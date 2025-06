Jeg har testet noen ganske ville robotgressklippere her på Gamereactor de siste årene, der det generelle prisnivået har vært skyhøyt. Men er disse modellene, som koster over 1 500 euro, om ikke nesten det dobbelte, virkelig noe for menigmann? Det er spørsmålet, og derfor er det bra at Dreame ikke bare har lansert den ville A2, men også, via sitt undermerke Mova, nå tilbyr oss 600 for rundt 900 euro.

Det er fortsatt en god del penger, så funksjonaliteten må fortsatt være i toppklasse, uten at man føler at de nødvendige kompromissene står i veien for å kunne stole på at robotgressklipperen gjør en god jobb - hva er ellers poenget?

Den veier 10 kilo, har den nødvendige IPX6-sertifiseringen, noe som betyr at den kan parkeres og brukes året rundt, og er designet på en slik måte at man ikke umiddelbart kan se at det er en budsjettvennlig modell. Ja, den måler 64x41x27 centimeter, noe som gjør den litt mindre enn de store flaggskipmodellene, men det er hovedsakelig fordi batteriet er mindre, noe som gjør den egnet for mindre hageområder.

Mova hevder selv at den kan håndtere omtrent 600 kvadratmeter. Med tanke på at de fleste hager er langt mindre enn det, burde den være mer enn i stand til å takle plenen rundt hjemmet ditt. Igjen, med mindre du trenger å vedlikeholde et lite idrettsanlegg, ser 600 ut til å være nok.

Det er i hovedsak den samme 3D LiDAR-modulen som du får på dyrere Dreame -modeller, som danner et 360-graders "visningsrom" rundt 600, og det er det samme U-formede klippemønsteret som for eksempel A2. Den mangler den spesielle teknologien som gjør at gressklipperen kan komme veldig nær for eksempel en asfaltert hagesti og spesifikt kjøre langs den for å klippe helt opp til kanten av steinene, men når det er sagt, er det en overraskende nær klipping.

Og ja, det kan være viktig å merke seg at selv om 600 koster en tredjedel av prisen på mange flaggskipmodeller, trenger du ikke å grave ned en ledning for å angi den ytre grensen for området du vil vedlikeholde. Dette gjøres igjen via en kombinasjon av gressklipperens egne sensorer, satellittforbindelse og Wi-Fi, og som med Dreame A2 tar du den med på en spasertur under oppsettet, der du kartlegger det spesifikke området 600 skal klippe - og det er også mulig å dele disse inn i soner og gi dem navn.

Appen er svært responsiv, og også her er den lånt nesten direkte fra Dreame, noe som betyr at den er oversiktlig og solid utformet. Hvis det er noen begrensninger her med Mova som Dreame tilbyr, er det vanskelig å få øye på dem, selv når man aktivt leter etter dem.

Ja, mindre motorer på hjulene gjør at 600 "bare" kan navigere i bakker på 24 grader eller mindre, men bortsett fra det er snittet så fint at det er vanskelig å skille den fra langt dyrere alternativer. Vi testet også objektgjenkjenning med en sko og en leke, og begge ble gjenkjent, navigerte rundt og fikk samtidig et varsel i appen.

Hvis det er en reell svakhet å påpeke her, er det at kantene ikke kan trimmes like fint som med A2 fra Dreame, men bortsett fra det er dette en slående ytelse fra en robotgressklipper som koster betydelig mindre.