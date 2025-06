Govee Gaming Pixel Light

Det finnes utallige produsenter som kjemper om oppmerksomheten din når det gjelder smart, Wi-Fi- og Bluetooth-basert belysning i hjemmet ditt. Philips, Nanoleaf, Ledvance, til og med IKEA. Derfor er det ekstremt vanskelig å be forbrukere om å vurdere et merke de kanskje ikke har hørt om før, men jeg skal gjøre et forsøk likevel.

HQ

Govee har nemlig sakte, men sikkert arbeidet seg inn på markedet en god stund, og har gjennom en rekke vellykkede samarbeid etablert en solid markedsposisjon både i USA og her hjemme, og ryktet er etter sigende bygget på allsidighet og kanskje særlig pålitelighet.

Vi kommer tilbake til de klassiske utendørslampene deres litt senere, men vi la spesielt merke til dem da Govee begynte å henvende seg mer direkte til det som kan beskrives som "vår" verden med en såkalt "Pixel Gaming Light".

Ved første øyekast ser det ut som et nettbrett, ettersom det ikke er delt inn i individuelle LED-"ruter", men bare er én blank skjerm. I prinsippet kan du selvfølgelig få et Android -nettbrett til å oppføre seg på samme måte, men Pixel Light er betydelig billigere på grunn av sin spesialiserte funksjonalitet, og via Govees desidert utmerkede Home -app får du tilgang til et hav av spesielle animasjoner som er skreddersydd spesielt for denne skjermen.

Dette er en annonse:

Jeg er ikke spesielt begeistret for de Asus ROG-lignende effektene rundt selve skjermen - disse kantene, som ser ut som noe fra en billig sci-fi-film, gjør produktet billigere enn nødvendig, men selve LED-panelet, strømforsyningen og monteringsmulighetene som tilbys av et veggfeste og et lite stativ er mer enn tilstrekkelig.

Mengden av animasjoner i retrostil er slående, og som nevnt er selve appen utmerket og ekstremt responsiv. Det finnes Google Home, Alexa, Google Assistant, Matter, og IFTTT, og de små 8-biters lydene som akkompagnerer enkelte animasjoner selger illusjonen perfekt. Det er også mulig å programmere små beskjeder, noe som ser ganske fint ut i dette retrouniverset.

Det eneste ankepunktet er at selve den fysiske designen fortsatt er ganske smakløs og ikke på langt nær nøytral nok til at den mer tilfeldige spillentusiasten vil falle for Gaming Pixel Light. Govee har en veldig god idé her, men en fremtidig finpuss vil utvilsomt være å tone ned GamerTM estetikken litt.

Dette er en annonse: