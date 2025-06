BenQ ScreenBar Halo 2

I fjor anmeldte vi BenQs ScreenBar Halo, en skjermbelysning som hevdet å gjøre deg skarpere og mer fokusert når du arbeider, samtidig som den skulle være mer skånsom for øynene. Som vi skrev i anmeldelsen, var det vanskelig å verken legitimere eller avkrefte denne påstanden basert på begrenset bruk i forbindelse med anmeldelsen. Det er med andre ord vanskelig å avgjøre om ScreenBar Halo kan gjøre deg mer fokusert eller beskytte øynene dine.

Nå har ScreenBar Halo 2 kommet, og selv om det er svært lett å anbefale denne dingsen til enkel, effektiv belysning av hjemmekontoret, mener BenQ nå også at de har litt mer empiri for å bevise at den kan gjøre det ene eller det andre.

Så hva er det da? BenQ skriver i pressematerialet at de har samarbeidet med National Taiwan University of Science and Technology og Illuminating Engineering Society of North America for å sikre at både de fremre og bakre lampene skaper et skånsomt miljø, og at belysningen bidrar til å skape de beste forholdene for dem som utfører fargekritisk arbeid.

Så det ligger mye mer forskning bak, legitime samarbeid, men vi er fortsatt stort sett der vi startet. En montert lampe kan ikke gjøre skjermen mer fargenøyaktig, og den kan heller ikke redusere mengden blått lys fra en LED-basert skjerm i det hele tatt. Det BenQ har oppnådd denne gangen, er at ScreenBar Halo kan avkode og finjustere lysforholdene slik at det skadelige lyset som kan irritere øynene, blir justert, men dette kan gjøres på en måte med forsiktig belysning rundt arbeidsstasjonen din generelt.

Igjen, vi kan ikke benekte at en ScreenBar Halo kan forbedre filmskapernes evne til å bedømme og redigere fargekritisk arbeid, men vi kan heller ikke gi den vårt godkjenningsstempel uten faktisk uavhengig bekreftelse, noe som fortsatt ikke er tilgjengelig.

Når det er sagt, er ScreenBar Halo 2 kanskje den kuleste skrivebordsbelysningen du kan drømme om, og på det grunnlaget har vi ingen betenkeligheter med å anbefale den.

For det første har den bakovervendte lampen, som er montert på baksiden og designet for å skape en kaskade av lys på veggen bak arbeidsstasjonen, blitt redesignet. BenQs nye ASYM-teknologi har skapt en såkalt "triple-curvature backlight", som ifølge BenQ kan være 423 % skarpere enn tidligere. I praksis betyr det at denne lampen virkelig skinner gjennom, noe som gjør ScreenBar Halo 2 til det eneste du trenger for å lyse opp arbeidsplassen din på en superstilfull måte.

De har også redesignet den lille trådløse kontrollenheten for å gjøre den mer responsiv, taktil og solid montert. Du kan justere både lysstyrke og temperatur fra 2700K til 6500K. Det betyr at lyset kan se mye mer naturlig ut og tilpasses resten av belysningen i rommet, og når innstillingen gjøres via denne stilige lille kommandomodulen, kan du enkelt justere den når du vil.

Med ScreenBar Halo 2 har BenQ nok en gang levert en lampe som virkelig lyser opp enhver arbeidsstasjon (pun intended), og selv om det er umulig å verifisere påstandene om helse eller arbeidseffektivitet, er dette rett og slett en flott lampe som på sett og vis er verdt prisen bare av den grunn.