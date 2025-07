MSI MPG 322URX QD-OLED

Etter hvert som presset for å konvertere til OLED øker, blir det stadig viktigere å fokusere på de små detaljene for å kunne gjøre en reell forskjell. Dette skyldes i stor grad at antallet OLED- og QD-OLED-paneler ikke er veldig stort - for å si det mildt - så grunnproduktet vil ofte være det samme. Det betyr ikke at det er irrelevant. Spesielt tilkoblingsbåndbredde og innebygd panelpleie vil ha stor innvirkning på kvaliteten over tid, og hvis du bruker penger på et avansert grafikkort, bør skjermen også kunne vare i mange år.

HQ

Panelet gjør det du forventer: 31,5", 4K-oppløsning, et QD-lag for sterkere farger, 240 Hz oppdateringsfrekvens og en responstid på 0,03 ms. Dette betyr også at vi med det samme panelet får de samme standardsertifiseringene - DisplayHDR TrueBlack 400 - og det er VRR og ALLM for konsollbrukere samt DisplayPort 2.1a med 80 Gbps, så det er UHBR20/DP80, som er det høyeste på markedet for øyeblikket. Ultra High Bit Rate sier litt om oppløsningen og oppdateringsfrekvensen som kan håndteres, som her er på 4K 240 Hz. Dessverre betyr dette også at hvis du kjøper en 4K/240Hz-skjerm som ikke kan håndtere 80 Gbps, vil du ikke få full oppløsning eller oppdateringsfrekvens. Så selv om det kan virke ubetydelig, er det en ganske avgjørende detalj.

Det er et 10-biters panel fra Samsung, noe som betyr at spesielt tekst er skarp og presis, og fargene er vakre, men naturlige. Alt er rent og nøyaktig, selv om pikseltettheten faktisk bare er 139 ppi.

Kjøling er passiv ved hjelp av grafen, og den leveres med en herlig tre års garanti. Det viktigste for meg er imidlertid at pixel shift støttes, men jeg er også fornøyd med den automatiserte dimmingen av logoer, kanter og lignende. Alt i alt synes jeg faktisk at produsentene gjør det de kan for å redusere innbrenning på OLED så mye som mulig, og ikke minst automatisere det i en slik grad at brukerne ikke trenger å gjøre noe, der vi i det lange løp ikke merker det i daglig bruk.

Dette er en annonse:

Det jeg først og fremst reagerer på er utformingen av skjermen. I tillegg til svarte bjelker øverst og på sidene som ikke ser ut til å gi mening, har den en massiv ramme nederst som ikke ser ut til å tjene noe annet formål enn å være i en grå kontrastfarge og ha en stor MSI-logo. Mindre er mer, spesielt med stativet. Den er stor, stygg og firkantet og tar opp utrolig mye plass på skrivebordet og også på baksiden. Hvorfor ikke? Hva er galt med en klassisk tynn vinge- eller stativdesign - som i motsetning til denne vanligvis er laget av metall? For 1 200 pund burde designet være stiligere enn en 10 år gammel kontormonitor. Og det hjelper ikke at den billige plastbasen inkluderer stativet, som også er laget av billig plast.

Prisen er kanskje litt i overkant høy. MSI har selv tre skjermer som er nesten identiske og koster mindre - ganske mye mindre - noe som gjør det enda vanskeligere for folk å velge hva som er riktig for dem. Ved nærmere ettersyn er det imidlertid tydelig at denne skjermen er en oppdatert versjon av minst én av de andre, noe som kan forklare prisøkningen, men det er fortsatt litt høyt.

Den har 98 watt strøm via USB-C og en innebygd KVM-bryter, og det er det alltid kontroversielle AI-systemet, her med trådkors som automatisk endrer farge. Det er fortsatt juks i mine øyne.

Dette er en annonse:

En ting MSI skal ha ros for, er at alt kan styres gjennom programvare og ikke gjennom en latterlig innebygd skjermmeny som må navigeres med knapper du ikke kan se og en liten joystick i plast. Det er ikke nytt, jeg skulle bare ønske alle gjorde det.

Skjermen er vurdert til Delta E <2. Det vil jeg gjerne utfordre. Fargenøyaktigheten på skjermen er ganske imponerende, og min udokumenterte påstand er at den sannsynligvis er nærmere <1. Fargegjengivelsen på denne skjermen er noe av det beste jeg noensinne har sett, samtidig som jevnheten på tvers av panelet - som ofte er dårlig på billige skjermer - er i den svært gode enden av skalaen. Kan lysgjengivelsen være bedre enn 250 nits? Ja, det kunne den. Men den har fortsatt en topp på 1000 nits, og etter å ha brukt den til kontorarbeid med et stort vindu med dagslys som skinner direkte inn på den, er jeg kanskje litt tilbøyelig til å tro at 250 nits kan være nok, selv om mer åpenbart er bedre.

Karakteren kunne lett ha vært 10, men jeg er overfladisk. Den store, svarte stativet av billig plast trekker ned, sammen med den grå hakerammen med logoen, og prisen burde vært redusert med minst 15 %. Men hvis vi er ærlige og ser på den "rå" ytelsen, er det et opplagt valg, spesielt fordi selv med en RTX 5090 blir 4K 240Hz sjelden utnyttet, så den kan være med deg i flere år. Hvis jeg hadde hatt pengene, ville jeg ha kjøpt en selv.