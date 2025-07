PowerA Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2

Selv om Nintendo Switch 2 Pro Controller er bra, er det en ganske dyr enhet med tanke på at den er omtrent så grunnleggende som en "pro" kontroller blir. Ja, den ser fantastisk ut og føles svært premium, men det er ikke mye mellom den og en vanlig Xbox-kontroller, for eksempel, til tross for at den koster nesten 50% mer. Så hva gjør du hvis du ønsker å spare penger, men likevel vil ha en "proff" kontroller til din nye konsoll? PowerA har en løsning som er verdt å diskutere.

Den er kjent som Advantage Wired Controller for Nintendo Switch 2, og enkelt sagt er det en rimelig gadget som gjør det meste av det Pro Controller gjør uten noe av den ekstra fluffen. For det første koster den rundt halvparten av en Pro Controller, ca. £35, og denne kostnadsreduksjonen har tydeligvis kommet fra mange forskjellige steder. Denne enheten føles ikke på langt nær like eksklusiv, har ikke den samme tilfredsstillende tyngden, mangler overbevisende rumle- og vibrasjonseffekter og er kun kablet, noe som betyr at den stort sett er ubrukelig hvis du har tenkt å bruke Switch 2 uten dockingstasjonen. Det høres kanskje ut som mange negative ting å huske på, men den balanserer dem ved å ha Hall Effect-pinner, programmerbare knapper på baksiden, en lydkontakt og noen få kunstneriske alternativer å velge når du opprinnelig kjøpte den også.

I størrelse og form speiler den nesten en Pro Controller, men den er kanskje dobbelt så lett. Jeg er ikke så glad i veldig lette kontrollere, da jeg synes tyngden gir meg mer kontroll og føles mer givende i hendene. Utover det er plasseringen av styrespakene også asymmetrisk, og D-padden er i samme posisjon, i likhet med C-knappen for det meste. Den største forskjellen er at Advantage samler de andre knappene i en tettere modul, slik at +, -, skjermbilde og Home -knappen nå alle er plassert langs bunnen av kontrolleren til venstre og høyre for C-knappen. Jeg tror ikke dette er en bedre eller dårligere måte å gjøre dette på, og ærlig talt ser det ut til å skrike designvalg mer enn noe annet.

Når vi ser på de andre inngangene, fungerer støtfangerne, utløserne og D-paden, men de føles litt billige og skjøre til tider, uten den samme signaturglattheten som Pro Controller. Denne dingsen gjør ikke mye for å overbevise deg om at den ikke er et rimelig alternativ, og måten knappene føles i praksis og materialvalget hjelper absolutt ikke i det arbeidet. Knappene på baksiden og måten de er utformet på, er imidlertid ganske intuitive. Det er ikke noe komplisert her, du holder ganske enkelt nede Programme -knappen og knappen du vil tilordne til de bakre knappene i noen sekunder, og trykker deretter på den valgte bakre knappen. Ferdig, så enkelt som bare det. Det er et flott system som jeg ikke kan finne mye å utsette på, siden det ikke krever ekstra programvare eller lignende. I tillegg føles styrespakene smøremyke å bruke, og Hall Effect-naturen til dem sørger for at de forblir nøyaktige og responsive til enhver tid - selv om det er verdt å si at jeg ikke har hatt måneder til å sette dem gjennom ringetonen, og bare tiden vil vise om de varer etter virkelig kraftig bruk.

Så ja, det viktigste her er at denne kontrolleren er rimelig, og den har ikke noe som helst ønske om å overbevise deg om noe annet. Jeg har ikke noe imot det av den enkle grunn at det er veldig billig når man ser på konkurransen, og det er et verdig kjøp for alle som ønsker å få tak i en reservekontroller eller en andre enhet for å følge med hoved Pro Controller. Den vil ikke imponere deg, og det er helt greit, men det eneste store forbeholdet er at den kun kan brukes kablet, noe som er spesielt viktig ettersom den medfølgende kabelen er en USB-A til USB-C, noe som betyr at hvis du vil koble den direkte til Switch 2s USB-C-porter, må du skaffe deg din egen kabel...

Men hei, dette er en kontroller som grunnleggende sett fungerer og som ikke vil sprenge banken, noe som i et stadig dyrere spill- og maskinvareklima er en ganske god grunn til å sjekke den ut.

