Shark NeverChange Air Purifier

Den gjennomsnittlige Dyson Air Purifier er et tårn, og det er ingen overdrivelse. De er gigantiske. Dyson sier selv at dette skyldes at HEPA-filtreringen er avansert, vanntanken må være av en viss størrelse, og luftkanalene som den kjølige, fuktige luften strømmer ut gjennom, bør også være store.

Dette viser seg imidlertid å være langt fra en universell sannhet, ettersom Shark nå kan tilby noe mye billigere og mye mer plassbesparende. Den nye NeverChange Air Purifier (ja, det er det den heter) koster rundt 250 pund og har mange av de samme funksjonene.

Først og fremst, med fare for å gjenta meg selv, er den ganske liten. Vi snakker om 30x23x23 centimeter og en kampvekt på bare to kilo. Det gjør den enkel å flytte rundt på, men kanskje enda viktigere er det at den også kan plasseres et sted i hjemmet der den gjør nytte for seg uten å tiltrekke seg for mye oppmerksomhet. Flere ganger har gjester hjemme hos oss forvekslet den med en liten frityrgryte, noe som kanskje er veldig passende siden vi først og fremst har plassert den på kjøkkenet.

Den er ikke akkurat pen. Det er to åpninger på hver side som skaper et unødvendig futuristisk utseende, og selv om den matte hvite fargen er ganske tiltalende og skjermen er ganske subtil, er det en stor messinglignende stripe nederst der det står "Clean Sense IQ", noe som er så smakløst som noe kan være.

Når det er sagt, innebar plasseringen på kjøkkenet at vi ble kvitt alt et NanoSeal HEPA-filter er designet for å fjerne. Vi snakker om støv og røyk, men spesielt lukt, som kan bli hengende igjen i luften lenge etter at maten er ferdig tilberedt. Det var her vi så en merkbar forskjell.

Det installerte filteret kan vare i opptil fem år, og ifølge en litt skjev test på Sharks nettsted fanger det opp 99,97 % av alle allergener og irriterende partikler. Testen er imidlertid utført i et rom på bare fire kvadratmeter, med viftehastigheten satt til MAX, noe som er ganske støyende. Vi antar derfor at effektiviteten er lavere, og problemet er at du uansett ikke direkte kan føle om luften du puster inn, er blitt renset for slike partikler, spesielt ikke over en kort testperiode på noen uker.

Vi kan imidlertid si at de innebygde filtrene, DebrisDefence, Medium Particle, Activated Carbon, og det nevnte HEPA-filteret har en bevist effekt på kvaliteten på luften du puster inn i hjemmet ditt, og du kan selv se på displayet hva NeverChange mener om luften din målt i prosent. Ja, den virket litt optimistisk, men etter hvert som den begynte å virke, steg prosentandelen jevnt og trutt.

Støy er imidlertid generelt et problem, for på Auto legger den seg ofte i andre gir, noe som fører til en merkbar endring i lydsignaturen. Vi snakker om 45dB, og hele 56dB på Fan Speed 3.

Shark NeverChange Air Purifier er godt bygget, kompakt og relativt konkurransedyktig når det gjelder pris. Det er bare noen få områder der effektiviteten er litt skuffende.