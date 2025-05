Nothing produserer vanligvis utstyr der konkurransedyktighet er viktigst, noe som betyr at de er billigere enn de nærmeste konkurrentene. For eksempel har de nettopp lansert CMF Phone 2 Pro, som med en pris på 200 pund virkelig flytter grensene for hva vi kan forvente av en budsjettvennlig telefon. Den ledsages også av den nye CMF Buds 2, men denne har en litt annen lyd.

CMFs prissetting her er litt blandet, det må sies. Noen forhandlere tilbyr dem til forskjellige priser, både over og under veiledende pris på Nothing sin egen side på £39, som nesten kan beskrives som noe av et røverkjøp. Skulle prisen hoppe opp, er de ikke alene, da du kan få et par på Samsung Galaxy Buds FE, et par på OnePlus Buds 3, eller nesten Nothing sin egen Ear(a), så CMF er virkelig ikke alene her. Men igjen, hvis prisen holder seg på £ 39, så kan du se bort fra dette.

Og det kan du spesielt fordi spesifikasjonene er ganske ville for disse pengene. Nei, dessverre får du ikke Qi trådløs lading, det er et stort offer, men når det er sagt, er det kanskje å forvente på dette prispunktet.

Men du får også 11 millimeter PMI-drivere med en Dirac Opteo DAC, og aktiv støyreduksjon på opptil 48 desibel. Det er montert seks mikrofoner, tre på hver, og hver lading gir deg 13,5 timers bruk (uten ANC), totalt 55 timer mellom hver lading. Det er til og med støtte for Spatial Audio og IP55-sertifisering.

Det er småtterier her, men det er Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Dual-tilkobling og Bluetooth 5.4, og det lekre, matte kabinettet er til og med tilgjengelig i litt kulere farger enn den kjedelige svarte vi mottok.

Så bortsett fra det faktum at du ikke kan lade trådløst, er disse verdt den beskjedne prislappen? Vel, nesten bare på grunn av spesifikasjonene, til £39 (forutsatt at prisen holder seg) er dette en absurd mengde funksjonalitet for pengene. Det er nesten alt du kan ønske deg her.

I praksis fungerer det hele også stort sett feilfritt. Berøringskontrollen via hver "stilk" på enhetene er riktignok ikke fullt så responsiv som Apple eller Bowers & Wilkins, og passformen er heller ikke fullt så intuitiv. Når det er sagt, er lyden overraskende romslig og kan måle seg med in-ear-øretelefoner som er dobbelt så dyre, om ikke tre ganger så dyre i noen tilfeller. Hybrid ANC-funksjonaliteten fungerer tilfredsstillende - det er ikke det vakuumet du får med flaggskipene, men den er i stand til å fjerne både hard og plutselig støy.

Enten du lytter til Queens of the Stone Age, The Gamereactor Show (gi oss en lytt) eller YouTube-videoer på toget, er det ikke et scenario der CMF Buds 2 ikke gir deg alt du trenger, og det er ingen tegn i konstruksjon eller lydkvalitet som tyder på at noe er galt her.

Dette er virkelig imponerende, akkurat som vi forventer fra Nothing og CMF.