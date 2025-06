Nintendo Switch 2 Pro Controller

Nintendos Switch 2 Pro Controller fikk mye støtte etter at folk først fikk sjansen til å bruke enheten i april. Noen, som vår egen David, sa at det kunne være hans favorittspillkontroller til dags dato, og når du tar i betraktning titanene som den er matchet med - Xboxs vanlige og Elite Series, PlayStations DualSense og Edge, tredjepartsvarianter fra Scuf, Razer, Nacon, med flere - er det noen kampord. Nå som Switch 2 og den oppdaterte Pro Controller er her, hvor står vi egentlig i forhold til den?

For det første er mange av de sentrale designelementene og filosofiene som imponerte Magnus i hans første tanker om Switch 2-konsollen, også overført til denne kontrolleren. Den slanke, matte, nesten grafittlignende finishen på utseendet, kombinert med en polariserende grå plastfarge under styrespakene og på toppen av enheten, gir et virkelig slående og fantastisk utseende. Det er subtilt, men stilig, og det er ærlig talt alt man kan ønske seg av en spillkontroller, for noen ganger kan designkonsepter gå litt for langt over i det eksentriske.

Når det gjelder funksjoner, er ideen om "pro" -elementet omtrent så grunnleggende som det blir på denne enheten. Riktignok var dette det samme tilfellet med den opprinnelige Pro Controller, som var mindre "pro" enn denne er. Nå er det et par knapper på baksiden av enheten som kan mappes, i tillegg til en lydkontakt der paringsinformasjonen pleide å være på den opprinnelige modellen. Det er et par andre "proffe" funksjoner som kan imponere en Xbox-bruker, men for Switch -fans som er kjent med Joy-Cons (eller til og med PlayStation 5-eiere for den saks skyld), er dette ikke akkurat unike trekk. Jeg tenker på vibrasjonssystemet HD Rumble 2, som i utgangspunktet er en nedtonet versjon av DualSense' haptiske tilbakemeldinger, og også bevegelseskontrollene som gir tilgang til en håndfull funksjoner som vanligvis fungerer bedre når du bruker Joy-Cons. Det høres kanskje rart ut, men når sitter du egentlig i en stol eller sofa og ønsker at den tradisjonelle spillkontrolleren din skulle gjøre det mulig for deg å kjøre et kjøretøy i Mario Kart ved å bevege og vri på selve enheten? Det er en morsom og unik mekanikk, men ikke noe de fleste prioriterer på en klassisk kontrollerløsning.

Så ja, "pro"-siden av denne enheten er kanskje en overdrivelse i det store og hele. Sammenlignet med andre alternativer på markedet er det et fint, men vanligvis dårligere alternativ, men sammenlignet med å kile Joy-Cons inn i den lille plastdingsen som følger med en konsoll, er det en enorm forbedring og definitivt det "proffe" alternativet.

Utover dette punktet er byggekvaliteten på denne kontrolleren helt i toppklasse. Enheten er fast og røper aldri at den er laget av fine materialer. A-, B-, X- og Y-knappene er raske og responsive, avtrekkerne er delikate å ta på med en behagelig bankelyd, støtfangerne er nesten lydløse når de aktiveres, og de analoge spakene er smøremyke og presise. D-paden fungerer som en drøm, selv om den kanskje ikke er like taktil som noen av de andre alternativene, og de ekstra knappene - inkludert den nye C-knappen - er symmetrisk plassert og føles som hjemme på kabinettet. De nye mappbare knappene på baksiden fungerer også som forventet, men jeg tror at Nintendo kanskje gikk glipp av en sjanse til å tilby "vinger" som føles mer premium, som på en DualSense Edge eller en Elite Series -kontroller, eller til og med utstikkende knapper som føles mer tilpasset posisjonen til fingrene og hendene, som på en Scuf Instinct Pro. Kanskje noe slikt ville ha presset Pro Controller rett utenfor Nintendos ideelle produksjons- og salgspris, men jeg tror også at dette kunne ha bidratt til å løfte denne kontrollerens design til neste trinn.

Det eneste området der Nintendo virkelig har slått PlayStation og Xbox, er i det minste når det gjelder batterilevetiden til denne kontrolleren. Det er rapportert en levetid på over 40 timer på denne enheten, og selv om jeg (tydeligvis) ennå ikke har bekreftet det, kan jeg trygt si at jeg ikke har noen grunn til å tvile på det i det hele tatt, etter to dager med ivrig bruk uten å lade innimellom. Du kan til og med argumentere for at over 40 timer er i overkant - og jeg er enig - men etter å ha tilbrakt noen dager før Switch 2 kom, og blitt stadig mer frustrert over DualSense-kontrolleren min etter at den gikk tom for strøm etter tre timers bruk, føles dette ikke bare som et friskt pust, men som om jeg puster luft for første gang igjen.

Når du kombinerer dette med gode tilkoblingsmuligheter gjennom en allsidig USB-C-port og noe av den enkleste og enkleste sammenkoblingen med en Switch 2 -konsoll som du kan håpe på, er det mange grunner til å bli imponert over denne enheten. Med tanke på at den også ligger på et prisnivå (£74,99/€89,99) som er rett over en typisk kontrollerpris, men fortsatt langt under de andre "pro"-alternativene, er den et godt valg for fans som ser etter et mer presist alternativ til Joy-Cons når de bruker Switch 2 i forankret tilstand.

For å komme tilbake til saken, anser jeg Switch 2 Pro Controller som en av de beste kontrollerne jeg noen gang har brukt? Det er utvilsomt en veldig god enhet, men det finnes bedre alternativer. Grunnen til at denne dingsen vil lykkes, er at denne enheten, i likhet med Apple og dens inngjerdede hageøkosystem av produkter og programvare, er en av de eneste vanlige "pro" -kontrollalternativene som er designet spesielt for Switch 2 for øyeblikket, så av den grunn er den nesten i en egen liga. Men for meg, sammenlignet med resten av alternativene på markedet, skiller Xbox' allsidige og tidløse designfilosofi seg fortsatt ut som den beste tradisjonelle kontrolleren man kan kjøpe for penger, mens Scuf fortsatt holder tittelen som det beste ekte pro-alternativet på grunn av sin utskiftbare natur, tilpasningsdyktighet og sitt utmerkede utvalg av skikkelige pro-elementer.