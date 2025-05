Mova P50 Pro Ultra

De siste robotstøvsugerne vi har testet her på Gamereactor har vært flaggskip, det innrømmer vi. Dreames X50 Ultra og Roborocks Saros 10 koster begge rundt 1 000 pund, og det i seg selv kan være ganske ekskluderende for mange forbrukere, spesielt de som er usikre på om de i det hele tatt skal investere i en robotstøvsuger.

HQ

Modellen vi anmelder i dag er ikke akkurat billig, men hele poenget med Mova's P50 Pro Ultra (er det ikke sprøtt å ha både "Pro" og "Ultra" i samme produktnavn?!) er å tilby alle funksjonene, men til en litt lavere pris. Og den prisen ligger på rundt 750 pund. Nei, det er ikke ingenting, men som vi raskt innså, ofrer du så lite, for ikke å si ingenting, ved å kjøpe denne i stedet for noen av de etablerte, dyrere flaggskipene, at eksistensberettigelsen blir ganske klar med en gang.

Ok, så hva får du egentlig her? For det første leverer P50 Pro Ultra en sugekraft på hele 19 000 Pa som ikke bare konkurrerer med, men direkte utkonkurrerer andre. Det finnes en matchende base med beholdere for nytt og skittent vaskevann, samt muligheten til å koble til automatisk dosering av vaskemiddel, og denne basen fjerner automatisk moppeputene for rengjøring og tørking, slik at alle aspekter av støvsugeren og basen opprettholdes i ganske lange perioder.

Også her er det FlexReach, noe som betyr at både børster og mopper sitter på armer som kan forlenges for å sikre at enheten kommer inn i hjørnene, det er et 5200 mAh-batteri som sørger for at den kan rengjøre i godt over en time i strekk, og når den er ferdig, tømmes støv og skitt i en 3,2 liters støvsugerpose.

Dette er en annonse:

Igjen, dette er en flaggskipopplevelse på alle tenkelige måter. Enten det er selve skanningen via LiDAR-modulen, bruken via den ganske intuitive appen, eller den nye antitangle-rullen som direkte hindrer hår i å bremse den innvendige rotasjonen, er det egentlig ikke så stor forskjell på opplevelsen du får her og den du får i Dreames egen X50 Ultra.

Alt i alt er appen overraskende intuitiv, selv om det er litt merkelig at Mova ikke bare faller inn under Dreames allerede ganske utmerkede app. Men her er alt du trenger, og den tiden da gjennomsnittsforbrukeren ble forvirret av appdesign er heldigvis forbi. Det betyr at den er enkel å sette opp, enkel å bruke og til og med enkel å feilsøke og vedlikeholde.

Og rengjøringsytelsen er også solid. Nei, selv med 19 000Pa og to roterende moppeputer kan ikke P50 Pro Ultra, eller dyrere konkurrenter for den saks skyld, måle seg med en ekte gulvmopp, men som et alternativ, som et supplement, rettferdiggjør Mova prisen her ved å underby de som koster mer, men leverer den samme opplevelsen.

Dette er en annonse:

Hvis det er et problem å peke på her, er det P50 Pro Ultras evne til å gjenkjenne og reagere på endringer i underlaget. Om det er navigasjonen, det nye "AI HD RGB"-kameraet eller hjerneanalysen, er vanskelig å si, men ved flere anledninger klarte ikke P50 Pro Ultra å fange opp suget når den kjørte over tepper, men om dette vil plage deg, avhenger av hvordan hjemmet ditt er innredet.

Alt i alt kunne det ha vært et enda sterkere bud hvis P50 Pro Ultra hadde vært enda billigere, bare for å minne oss på at du betaler en pen slant ekstra for merkenavn som Roborock, men som det er, er den billigere nok til at selv problemer med overflategjenkjenning er tilgivelig.