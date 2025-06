Navee EasyRide 20

Før jeg flyttet fra København for flere år siden, var "elsparkesykkelrevolusjonen" i full gang. Utleiefirmaer som Lime og Voi gjorde sitt inntog, og på den tiden var det mildt sagt imponerende at man alltid kunne komme seg hjem ganske raskt ved hjelp av en app. Lovgivningen skulle gjøre det litt vanskeligere for disse sparkesyklene å tilby den allestedsnærværende, smidige transporten som var hele poenget med konseptet, men elsparkesyklene er ikke bare kommet for å bli, de fortsetter å ha en stadig voksende tilstedeværelse i både bybildet og til og med ute i forstedene der jeg bor i dag.

HQ

Den nye EasyRide 20 fra Navee er feilfri, og du kan til og med få denne rimeligere modellen for rundt £250, men når jeg ser tilbake på den alle disse årene etter at jeg først begynte å leie dem når jeg skulle komme meg hjem fra byen til leiligheten min, er jeg litt overrasket over hvor lite som har skjedd med design, brukervennlighet og funksjoner.

Det er ikke tatt noen snarveier når det gjelder de grunnleggende funksjonelle forventningene en moderne forbruker kan ha. Den veier 15 kilo og er lett å "knekke", brette sammen og eventuelt frakte på en sykkel. Det er overraskende at vi ennå ikke har funnet en måte å redusere vekten eller massen på som gjør at en bruker raskt kan brette sammen en modell til noe som er relativt bærbart, eventuelt ved hjelp av et innebygd håndtak eller en mer sammenleggbar design som gir mindre dimensjoner.

Motoren er på 250 W, men med det produsenten kaller en "toppeffekt" på 450 W. Det betyr rimelig god akselerasjon, men siden du sannsynligvis kommer til å sykle i trafikken mesteparten av tiden, er det en fast topphastighet på 20 km/t, så uansett toppeffekt er du begrenset til samme hastighet som alle andre. Motoren gjør imidlertid at du kan takle bratte bakker, og jeg opplevde ikke at den bremset meg ned eller gikk tom for strøm i det kuperte landskapet rundt meg eller i nærheten av Gamereactor-redaksjonen.

Dette er en annonse:

20 kilometer på en lading virker ikke som spesielt mye. Det tok ikke mange Google-søk å finne elsparkesykler som veier omtrent det samme (E-Wheels E2S V2 Pro veier 15 kilo - én mer), men som har en rekkevidde på 50 kilometer. Det ser ut til at rekkevidden er det primære området det er spart på, men her synes Navee å ha gått et skritt for langt.

På den annen side er byggekvaliteten overraskende sublim. Den har IPX5-sertifisering, slik at du enkelt kan sykle i regnvær, punkteringssikre dekk og et bunnsolid ABS-system som på en overbevisende måte får deg til å stoppe helt uten å skli eller miste veigrepet, selv om bremsingen er plutselig og hard. Men kanskje viktigst av alt er at det ikke er spart på kvaliteten på de praktiske materialene som utgjør det du står, det du holder i og det du ser. Og den medfølgende appen er også responsiv med en stabil Bluetooth-forbindelse, fine kjøredata og muligheten til å låse opp direkte.

Selv om jeg savner litt innovasjon, kanskje i design eller bare i funksjonalitet, er det vanskelig å argumentere mot en så lav pris. EasyRide 20 oppfinner ikke konseptet på nytt og ligger tett opp til de første elsparkesyklene jeg suste gjennom København på for mange år siden, men samtidig er det vanskelig å benekte hvor mye mer tilgjengelig denne formen for transport er blitt takket være så konkurransedyktige priser, og jeg må innrømme at man får mye for pengene, selv om jeg personlig ville vært villig til å betale litt mer for litt mer stil.

Dette er en annonse: