jeg ikke hvorfor man legger til RGB-lys, som genererer varme, til en paneltype som er beryktet for varmeproblemer.

Prisen er litt av en blandet pose for meg. Den ligger på rundt 1 100 pund. Samsung lager panelet selv, og likevel koster denne 27-tommeren mye mer enn lignende produkter, selv de med større skjermareal. Og når det gjelder priser, må du være forsiktig, for det er flere forhandlere som ikke er redd for å heve prisen også. Det er imidlertid verdt å merke seg at DisplayPort 2.1 ikke tilbys, noe som betyr at du ikke kan utnytte hele det ukomprimerte 10-bits bildet. Det synes jeg du har krav på når du kjøper en av de dyreste 27" 4K OLED-skjermene på markedet akkurat nå.

Moderne OLED-skjermer blir varme - veldig varme - og derfor finnes det også et varmerørbasert system som slipper ut kjølevæske etter behov. Det er mildt sagt ikke særlig godt beskrevet, for så vidt jeg kan finne ut, er det egentlig bare et fordampningskammer. I tillegg brukes ofte automatisk lysstyrkereduksjon, spesielt for logoer og andre statiske bilder, samt pikselrensing og lignende.

Fargene er virkelig gode, og kontrasten er enda bedre når den kombineres med dyp svart. 240 Hz/0,03 ms gir et helt flytende bilde uansett bruk, men det var godt at jeg hadde tilgang til et kraftig grafikkort. Den leverer definitivt et av de beste bildene du kan kjøpe akkurat nå, men det forventer du også for prisen du betaler for den. Ville jeg kjøpt denne skjermen hvis jeg hadde pengene? Kanskje ... eller kanskje i stedet 32-tommers storebroren. Men det ville vært et luksusvalg.

