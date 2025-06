HQ

Her kan du se oss pakke ut konsollen

Som du sikkert allerede har sett, har det de siste dagene dryppet inn fullstendige anmeldelser av Nintendo Switch 2, ettersom Nintendo selv droppet en skikkelig pressestrategi til fordel for å la alle få tilgang til den samtidig. På lanseringsdagen. Det betyr at du kort tid etter lanseringen kunne lese våre første inntrykk av maskinen her på siden, men siden da har jeg tatt meg god tid til å sikre at jeg virkelig forstår hva Nintendo sikter mot her, og om konsollen klarer å nå disse målene.

Det betyr at du vil lese en rekke av de samme tekstutdragene som dukket opp i de første inntrykkene, men med litt ny innsikt basert på en god uke med flittig bruk og erfaring med et bredt spekter av spill. Ok, så her kommer den endelige gjennomgangen av Nintendo Switch 2.

Switch 2 er et sublimt stykke maskinvare, rent fysisk sett. De matt sorte materialene med subtil fargekoding utstråler kvalitet, og dimensjonene på 116x272x13,99 millimeter gjør at den virker svimlende tynn og lett i hendene, spesielt med tanke på størrelsen, og det nye magnetiske grepet i hver Joy-Con 2 er langt mer intuitivt og uendelig pålitelig. Den litt større størrelsen generelt gjør den også mye mer behagelig å holde i for de av oss med litt større hender. For å si det rett ut: Denne konsollen føles ikke gammel, uambisiøs eller billig - den føles som en mer moden, mer voksen og raffinert versjon av en allerede eksisterende idé.

Det er en rekke forbedringer som er umiddelbart synlige, det er helt sikkert. De nye Joy-Con 2 -kontrollerne er helt fantastiske. De er litt større, noe som gjør det lettere for de av oss med større hender å gripe konsollen og den medfølgende holderen/kontrolleren på riktig måte, og den nye magnetlåsen er rett og slett genial - mye sterkere enn "skinnene" Nintendo brukte til den opprinnelige Switch, samtidig som den er en mer responsiv og pålitelig mekanisme. Det nye støttebenet på baksiden spenner også over hele baksiden av konsollen, noe som gjør den mye mer stabil. Små ting? Kanskje, men de er avgjørende for følelsen av kvalitet og allsidighet som er kjernen i hele Switch -løftet. Dette er fortsatt en Switch, men det er helt klart et stort sprang fremover når det gjelder å raffinere og forbedre den samme sentrale ideen. Med andre ord, den samme Switch ideen.

Du kan kalle det en Switch på steroider, eller, som sagt, bare en Switch som har vært tilbake på tegnebrettet, der hvert eneste aspekt ved bruken har blitt oppgradert, strømlinjeformet og forbedret. Noen fans vil kanskje sørge over tapet av vanvittig innovasjon, men jeg er ikke en av dem. Nintendos Switch -idé fungerer - i bunn og grunn.

Det er ekstremt vanskelig å si på lang sikt om Switch 2 har nok hestekrefter "out of the gate". Jeg er ikke spesielt bekymret for WI-FI 6 eller Bluetooth-tilkoblingen til diverse tilbehør, og høyttalerne produserer heller ikke noe annet enn krystallklar lyd i håndholdt modus. UFS-lagringsplassen på 256 GB er heller ikke noe problem, ettersom du kan bruke microSD-kort på opptil 2 TB. Nei, vi snakker om Nvidias SoC-design og om det gir nok overhead til å oppnå den grafiske og ytelsesmessige utviklingen som vil få dette til å føles som en "Switch 2" - selv om tre år.

For å være helt ærlig, er det fortsatt slik jeg føler meg etter en uke. Spill som Cyberpunk 2077, Yakuza 0 Director's Cut og Sonic X Shadow Generations beviser at det er mer hestekrefter å spille med denne gangen, men samtidig beveger grafiske standarder seg i lysets hastighet, så vil ikke grafisk intensive spill fra visuelt ambisiøse studioer raskt befinne seg i samme situasjon som med det originale Switch? Det er ekstremt vanskelig å si akkurat nå, men basert på mine erfaringer med tredjepartsspill er jeg ikke spesielt bekymret for at denne konsollen skal komme ut av startblokkene med for lite hestekrefter under panseret.

