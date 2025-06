Samsung S95F

Det er ikke uten grunn at Samsung konsekvent er rangert blant de mest innflytelsesrike og bestselgende TV-produsentene på markedet. Enten det er gjennom QLED, de nyere miniLED-ene eller til og med deres nylige OLED-satsing, er det en nysgjerrig og effektiv blanding av brukergrensesnitt, fjernkontroll, innhold, bilde og byggekvalitet som får forbrukerne til å strømme til toppmodellene spesielt.

Vi mottok nylig den nyeste S95F, en OLED-skjerm fra et selskap som relativt nylig har startet OLED-produksjon, men som i løpet av denne korte tiden har bevist at de lett kan overlates til din neste store TV-investering.

Ok, vi testet 55"-modellen, men de er tilgjengelige i mye større størrelser. Dette er en OLED Glare Free Certified 4K -skjerm med 165 Hz, som støtter HDR 10+, VRR, ALLM og en lang rekke andre standarder, noe som betyr at dette virkelig er et flaggskip i praktisk talt alle parametere.

Designet er den samme "boksete" industriprofilen, og du får fortsatt den smarte One Connect Box, som betyr at alle viktige tilkoblinger, fra Apple TV til PlayStation 5, kan plasseres et lite stykke unna selve TV-en, men etter min mening er det ingen porter eller faktiske hverdagsfunksjoner som mangler. Dessuten har Samsung fortsatt den beste fjernkontrollen, for selv om LG har gjort fremskritt, kan de fortsatt ikke måle seg med Samsung.

Enten det er designprofilen Infinity One, veggfestet Slim Fit eller fjernkontrollen, er Samsung kongen av de små brukervennlighetsdetaljene som til sammen utgjør en viktig grunn til å velge en S95F fremfor en konkurrerende modell.

Som nevnt er dette en QD-OLED som kan nå 165 Hz, og takket være ALLM aktiveres Game Mode alltid automatisk, og via FreeSync Premium Pro er det en fin korrelasjon mellom bildene, noe som sikrer en jevn overgang i de fleste brukstilfeller. Den mest imponerende funksjonen er lysstyrken. Ved avspilling av skikkelig HDR-innhold, dvs. under perfekte forhold, kan dette OLED-panelet levere gode 2100 NITS. Men som alltid er dette i små deler av det totale panelet. Kombiner dette med imponerende fargedekning, målt i både sRGB og DCI-P3, og du har et stort, lyssterkt panel for spill og underholdning.

Og så er det kontrasten - vanligvis et OLED-panels absolutte styrke. Både i faktisk kontrast, dvs. å se opplyste objekter på en helt svart bakgrunn, og også i overganger, dvs. hvor mye "bloom" et lysende objekt skaper når det beveger seg over en svart bakgrunn. Samsung er overraskende flinke til å kontrollere mengden "bloom" her, men det er et problem. Vi ble gjort oppmerksomme på dette av et annet mediehus som spurte oss om vi også opplevde et merkelig lyst svartnivå hvis TV-en ble plassert i spesielt lyse omgivelser. Dette skjer visstnok med QD-OLED-paneler generelt, og kanskje er det TV-enes matte overflate som gjør det ekstra merkbart. Uansett anbefales det å bruke TV-en på et sted der det ikke er sterkt naturlig lys.

Når det er sagt, er S95F en kraftig påminnelse om at Samsung ikke bare forstår seg på brukervennlighet, intuitiv design og byggekvalitet, men at de også er blant de sterkeste aktørene i OLED-markedet. Vi kommer snart til å teste de mye dyrere og mer ambisiøse Neo QLED 8K-modellene deres, men akkurat nå er det svært enkelt å anbefale S95F.