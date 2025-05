DJI Mavic 4 Pro

De siste årene har DJI nådd et perfeksjonsplatå der det er vanskelig å overgå det forrige. Prisen har blitt konkurransedyktig nok, sortimentet deres har blitt omfattende nok (til og med forvirrende til tider) til at alle kan finne en drone som passer dem, og kvaliteten har bare økt.

Vi har til og med delt ut en 10 eller to her på Gamereactor fordi det har vært rett og slett vanskelig å finne en manglende funksjon eller en åpenbar klage for forbrukeren den var ment for, og nå står vi nok en gang ved foten av et mesterverk. Så hvis du allerede sliter med å finne tid til å lese en hel anmeldelse av en profesjonell drone, la oss bare oppsummere at dette er den beste profesjonelle dronen DJI noensinne har laget - og det sier ikke så rent lite.

Vi har allerede delt våre lovord om den nyeste RC 2 smartkontrolleren, som har mye sterkere tilkoblingsmuligheter over lengre avstander, sammen med responsiv kontroll og mange funksjoner, så vi hopper over den. Vi anbefaler imidlertid igjen å kjøpe en Fly More Combo, da vesken denne gangen henter mer inspirasjon fra Air -serien, noe som bare er en positiv ting.

Den veier bare 1063 gram, så du trenger fortsatt et sertifikat, men for disse semi-profesjonelle dronepilotene er dette forventet. Den er fortsatt litt vanskelig å brette sammen, men ikke så mye at du skader den, men det ville vært en fordel om DJI til slutt fant en måte å stoppe rotorbladene fra å rotere mens du pakker den sammen. Batteriet er på 6654 mAh, noe som gir deg godt og vel 51 minutters flytid, men selvsagt litt mindre i praksis der du kanskje veksler mellom Normal og Sport, og distansen er beregnet til mellom 16 og 20 kilometer, noe vi... rett og slett ikke har turt å teste, men vi har tidligere presset den forrige Mavic 3 Pro med overraskende positive resultater, så disse tallene er absolutt ikke tatt ut av løse luften.

Det er alle de samme funksjonene som før og noen få nye. Homepoint fungerer fortsatt upåklagelig, og nå fungerer den uten GPS-signal i det hele tatt, noe som betyr at den egentlig ikke trenger noen forbindelse for å sikre en trygg retur til startpunktet, og du kan nå plassere en Dynamic Homepoint via kontrolleren din i stedet.

Selv om det er vanskelig å peke direkte på en erstatning eller forbedring av materialene, jobber DJI kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på selve flyvningen, og spesielt denne gangen viser det seg. Mavic 4 Pro er merkbart mer stabil, og er spesielt bedre for den vakre Cine -panoreringen som er tydelig i EV Hour -opptakene vi testet med.

Det nye kamerasystemet består igjen av tre objektiver, et 28 millimeter 100 megapikslers 4/3-objektiv som kan justeres mellom en blenderåpning på f/2 eller f/11. Deretter har du et 70 millimeter 48 megapikslers objektiv, og til slutt et 168 millimeter 50 megapikslers objektiv. De to sistnevnte er doble teleobjektiver, noe som gir deg mange muligheter for innramming, og fra det større hovedobjektivet kan du filme i 6K/120 bilder i sekundet, noe som er helt absurd fra det som for noen begynner å bli et vanlig forbrukerprodukt. Alle tre kameraene har DJIs Dual Native ISO Fusion, som bruker en algoritme for å fjerne støv og utvide det dynamiske området i både stillbilder og video, spesielt under utfordrende lysforhold. Nei, det er ikke en ekte Night Mode, DJI har ikke prosesseringen som for eksempel Google kan oppnå, men det er enormt imponerende. Men for å være ærlig har dette Hasselblad-samarbeidet virkelig gitt resultater, og i tillegg til å være uendelig pålitelige i en rekke opptaksmodi, og med fortsatt fantastisk sporing, har DJI-kameraene en holdning, og du kan umiddelbart se at resultatene taler for seg selv. Fargekjemi, dybde, skarphet - dette er ekte vare.

Alt dette fører oss til det udiskutable faktum at dette er en genistrek for såkalte "prosumenter", de forbrukerne som er på grensen til å trenge større, tyngre profesjonelle droner, men som lett kan klare seg med nivået under. Med flere funksjoner, bedre byggekvalitet og mer allsidighet enn du noensinne kan be om, er dommen klar.