Vi har selvfølgelig Mario Kart World, og når det kjører jevnt i 4K/60fps, fyller det meg med tillit til "kraftpakken" som Switch 2 har å tilby. Med tanke på hvor mye Nintendo og andre klarte å presse ut av den eldgamle Tegra -brikken i den opprinnelige Switch, ser det ut til at de har funnet en god balanse. Vi er selvfølgelig fortsatt forsiktige, men det er også en utmerket balanse når det gjelder støy, som jeg ikke har opplevd noe av, og heller ikke varme, som ser ut til å være ganske godt optimalisert med den kjøleløsningen Nintendo har valgt.

Vi har spilt inn mye Mario Kart World-spill i 4K

Nå som vi snakker om oppløsning, er jeg en av dem som gjerne skulle sett at Nintendo hadde brukt et OLED-panel. Det er ikke det at dette 1080p HDR10-panelet ikke er imponerende, men da Switch OLED ble introdusert for noen år siden, ble det skapt forventninger som burde gjenspeiles her, gitt at dette er en slik spesifikasjonsfokusert oppgradering. Videre synes jeg det er synd at det er en ganske merkbar skjermkant på denne 7,9" 1080p LCD-skjermen. Det er ikke akkurat støtende, men på en håndholdt enhet hadde det vært en fordel å utnytte så mye som mulig av det fysiske skjermområdet.

Når det gjelder brukergrensesnittet, synes jeg fortsatt at det er rett og slett sublimt. All navigasjon, alle menyer og hver eneste del av brukergrensesnittet balanserer på den hårfine linjen mellom barnslig lekenhet og mer raffinert, funksjonsorientert bruk. De små UI-lydene er også tilbake, og de er fortsatt en utmerket detalj. De ekstra hestekreftene gjør bruken av eShop litt smidigere, og alle former for interaksjon mellom deg og konsollen er uendelig enkle å forstå. Men GameChat er mildt sagt en litt merkelig funksjon. Det medfølgende kameraet er ikke spesielt bra, og selv om brukergrensesnittet er ganske responsivt, er det verken spesielt innovativt eller spesielt tiltalende. Ja, det er fint at mikrofonen er innebygd i selve konsollen, slik at man ikke trenger mer utstyr enn absolutt nødvendig, men samtidig er denne funksjonen gjemt bak et Switch Online + Expansion Pack -abonnement, noe som også er en litt merkelig avgjørelse, ettersom dette må anses som noe av det mest rudimentære en forbruker med rimelighet kan forvente skal være inkludert i konsollprisen.

Vi går gjennom konsollens brukergrensesnitt

Når det er sagt, er det et ganske lite problem, ettersom alle konsoller lanseres med "gimmicker", og det er fint å ha responsiv, god stemmechat, siden online infrastruktur ikke alltid har vært Nintendos sterke side. GameChat fungerer fint, men det er omtrent alt jeg kan si om det.

Derimot har jeg bare godt å si om den andre sentrale "gimmicken", Mouse Mode, som aktiveres når en av de to Joy-Con 2 -kontrollerne plasseres med LED-stripen vendt nedover. Nei, det er ikke den mest ergonomiske måten å holde den på, men jeg ble mildt sagt overrasket over hvor intuitive og presise kontrollene er. Og for å være helt ærlig er dette en mye mer organisk implementering av en utfordring som har plaget konsollprodusenter siden tidenes morgen. Kan vi se en flom av RTS-spill komme til Switch 2? Basert på mine inntrykk er det godt mulig, og om ikke annet er dette en langt mer responsiv måte å tilby denne formen for input på enn for eksempel Valves haptiske plater på Steam Deck.

Basert på litt mer intensiv testing er batterilevetiden litt dårligere enn på OLED-modellen - og det kan fortsatt være den største virkelige klagen på den faktiske maskinvaren. Jeg elsker formen, jeg elsker kvaliteten på materialene, jeg elsker designfilosofien, jeg elsker til og med brukergrensesnittet, men batterilevetiden burde være litt bedre, det er det ingen tvil om.

Når det er sagt, er dette en spennende ny dag for de som i utgangspunktet liker Switch -konseptet, og jeg tilhører absolutt den gruppen. Vi venter spent på hvordan utviklere, store som små, vil reagere på mengden hestekrefter og hvordan elementer som DLSS og Ray-Tracing vil påvirke hvert enkelt studios ressursbudsjett, men foreløpig er det trygt å si at Nintendo har vært gjennomtenkte i hvordan de har satt sammen denne konsollen. Switch 2 fortjener all den suksessen den for tiden nyter på markedet, og selv om antallet må-ha lanseringstitler er noe sparsomt, og det hadde vært smart å lansere den sammen med Donkey Kong Bananza, er dette likevel en knallbra konsollansering.

Her beskriver vi kort spesifikasjonene og funksjonene