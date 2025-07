Glorious Model O Eternal

Markedet for spilltilbehør er nok mest kjent for én ting: vanvittige priser for noen få gram plast. Glorious Det vil Model O Eternal, som ikke akkurat er kjent som et lavprismerke, endre på med sin nye gamingmus.

Vi sier ikke at prisene kan dikteres, men det er morsomt at musen, med svært få unntak, koster nøyaktig det samme, $40, overalt... Du får likevel et friskt design med bikakestruktur, og bortsett fra musekabelen føles den faktisk ikke som en billig mus.

Model O Eternal er en nedskalert versjon av de større modellene: et skjelettformet design med sekskantmønster, et nytt og kraftig RGB-panel og en vekt på bare 55 gram, noe som ikke er veldig mye. I tillegg kommer nye brytere som tåler 80 millioner klikk og en helt symmetrisk design.

Det brukes en 12K optisk sensor, nærmere bestemt en Pixart 3311 (så vidt jeg kan se, spesifiserer ikke Glorious dette selv). Og selv om jeg gjerne skulle hatt litt mer informasjon, for å si det høflig, er det fortsatt akseptabelt for en billig mus.

Ikke overraskende føles den lett i hånden. Faktisk virker hele musen ganske godt bygget, og spesielt musehjulet er ganske bra og har et solid klikk. Hele konstruksjonen føles veldig presis, og hver bevegelse føles kontrollert. Den lille DPI-bryterknappen fungerer også uten problemer.

Det eneste stedet hvor musens pris er merkbar, er i selve kabelen. Den er permanent festet, men det er også det eneste som virkelig avslører at dette ikke er en dyr mus. Alt annet tyder på det motsatte, for selv knappene er skarpe, fjærer raskt tilbake etter aktivering og gir rimelig motstand når de trykkes inn.

Ergonomien er også bra, og til min overraskelse var de to knappene på siden verken billige eller svampete, men faktisk skikkelig laget. Jeg ble også overrasket over å finne ut at føttene under musen ikke er PTFE, men UTE, men jeg kunne ikke se forskjellen.

Hvis jeg hadde et stramt budsjett, ville Model O Eternal være et ekstremt opplagt valg. Problemet for Glorious blir nå å forklare kundene hvorfor de større modellene er så mye dyrere ...

