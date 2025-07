Mens vi tidligere har anmeldt en mengde smarte dingser som er designet for å forbedre dine kulinariske ferdigheter eller kanskje bare resultatene dine, har vi ikke evaluert, målt eller vurdert mange elektriske pizzaovner. Det skyldes kanskje først og fremst at markedet ikke akkurat flommer over av dem, men også at det bare er én produsent som har gjort seg bemerket innen nettopp denne typen baking: Ooni.

HQ

Ooni er en av de produsentene som har etablert seg så sterkt innenfor en bestemt markedssjanger at begrepene "pizzaovn" og "Ooni" blir oppfattet som synonyme. Vi har tidligere lovprist et alternativ fra Ninja, i form av deres Woodfire Outdoor Oven, men denne Ooni Volt 12 utstråler litt mer intensjon, og det er tydelig at Ooni har erfaringen her.

Volt 12 er faktisk Oonis første elektriske pizzaovn, men nøyaktig samme konsept, med omtrent samme ramme og materialer, har blitt brukt til å produsere deres svært vellykkede gassovner, som du sikkert har sett her og der i løpet av de siste årene. De er absolutt populære, men selv om vi bytter fra en liten bærbar gassflaske til elektrisitet, mister Volt 12 praktisk talt ingenting av det som har satt Ooni på kartet.

Volt 12 består av en ganske solid stålramme, som deretter er pulverlakkert i et så tykt lag at den beholder maksimal varmeisolasjon. Den har en rekke praktiske håndtak som gjør den lett å ta med seg, og takket være en motor på 1600 watt kan den nå de magiske 450 gradene på ca. 20 minutter, og deretter bake en klassisk pizza med tynn, sprø bunn, kjent i utlandet som en "napolitansk", på bare 90 sekunder - Volt 12 speiler med andre ord ytelsen til de mer etablerte gassvariantene her.

Dette er en annonse:

Vi overlot Volt 12 til en profesjonell kokk, som tok følgende bilder :

Dette er en annonse:

Den er mer kompakt, men du får likevel 33 centimeter å jobbe med, som er tilpasset en pizzastein av cordierite (et solid materiale som brukes av mange produsenter) og et pizzaskall som kan kjøpes i tillegg. Betjeningen på utsiden er enkel - det kan faktisk sies om hele produktet, og det er faktisk ment som et kompliment. Du får steinen, manualen og Volt 12 i esken, og så er den i utgangspunktet klar til bruk. Ja, det finnes en boost-funksjon som kan få opp varmen igjen hvis den lille døren har stått åpen for lenge, og det er et lite lys på innsiden slik at du kan se ingrediensene som koker eller sjekke bunnen.

På mange måter er det Ooni som nok en gang demonstrerer at produktets kjernefunksjonalitet og hvor effektivt det utfører den oppgaven du ønsker at det skal utføre, er det viktigste, så det å sette opp en Volt 12 for første gang er en utpreget brukervennlig opplevelse, og resultatet er det vanskelig å kritisere.

Men hvis jeg absolutt må prøve, vil jeg si at fordi døren, dvs. vinduet, er så smalt, var det ofte nødvendig å åpne den for å sjekke ordentlig, og ved å bruke termometeret kunne jeg se at varmen slapp ut ganske raskt. Ja, øvelse gjør absolutt mester her, men litt mer plass innvendig hadde vært ideelt, eller kanskje Ooni kunne selge en Volt 12+?

Når det er sagt, Volt 12 kommer montert, fungerer med en gang, og har levert de resultatene vi håpet på.