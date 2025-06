Samsung Galaxy S25 Edge

HQ

Samsung har lenge ønsket å lage en flaggskiptelefon som er mindre tung og forretningsorientert. Ultra er en fantastisk telefon, men den er også stor, klumpete og veldig rettet mot profesjonell bruk. Svaret er Galaxy Edge - en telefon som er slanket ned i en slik grad at den er ganske misunnelsesverdig. Den er bare 5,8 mm tykk og veier bare 163 gram. Det siste er helt avgjørende; i testperioden hadde jeg også andre telefoner i hånden, og de føltes alle store og klumpete i sammenligning.

Den kommer i tre attraktive farger: hvit, svart og en veldig lys blå, med en ramme i titan. Den er super stilig, og den keramiske Gorilla Glass 2 er som alltid veldig behagelig å ta på og bruke. Designet ligner veldig på hvordan Samsung har designet telefoner i en årrekke - det er ikke noe nytt eller innovativt under panseret, men det gjør ikke noe når det er solid, funksjonelt og klassisk.

Kameraet er Samsungs 200 MP-modell med vidvinkel og et 12 MP ultrawide. Det er bare 2x optisk zoom på hovedkameraet, men det er noe som mangler ... det er for lite. Jeg vil ha minst 3x, og helst 5x, optimalt opp til 10x optisk zoom på kameramodulen når jeg blir bedt om å punge ut 1 100 kroner for en mobiltelefon i 2025. Det er rett og slett ikke godt nok. Og AI-forbedret eller ikke, jeg synes ikke det holder samme bildekvalitetsnivå som 50 MP-objektivene i Ultra -modellen. Det er også mer bildestøy i bilder med lite eller dårlig belysning. Jeg savner et teleobjektiv, periskop eller noe annet; et makroobjektiv hadde heller ikke vært dumt.

AI-systemet på Gemini blir bedre og bedre. Det er mange små ting, og jeg er spesielt glad for å få værmeldingen uten å måtte be om den. Det nye One UI 7 tok litt tid å venne seg til, men det er også ganske fint å bruke. Du får gratis Google One AI Premium med på kjøpet - inkludert 2 TB lagringsplass - men bare i seks måneder. Etter det koster det rundt £17 per måned. Etter min mening burde det være 24 måneder når du kjøper en så dyr telefon, men på den annen side er premiumabonnementer for andre tjenester som følger med, vanligvis bare tre måneder. Så kanskje jeg bare klager unødvendig - men det blir mye penger i det lange løp.

Kombinasjonen av Snapdragon 8 Elite CPU og 6,7" AMOLED 2X-skjerm med 120 Hz er virkelig bra. Spesielt fargene fortjener ros, og høyttalerne er faktisk overraskende gode til å være en så smal telefon. Den egner seg spesielt godt til spill og filmer/serier/videoer, og uansett om det er AI eller ikke, er oppskaleringen bemerkelsesverdig god.

Batteriet er ikke så stort - 3900 mAh - og det er ærlig talt for lite. Jeg kan lett bruke opp 12-13 % av batteriet i timen, og i gjennomsnitt varte batteriet i 18,5 timer. Jeg vet ikke om det er fordi man bruker telefonen mer enn vanlig når man anmelder den, eller om programvaren ikke klarer å håndtere dette godt nok. Automatisk skjermslukking og andre lette strømsparingsfunksjoner var ikke slått av, men det er ikke nok for en telefon som må lades to ganger om dagen for å sikre at du har nok strøm. Her savner du virkelig batteriet fra Ultra -modellen, som er mer enn 25 % større. Og som alle andre Samsung-telefoner er ladehastigheten over en time når batteriet er helt tomt - det har jeg ikke tid til å vente på.

Den kommer med 12 GB RAM og enten 256 GB eller 512 GB lagringsplass - og som alltid får du den store kapasiteten til prisen for den lille kapasiteten i introduksjonstilbudet. Det skal imidlertid bemerkes at telefonen, om ikke begrenset, bare vil bli produsert og distribuert i et begrenset opplag. Det er derfor ikke sikkert at det vil være mange med den lille kapasiteten tilgjengelig for salg, uansett.

Dette setter meg i et dilemma når det gjelder å gi den en vurdering. Den har et veldig attraktivt, lett design av høy kvalitet med en førsteklasses skjerm. Men batteritiden er notorisk dårlig, og jeg kan rett og slett ikke akseptere at det er så begrensede muligheter med kameraet når du må betale 1 100 kroner for selv den billigste versjonen, noe som er ekstremt irriterende, for det er så få telefoner jeg anmelder at jeg seriøst vurderer å kjøpe selv etter testperioden, og denne er en av dem. Men kanskje jeg bare er overdrevent kritisk fordi jeg er privilegert nok til å få prøve det meste av det markedet har å by på.