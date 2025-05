HQ

For ikke så lenge siden var premiumkontrollere ganske sjeldne. Du kunne få spesialtilpassede kontrollere med kule klistremerker, lakkeringsjobber og mye mer, men i det siste har det føltes som om det har kommet bølge etter bølge av dyre kontrollere som skal ta spillingen din til neste nivå. Xbox og PlayStation har selvfølgelig sine egne versjoner i form av Elite- og DualSense Edge-kontrollerne, men det finnes også mange alternativer fra tredjeparter.

Du kan finne dusinvis av kontrollere til mellom 150 og 200 pund som ønsker å bli din neste spillkamerat. Det er en konkurranseutsatt bransje, men Nacons nye Revolution X Unlimited har gjort sitt inntog med mange tilpasningsmuligheter, god ytelse og et elegant, nydelig design.

La oss snakke om det utseendet først. Tidligere har jeg vært litt hard mot Nacons tilbehør for deres plastiske, vektløse følelse, men det kan ikke sies for Revolution X Unlimited. Denne kontrolleren er et tungt dyr, noe jeg er en stor fan av. Den er tyngre enn min trofaste Thrustmaster ESWAP X R Pro, som ikke er noen slank kylling i seg selv. De elegante, svarte, teksturerte panelene og utløserne, og LCD-skjermen i midten gir en futuristisk utseende kontroller, som ser like bra ut som den (stort sett) føles i hånden. Du kan også legge til ekstra vekt på kontrolleren, så avhengig av hvilket spill du spiller (og hvor mye skade du vil gjøre hvis du mister den på tåa), kan du tilpasse den etter eget ønske.

Tilpasning er en viktig del av pakken du får med Nacon Revolution X Unlimited. Det er en dyr kontroller, som i skrivende stund koster £ 179,90 på Nacons nettsted. Det kan kanskje avskrekke noen, men du får ikke bare kontrolleren din i en eske med en ledning for denne prisen. Du får en solid bæreveske, USB-dongle og ledning for kablet spilling, ekstra tommelpinner, en annen, mer tradisjonell D-pad, de nevnte vektene og mer for at du kan fikle med kontrolleren og gjøre den til din egen. Selv om prisen fortsatt vil være en vanskelig pille å svelge for alle som ønsker å kjøpe denne kontrolleren, føles det litt som om du kjøper en kontroller og dens utvidelsespass, med alle de ekstra bitene du får.

Ytelsesmessig er det vanskelig å finne noen klager med Revolution X Unlimited. Hall-effektpinnene og utløserne betyr at alt fra racing til slåssing er ultra-responsivt. Inndataene er nøyaktige og så gode som du kan forvente, og med tilpasningsmulighetene kan du tilpasse profilen din ytterligere til spillene du liker å spille. Jeg har prøvd kontrolleren både med kabeltilkobling og trådløst, og jeg må si at forskjellen mellom de to ikke er merkbar i det hele tatt. Kanskje var inngangene mine litt mer responsive når de var koblet til, men det kan jeg ikke si med sikkerhet. Det er en sann glede å spille med, uansett hvordan du bruker den eller hvilke spill du liker.

Batterilevetiden er kanskje der vi støter på en liten hake med Revolution X Unlimited. På én enkelt lading kan du få 10 timers batterilevetid fra kontrolleren. For meg som først og fremst spiller med støpsel og ikke i 10 timer om gangen, har ikke dette så mye å si. Men for alle som bruker denne trådløst og liker lengre økter, kan det hende at konkurrentenes 40 timers batterilevetid er litt mer fristende. Men en ladestasjon er inkludert sammen med de utallige andre detaljene i Revolution X Unlimited-esken. Igjen har Nacon tenkt fremover og kompensert for kontrollerens potensielle mangler før du får sjansen til å påpeke dem.

Det er noen mindre betenkeligheter med Revolution X Unlimited. Spesielt ansiktsknappene føles ganske myke og litt vinglete å ta på. Jeg er heller ikke en fan av den grunnleggende D-paden, men det kan du endre. Når det gjelder ansiktsknappene, er jeg ikke sikker på hvor lenge de vil vare under konsekvent mashing, som en som først og fremst plugger inn en kontroller når det er på tide å slå en motstander i et kampspill. I tillegg virker det som om Nacon har gått litt over bord i et forsøk på å tilsynelatende sette så mange knapper og snarveier på kontrolleren som mulig. Når du holder kontrolleren, kan det være altfor lett å trykke på to følsomme paneler på baksiden av den, noe som fører til litt frustrasjon.

Revolution X Unlimited er kanskje en av de dyrere kontrollerne på markedet akkurat nå, men den gjør sitt ytterste for å rettferdiggjøre den ekstra kostnaden med et stort antall tilpasningsmuligheter og måter å utstyre det ultimate tilbehøret ditt på. Det er noen få haker her og der som ikke gjør den til min absolutte favorittkontroller akkurat nå, men det er et godt valg og et tilbehør som virkelig føles som et stort steg opp fra en vanlig kontroller. Blant sine jevnaldrende tilbyr den god ytelse og lengre levetid takket være Hall-effektpinner, og er en verdig kontroller for din vurdering.