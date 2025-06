Logitech PowerPlay 2 og G502 X

Logitech var først ute med en "all surface"-ladbar musematte, og den har nå vært på markedet en stund i en ny versjon. PowerPlay 2 er billigere, i den forstand at den opprinnelige musematten kostet ca. 110 pund for seks år siden, mens denne koster 90 pund. Systemet er ganske genialt: en musematte med induksjonslading og en mus med kompatible ladebrikker. Av en eller annen grunn er ikke musene og musemattene fra de to generasjonene kompatible. Det er synd, for når Logitech lager kvalitetsutstyr, er kvalitetsfølelsen på et nivå som få andre kan matche.

PowerPlay 2 er vakkert laget, med solide materialer, godt gummibelegg på baksiden, og den trådløse museladingen fungerer feilfritt. Der Logitech hadde problemer med det første PowerPlay -systemet, var at noen musematter hadde problemer med at lederne på innsiden gikk i stykker, noe som førte til at de ikke kunne lades. Så vidt jeg vet, eksisterer ikke dette problemet i samme grad med PowerPlay 2, men til gjengjeld har man gått på to store kompromisser. For det første er kabelen nå permanent festet. Hvis den kommer i klem, blir bøyd eller skadet på noen måte, må hele pakken byttes ut. For det andre er det ikke lenger en innebygd USB-port, og det var genialt at musens USB-dongle kunne kobles direkte til musematten og bruke samme kabel: to USB-enheter, én tilkobling og bare noen få centimeter mellom sender og mottaker. Det virker rart at man har valgt denne løsningen, og jeg tror det er for å få ned prisen for forhandlerne, for det var nok litt for mye for mange å betale 110 pund for en musematte.

Fungerer den? Ja, det gjør det. Ganske bra. Musen lades ut ekstremt sakte ved aggressiv bruk, og ved normal bruk lades den sakte opp. Jeg gidder faktisk ikke lenger å slå av musen, da det ikke er verdt bryet. Jeg har ikke hatt noen problemer med tilkobling eller lading, og siden puten ikke krever drivere, siden den bare leverer strøm, unngår du alle problemer med inkompatibel maskinvare, selv om systemet er 100 % maskinvarebasert og derfor alltid skal fungere.

På den annen side finnes det nå et mye større utvalg av kompatible mus, inkludert to av mine favoritter: G903 og G502. Jeg har alltid vært en stor fan av disse to musetypene fra Logitech, så jeg var glad for å prøve den nyeste versjonen, G502 X. Musen er ikke billig. Den første G502 jeg hadde kostet ca. £50, men nå har prisen økt og koster £80 helt ny. Det er også mye penger for en mus.

Det er en klassisk ergonomisk høyrehendt mus med tommelstøtte, DPI-velger og et fritt hjul - noe som betyr at når du scroller med musen, er den plutselig trinnløs, og musehjulet flyr av gårde som et kulelager i en rulleskøyte. I tillegg er det ikke mindre enn to sett med ekstra knapper for tommelen og en snikskytterknapp, som den så fint heter, som nå er dedikert til DPI-bytte eller kan fjernes etter behov. Alt er selvfølgelig programmerbart i programvaren G-Hub, som har blitt ganske god og enkel å jobbe med.

Det du egentlig betaler for, er det lille dekselet på undersiden som kan tas av. I stedet kan du bruke ladekapselen som følger med PowerPlay 2 musematte. Batteriet holder imidlertid til 35-36 timer med alt slått på.

Logitech er ganske glad i å kalle produktene sine noe med "lys" i navnet - og Lightforce -knappene er kombinerte optisk-mekaniske brytere. Her er det en konstant lysstråle som avbrytes når du klikker, og klikket er veldig mekanisk og taktilt, både i form av lyd og fysisk tilbakemelding i fingeren. Hvis du, som meg, elsker slike ting, er denne musen perfekt. LightSync er deres fine og subtile RGB-belysning med åtte lysdioder, mens LightSpeed er Logitechs egen trådløse protokoll for dataoverføring, som er i stand til 8K oppdateringsfrekvenser.

Sensoren er Logitechs Hero 25K, som, som navnet antyder, tilbyr 25 000 DPI. Teknisk sett kan den nå 44 000 DPI og 888 IPS, og den kan spore stabilt selv med mindre løft. Den er presis, og kombinert med PowerPlay -musematten er det stort sett et perfekt musesett - hvis du ser bort fra kabelen, som ikke kan fjernes, og totalprisen, som er ganske høy. Den ligger perfekt i hånden, den er midt i blinken mellom hastighet og presisjon, og den mister aldri forbindelsen eller oppfører seg merkelig. Jeg er solgt nok en gang.