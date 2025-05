Simlab SQ1 Sequential Shifter

For meg har jakten på den optimale sekvensielle simracing-girkassen pågått i snart fem år nå, som en evig oppgave innbakt i min noe fanatiske simracing-hobby og noe som har plaget meg i lange perioder. Det finnes mange virkelig gode sekvensielle bokser i sim-racing-verdenen. Jeg liker Heusinkveld Magshift, Simagiq Q1, Oktane Design Seq Shifter, Moza SGP, Meca Evo, Aiologs Sim Shifter... men jeg liker dem ikke like godt som Simlabs nye.

Det er den peneste, minste, sterkeste og billigste av alle i samme kategori.

Simlabs nyeste håndbrems var et finurlig produkt med gode justeringsmuligheter og et kult design. Det var enkelt å montere og ga en kvalitetshåndbremsfølelse, men det var litt for tungt sammenlignet med spesielt Heusinkveld Handbrake. Mange av disse erfaringene har gått inn i utformingen av SQ1 Sequential Shifter, som jeg mener er det beste du kan kjøpe for under 1 000 pund, på tvers av alle kategorier, merker, modeller og produsenter. Den er fantastisk bra.

For det første er formfaktoren her genial. SQ1 Sequential Shifter tar opp halvparten så mye plass (om så er tilfelle) som noen av konkurrentene, og likevel klarer den å tilby en mer robust, tøff og holdbar konstruksjon enn mye annet jeg har hatt gleden av å teste. Nederst på selve girspaken sitter Simlabs typiske aluminiumskrone (blåanodisert), og ved å vri på den kan du enkelt og raskt stille inn den motstanden du ønsker i giringen.

Girfølelsen er strålende. SQ1 Sequential Shifter tåler en støyt og oppmuntrer til harde girskift uten nåde, helt fra starten av. Det fungerer ikke å "spille videospill" med denne i neven, for da går du glipp av verdifulle skift. I stedet er det viktig å gire som i en ekte racerbil, ved å presse girene med kraft, og det merkes at Simlab har utelukket all bruk av plast eller komposittmaterialer for å bygge en spak som takler dette. Jeg liker kjørelengden, hvor lang girbevegelsen er, og jeg liker at den ikke klikker like overdrevent som Heusinkveld Magshift gjør. "Klikket" her er klart mer skånsomt, noe som sammen med følelsen av selve bevegelsen og hvordan det føles når giret "trer inn", er et utmerket valg.

Den lyseblå aluminiumsringen nederst på spaken brukes til å stille inn hvor mye motstand det skal være i selve girene.

Monteringen er også superenkel, og her slår Simlab alle konkurrentene nok en gang. Den særegne formfaktoren og den firkantede formen gjør den enkel til å begynne med, men Simlab leverer den med en glimrende liten pulverlakkert stålplate som er laget slik at SQ1 Sequential Shifter kan monteres på en 40 millimeter bred aluminiumsprofil, og dette er den første sekvensielle pinnen jeg har testet i racingriggen vår som jeg har kunnet plassere akkurat der jeg vil ha den, og som via den klumpete kroppen og det fleksible festet ikke har tatt opp plass der Heusinkveld Handbrake allerede er montert.

Den medfølgende platen i CNC-freset, pulverlakkert stål gjør den enkel å montere på en rigg med aluminiumsprofil.

Simlab har overgått seg selv her, uten noen som helst tvil. SQ1 er en glimrende liten girkasse som også selges til en nesten sjokkerende lav pris. 196 pund for denne er rett og slett perverst, og med tanke på at du må kaste opp mye for blant annet Fanatecs heller elendige Clubsport SQ Shifter, er det lett for meg å krone denne som den nye kongen i produktsegmentet. Hvis du er ute etter den beste sekvensielle simracinggirkassen på markedet akkurat nå, er det Simlabs nye du skal ha tak i.

