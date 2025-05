Bowers & Wilkins PX7 S3

Selv om B&Ws nye PX7-hodetelefoner, S3, ikke akkurat er verdens dyreste med en pris på 399 pund - i hvert fall ikke veldig dyre for et premiummerke med adaptiv støyreduksjon - bør fokuset være på noe helt annet: støtten for aptX Lossless, aptX HD og aptX Adaptive 24-bit. Det er også på tide at tapsfri 24-bit/96 kHz-gjengivelse blir standard, ettersom flere og flere produkter nå støtter Bluetooth 5.3. Hvis du har Qobuz, Tidal eller en annen tjeneste som tilbyr strømming i høy oppløsning, har du her et sett med hodetelefoner som faktisk kan utnytte formatet fullt ut.

For å utfylle denne premiumstandarden har de laget et sett med trådløse hodetelefoner med virkelig god byggekvalitet. Når det er sagt, har de en ganske slank profil - og hvis du er lei av hodetelefoner som får hodet ditt til å se ut som om du har prinsesse Leias ikoniske frisyre, er dette en stor forbedring. Et solid etui følger med, noe som er ganske passende for et sett hodetelefoner som også veier solide 300 gram.

Vår testmodell var i fargen Indigo Blue. Jeg er vanligvis ikke tilhenger av fargede hodesett, men dette nærmer seg kunst. Det er virkelig godt laget, med et tynt lag perforert stoff som er strukket over store områder. Rammen og ørekoppene er av metall, så det er synd at knappene er laget av halvbillig plast, noe som gir et litt uforløst klikk når de brukes. Her har man dessverre bommet på kvaliteten. Stoffet skal visstnok være smussavvisende, men vi tar godt vare på tingene vi låner her på Gamereactor, så det er ikke testet.

Ørekoppene er ganske stramme, og jeg vil anbefale at du prøver dem før du kjøper - for noen kan det være for mye av det gode. På den annen side sitter de veldig godt, noe som bare er en fordel for de som beveger hodet mye. Enhetene er 40 mm av ukjent type med en liten helling. Det opplyses imidlertid at enheten er laget av biocellulose, som sannsynligvis er plantefibre fra kokosnøtter.

Batteritiden oppgis til 30 timer, noe som stemmer ganske godt overens med testene våre. Jeg tror til og med vi nådde 31 timer en gang. Det avhenger imidlertid mest av hvor hardt de åtte mikrofonene for ANC må jobbe.

Det følger med en app - B&Ws egen. Den er funksjonell, og designet er litt annerledes enn det du vanligvis ser, men det er ikke nødvendig hvis du ikke vil bruke den. Jeg anbefaler å sette EQ til "True Sound" og la den være i fred.

Lyden er veldig godt balansert, men også begrenset av den lukkede designen, som skaper en avrundet og litt myk lyd som ikke alltid gjengir kildematerialet like naturlig. På den annen side er lyden upåvirket av omgivelsene. Lydsignaturen er ikke like basstung som hos mange konkurrenter, og mellomtonen får lov til å leve mer enn man ofte hører. Selv om diskanten er klar og detaljert, lider den som nevnt under at man kan høre at man spiller i et lukket rom. Jinjes Pisces har for eksempel et snev av ekkoeffekt, spesielt på skarptrommeslag, som ikke er til stede med åpne hodetelefoner. Jeg kan selvfølgelig bare ha vært uheldig med noen spor som utnytter hodetelefonenes naturlige resonans. Det betyr også at de sære små diskantovertonene som ofte gir en metallisk lyd, er fraværende - enten det er slaget fra hi-hatten i et trommesett eller lyden av maskingeværild i et skytespill. Og som med alle trådløse hodetelefoner jeg noen gang har hørt, gjør batterier som strømkilde ingenting for anslagsenergien i musikken, spesielt ikke i den dype bassen.

