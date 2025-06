LG lanserer et nytt sett med TV-er hvert år, og for å slippe å slepe gigantiske 77-tommers monstre opp trappene våre, for så å slepe dem ned igjen to uker senere, pleier vi å starte med å ta en titt på 42-tommersversjonen av C-serien. For det første er LGs C-serie den mest populære og regnes som den trofaste "mid-ranger", og for det andre betyr den mindre størrelsen også at du i utgangspunktet kan bruke den som en stor skjerm også.

Vi har anmeldt C4 42" her, C3 her, og til og med C2 her - alle i 42", så det er en ganske fin kontinuitet, og den fortsetter i dag med anmeldelsen av C5 42", som selvfølgelig vil bli etterfulgt litt senere av den større G5.

Ok, så hva er nytt? Ved første øyekast ikke så mye. Den har den samme relativt slanke profilen på 41 millimeter og de samme to slanke føttene som ikke gir mulighet for høydejustering, noe som kan gjøre justeringen litt mer utfordrende med mindre du monterer den via VESA på en eller annen form for arm. Den veier imidlertid under 10 kilo, så den er lettere enn de fleste tunge gaming-skjermer i samme størrelse, så monteringen bør gå som en lek. Nok en gang får du fire HDMI 2.1-porter (selv om det hadde vært kult å ha DisplayPort en dag), som hver støtter 4K/120Hz, VRR og ALLM. I tillegg, for PC-eiere, er det støtte for Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, og til og med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz.

Dette betyr at TV-en går inn på slagmarken med et ganske stort arsenal av våpen, i tillegg til de tradisjonelle teknologiene vi forventer fra LG, som HDR10, HLG og Dolby Vision. Det finnes til og med en rekke USB A-porter, Ethernet og Wi-Fi 6.

Panelet er fortsatt et WOLED-panel, noe som betyr at den nye OLED-skjermen med fire lag med økt lysstyrke er forbeholdt den større G5, og Micro Lens Array -teknologien som ble brukt i fjorårets G4 mangler også. Dette er en interessant avgjørelse, ettersom flaggskipteknologien vanligvis sildrer ned til billigere modeller året etter, så selv om det er forbedringer, som vi kommer til, er dette langt fra et avgjørende kvantesprang for den lille C5.

Dette betyr at den lille 42-tommeren ikke kan matche de ca. 1200 NITS som den større TV-en kan oppnå i Standard Mode, nettopp fordi den ikke er utstyrt med den nye Brightness Booster -teknologien, men den kan fortsatt lett nå de 1000 NITS, noe som virket umulig for en OLED for bare noen få år siden. Den nye a9 Gen 8 AI-prosessoren sørger også for virkelig effektiv oppskalering, så uansett om innholdet eller signalet er 1080p, eller om du ser på TV i mer antikverte formater, skjer det virkelig noe denne gangen, og de ekstra hestekreftene gjør at det ellers trege webOS kjører jevnt det meste av tiden.

I tillegg er det heldigvis denne gangen en ny, redesignet fjernkontroll som endelig har kvittet seg med flommen av knapper og pianosvart design til fordel for noe mer minimalistisk, matt og moderne, og du verden som den fungerer - den er virkelig på høyde med Samsungs nå.

Det er fortsatt en fornøyelse å bruke den lille 42-tommers TV-en til generelt redaksjonelt arbeid, og det går også raskt å bytte til spill. Vi har anmeldt et hav av spill på denne TV-en den siste tiden, og kan bare konkludere med at som en hybrid mellom jobb og fritid er dette en sublim løsning. Samtidig er det viktig å påpeke at akkurat nå, når C5 42" nettopp har kommet i butikkene, er prislappen på rundt 1 300 kroner for denne mindre versjonen litt for mye, spesielt med tanke på hvor aggressive tilbudene vil være om kort tid.

Dette er fortsatt en helhjertet anbefaling av C5 42" som en utmerket TV og en enda bedre skjerm, men med tanke på hvor lite som faktisk har endret seg, kan det være best å vente litt lenger.