Det er en ny flaggskipmodell i byen fra OnePlus. Den har en Snapdragon 8 Elite CPU med en innebygd Adreno 830 GPU-brikke, en 13,4" skjerm med 3,4K-oppløsning (3392x2400), noe som gir 315 PPI, 12-biters fargedybde og 144 Hz. De nevner ikke at det er en LCD- og ikke en OLED-skjerm. Jeg forsto ikke hvordan bildekvaliteten fortsatt var så god, før jeg så at DeltaE er rundt 0,7 og DCI-P3-dekningen er 98 %. Når det er sagt, virker fargene litt overmettede og varme, men det er likevel langt bedre enn jeg har sett på LCD-fronten på en god stund.

HQ

På den annen side er den designet for multitasking og bruker OnePlus' eget AI-system. Lagringen bruker UFS 4.0, og det er verdt å merke seg at RAM-konfigurasjonen ikke er den samme: 12 GB-versjonen har LPDDR5x ved 4266 MHz, mens 16 GB-versjonen bruker LPDDR5T ved 4800 MHz. Jeg forstår ikke hvordan dette gir mening når det gjelder produksjon. Det er ikke en ny RAM-standard, den er to og et halvt år gammel, men den har høyere båndbredde, men jeg tviler på at det virkelig utgjør en forskjell for vanlige brukere.

Designet er veldig rent og industrielt, og tykkelsen er mindre enn 6 mm. Kameraet er 13 MP, og det er et 8 MP selfie-kamera, men la oss være ærlige, hvor ofte brukes det? Bildene er helt greie for hjemmebruk, men de er langt fra hva telefonene fra OnePlus kan oppnå.

Alt i alt føles det som et relativt hardcore spillnettbrett, men med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz på berøringsskjermen er det ganske langt fra de mer dedikerte spillmobilene. Skjermens lysstyrke er fin: 600 nits normalt, 900 på topp. Det er et av de få nettbrettene jeg har testet der jeg ikke trenger å kjøre den på 100 % hele tiden.

Dette er en annonse:

Oneplus Pad 3 er for tiden i en introduksjonstilbudsfase, og som vi kjenner det med mange mobiltelefoner, er det flere typer rabatter, studenttilbud og gratis gaver i form av andre OnePlus 3 -produkter, samt halv pris på tilbehør. Dette gjør at den reelle prisen på produktet er vanskelig å finne ut av, men på den annen side kommer den kun i en blågrå farge, og akkurat nå koster en 16/512-versjon det samme som en 12/356, nemlig 529 kroner uten rabatter og gratis gaver.

Tilbehøret inkluderer en penn til £99, et tastatur til £160 og et etui til £59. Vi har lånt disse tingene, og selv om de er litt dyre (eller rettere sagt, det er de ikke når man ser på hva andre merker tar for de samme tingene), er både pennen og tastaturet overraskende bra, men Folio Case er nok det tilbehøret man bare må ha. Dessverre er det ikke tillatt å ha innebygde batterier i tastaturer som selges i EU, så vi er nødt til å holde det festet til nettbrettet under bruk.

Det følger ikke med noen lader, så du må betale ekstra for en 80-watts lader. Dette er imidlertid helt unødvendig. Batteriet varer godt og er på over 12 000 mAh, så selv en langsom USB-lading fra datamaskinen din vil være nok til å holde det permanent i live.

OnePlus skryter av de åtte høyttalerenhetene, men å si at den har 4 "bassenheter" er kanskje litt av en overdrivelse, ettersom du ikke kan få mye bass ut av en så liten enhet. Lyden er imidlertid langt bedre enn på de fleste andre mobiltelefoner og nettbrett vi har testet. Og en stor takk til den personen som bestemte seg for å støtte LDAC, LHDC og AptX HD. Det burde flere gjøre. Bare fordi du strømmer lyd fra et nettbrett, bør du ikke være tvunget til å akseptere dårlig lydkvalitet eller kjøre det som Wi-Fi-avspilling.

Dette er en annonse:

Der OnePlus virkelig skiller seg ut, er at den bruker samme prosessor som noen mindre bærbare datamaskiner, og deres OnePlus Open -system for bruk av flere vinduer, men uten en tydelig inndeling, er ganske bra. Og det er noe enklere å forstå enn mange andre lignende systemer. På samme måte kan den brukes som ekstern skjerm. Det fungerer, men kanskje ikke fullt så smidig som man kunne ønske seg, men oppdateringer er angivelig på vei. Som forventet har nettbrettet et rimelig avansert kjølesystem basert på fordampningskammerprinsippet.

OnePlus har også ultraoptimalisert synergi hvis du har en OnePlus-telefon. Det hadde vi ikke tilgjengelig, men selv om ideen ikke er ny, er det alltid positivt at muligheten finnes. For alt annet finnes O+, og det fungerer overraskende bra.

Enten du bare ser på YouTube, tegner, surfer eller spiller spill, er dette helt klart et solid premium-nettbrett. Jeg skulle imidlertid gjerne sett at det fantes en mindre og litt mer håndholdt versjon, f.eks. 9". Det er et stort pluss at det faktisk kan erstatte en Ultrabook laptop eller lignende hvis du bruker tastaturet, men det er en god idé å jobbe skybasert, ettersom det ikke er ubegrenset lagringsplass.

Et virkelig solid produkt, men dessverre til en bratt pris for denne typen produkter.