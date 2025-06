Apple AirPods traff spikeren på hodet da de først ble lansert i slutten av 2016. Den åpne, apostrofformede designen, som manglet gummiproppen som skulle settes inn i øregangen, ga en helt annen type passform/ergonomi enn 99,9 % av alle konkurrentenes modeller. Denne "åpne" in-ear-designen oppsto i 2001 med iPod-øreproppene, noe som startet en trend som har fortsatt siden den gang.

Personlig har jeg alltid foretrukket klassiske in-ear-hodetelefoner som er lukket, med gummipropper satt inn i øregangen. Jeg synes de høres bedre ut, ørene mine foretrekker designet, og jeg setter alltid pris på den passive støyreduksjonen som følger med det å plugge igjen øregangene. Når det er sagt, vet jeg at mange opplever det motsatte. Mange jeg har snakket med om in-ear-hodetelefoner opp gjennom årene, foretrekker den åpne designen fordi de av ulike grunner ikke vil ha ørepropper plugget inn i øregangen, og det er for disse potensielle kjøperne at Sennheiser nå har hoppet på den "åpne" bølgen.

Seks timers batteritid per lading er litt gjerrig, men samtidig kanskje helt akseptabelt, gitt at det tross alt er snakk om budsjetthodetelefoner.

Sennheiser Accentum Open er, som navnet antyder, et Accentum -produkt, noe som betyr at det tilhører den tyske hodetelefongigantens budsjettserie. Disse hodetelefonene selges i butikkene for rundt 130 dollar, og tidlig i denne testen er det ingen tvil om at de er rimelige. Disse hodetelefonene er utmerkede. Gjennomgående suverene, ikke minst i forhold til konkurrentene i samme prissegment.

Accentum Open Hodetelefonene har (til tross for den beskjedne prisen) dynamiske drivere som måler hele 11 millimeter, noe som gir lyden en åpenhet og romslighet som få 6 mm drivere kan konkurrere med. Jeg liker hvordan bassen virkelig kommer gjennom her, jeg liker romsligheten i lyden, og jeg liker at de aldri føles anstrengte, uansett hva jeg bruker dem til. Enten jeg spiller Touch & Go av Intervals, bytter til Audioslave, eller Esbjörn Svensson Trio, klarer Accentum Open alltid å formidle en varm, glad og fengslende lyd som er vanskelig å finne andre steder til samme pris. Nero-TX fra Sound by Sweden kan definitivt konkurrere med JBL Live Pro 2 TWS, men utover det er det få fornuftige alternativer, eller "konkurrenter" i dette segmentet.

Apples Airpods-design er nå ikonisk, og praktisk talt alle produsenter har kopiert det.

Batteritiden er seks timer per lading, og det er 28 timers batteritid i det medfølgende oppbevaringsetuiet, som for øvrig er smart designet og tar svært liten plass. Den kunne definitivt trengt en høyere IP-klassifisering, ettersom IPX4 (sprutsikker) betyr at de ikke kan skylles av etter en treningsøkt, men ellers er det vanskelig å finne noe å klage på her. Sennheiser Accentum Open er en virkelig flott dings, og selv om jeg foretrekker et lukket design, er det vanskelig å kritisere den.