Nintendo Switch 2 Camera & GameChat

Jepp, det stemmer, vi slår to fluer i en smekk i denne anmeldelsen. Vi skal ikke bare se på Nintendo Switch 2 Camera tilbehøret, men også GameChat, og grunnen til det er rett og slett at Camera bare er ekstra plast uten GameChats innlemmelse. Så til å begynne med, la oss fokusere på Camera og deretter snakke GameChat.

Nintendo Switch 2 Camera

Dette er kanskje den mest "gimmickaktige" delen av Nintendo Switch 2 -serien. Det er en spinkel og ganske billig dings som Nintendo klarer å klistre en ganske høy prislapp på £50 på. For referanse, det er et glorifisert webkamera, og det mener jeg virkelig. Det er et lite kamera som er montert på en metallstang, som i sin tur er montert på en metallbase med en gummiunderside. Det er helt svart og har en kabel som kommer ut fra baksiden av kameraenheten, strekker seg nedover stangen og låses på plass med en liten kabelklemme, før den forlenges videre slik at du kan koble USB-enden til en av portene på Switch 2 -dokkingstasjonen din. Det er ikke en USB-C, noe som betyr at den må gå inn i dokkingstasjonen og ikke en Switch 2 -konsollport, og utover å ha en liten glidende ytterkant rundt kameralinsen som fungerer som en måte å "åpne eller lukke" kameraet på, og muligheten til å vippe kamerahodet opp og ned, er det i utgangspunktet ikke noe annet å merke seg fra et maskinvare- og designperspektiv.

Igjen, det er et glorifisert webkamera. Jeg ville ikke hatt noe problem med det hvis det var billigere eller tilbød video av høyere kvalitet, ettersom det til £50 kan måle seg med produkter som Logitechs C920, som gir Full HD 1080p-bilder og et virkelig godt og bredt bilde. Nintendo oppgir riktignok at Switch 2 Camera også leverer et 1080p-bilde, men min erfaring er at det er betydelig dårligere, hakkete og langt fra ideell videokvalitet. Og dette er viktig fordi du kan koble andre webkameraer til Switch 2 for å bruke i stedet, som den nevnte Logitech-versjonen. Og hvis du velger en tredjepart, mister du ikke engang stemmestøtten, ettersom mikrofonen som brukes kommer fra selve Switch 2 og ikke Camera - selv om den er av dårlig kvalitet, og for alle som ønsker å snakke med venner eller familie via GameChat, er det absolutt anbefalt å skaffe seg et hodesett.

Poenget er at når det gjelder grunnleggende brukervennlighet, gjør Switch 2 Camera jobben sin. Men finnes det bedre, mindre uvanlige og til og med billigere alternativer? Uten tvil. Så ha det i bakhodet.

GameChat

Nintendo har ikke klart å tilby et intuitivt sosialt system ennå, og selv om GameChat er bedre, er det fortsatt langt unna konkurrentene. Jeg synes dette er spesielt frustrerende fordi i motsetning til tiden med Switch og før, hvor online spilling var populært, men kanskje ikke like vanlig som i dag, har Nintendo nå massevis av inspirasjon og eksempler å vise til, det være seg arbeidsplassverktøy som Microsoft Teams og Zoom, spillalternativer som Discord, og til og med konsollspesifikke oppsett fra PlayStation og Xboxs briljante sosiale format, som har vært ledende på konsollene i vel ... alltid.

Det er med dette i bakhodet at GameChat til tider føles en smule fornærmende. Det er nesten som om Nintendo ikke ønsker at de sosiale funksjonene skal være intuitive og sammenhengende, ettersom de fortsatt bruker designvalg og stiler som enten vil gjøre deg forvirret eller få deg til å rive av deg håret. I likhet med Camera fungerer GameChat i bunn og grunn, men det kunne - og burde - vært så mye bedre. La meg forklare hvorfor.

For det første skjuler Nintendo fortsatt sine sosiale funksjoner i en bakgate. Det er ingen klar og åpenbar måte å komme til de sosiale funksjonene fra hovedmenyen, men du må heller gå gjennom din egen profil for å finne de sosiale elementene som inkluderer bruk av arkaiske Friend Codes. Mens du på stort sett alle andre tenkelige plattformer kan søke etter og legge til venner ved hjelp av brukernavnet deres, må du her løse dem inn ved å skrive inn en sekvens med bokstaver og tall som er unike for hver venn. Fungerer det? Ja, det gjør det. Får det meg til å ønske at det fungerte på en annen måte? Også jepp.

Men hei, når du først har lagt til en venn (som vanligvis krever at du deler en Friend Code gjennom en annen sosial plattform ... bisarr, ikke sant?) kan du enkelt se profilene deres og finne ut hva de har spilt, om de er online, og alt det andre. Ingen problemer her på min side. Så kommer vi til GameChat...

Å trykke på C-knappen for å åpne GameChat fungerer fint, og deretter blir du presentert for enkle menyer som hjelper deg med å sette opp en chat. Igjen, ingen problemer så langt. Men når du har invitert venner og er i en chat, begynner du å innse at den mangler flere svært sentrale og grunnleggende funksjoner, nemlig å legge til andre venner i en eksisterende chat, noe som er umulig uten å stenge en chat og åpne en ny. På grunn av oppsettet til GameChat vil mye av skjermen din bli dekket av grensesnittet GameChat, som inkluderer en massiv svart boks rundt spillet ditt. Du kan endre og justere dette til et annet format, men det hadde vært fint om det var mer av en overleggseffekt der venneikonene dukket opp på toppen av spillet og ikke i et eksternt område. Det vil si, i bunn og grunn, hvordan chatten i spillet fungerer i stort sett alle andre spill som finnes.

På grunn av Nintendos insistering på at stemmen din skal fanges opp av Switch 2-mikrofonen, er lydkvaliteten vanligvis ikke god med mindre enheten er veldig nær, selv om støydempingselementet fungerer bra, med mindre du befinner deg i uvanlig støyende omgivelser, for eksempel med en støvsuger i nærheten eller barn som bråker. Videokvaliteten er like forferdelig, spesielt hvis du har kameraet fokusert utelukkende på ansiktet ditt og uskarphet i bakgrunnen. Hvis du tilfeldigvis har på deg hodetelefoner, vet ikke programvaren hva den skal gjøre og vil slite med å presentere et sammenhengende bilde, på samme måte som de genererte live-tekstene mildt sagt er litt upålitelige. Det er fint å kunne streame spillopptak med venner og familie, men det føles også litt gimmicky også, så selv om det er et pent tillegg, føles det ikke som en game changer.

Igjen, så langt som grunnleggende brukervennlighet går, fungerer GameChat. Men det føles også som et desperat forsøk på å gjenspeile alternative sosiale systemer, og kan kanskje best beskrives som en Temu Discord. Nintendo, til tross for all sin briljans og fortreffelighet når det gjelder å lage god konsollmaskinvare og nyskapende spill av ypperste klasse, klarer ikke helt å knekke koden for sosiale og kommunikative funksjoner, og GameChat er det siste eksempelet på dette mislykkede forsøket. For Nintendo-frelste kan GameChat og Camera føles som et stort fremskritt, men alle som har erfaring med alternative løsninger, vil vite at det som tilbys her i beste fall er på etterskudd.