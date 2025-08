JBL Tour One M3 Smart TX

Altfor ofte synes jeg at produktnavnene i dagens endeløse teknologiske verden er fryktelig dårlige. Alt fra Xbox Series X og Xbox Series S til Sony Ult Tower 10 og Gigabyte Radeon RX7900XTX virker for meg som det rene nonsens når det gjelder hvordan de er navngitt og hvilken tankeprosess som ligger til grunn for navngivningen. JBLs relativt nye Smart TX lydsender er imidlertid det stikk motsatte ... fordi den er smart. Den heter det den er, og det trenger sjelden å være mye vanskeligere eller mer komplisert enn det.

Med Smart TX kan du bruke disse JBL-hodetelefonene til nesten hva som helst. Hvis du er på flytur og ikke vil ha en ledning rundt halsen eller bruke flyselskapets søppelhodetelefoner i plast, kan du bruke Smart TX til å sende lydsignalet fra setet ditt til de trådløse JBL-hodetelefonene dine. Send til flere hodetelefoner samtidig, eller koble til nettbrettet eller den bærbare datamaskinen via USB-C. Smart TX er utrolig smart, og her har JBL tatt et skritt i en retning som ingen av deres nærmeste konkurrenter har tatt. Derfor skal de ha ros for både idé og utførelse/funksjonalitet.

Fargene som er tilgjengelige er svart, metallic blå og champagne.

I tillegg til denne funksjonen er JBL Tour One M3 en beskjeden oppdatering av de allerede strålende M2-ene. Jeg synes passformen, designet og den generelle ergonomien er helt strålende her, og minneskummet i de 278 gram lette hodetelefonene er det mest komfortable du kan finne i dette produktsegmentet. I tillegg synes jeg funksjonaliteten er fantastisk her, berøringskontrollene er glimrende utført, og JBLs gratisapp er fortsatt helt på topp.

Lydmessig er det vanskelig å si noe negativt om JBL Tour One M3, som byr på den varme, lekne og lette karakteren som JBL er kjent for, uten at det går for mye på bekostning av kontroll eller timing. Bassen er dyp og sterk, men aldri overveldende, og mellomtonen har god detaljrikdom, selv om jeg som bruker Sennheiser Momentum 4 til daglig, gjerne skulle hatt litt mer. Men bare litt.

Det er også en luftighet i diskantgjengivelsen som jeg liker, og til tross for muligheten til å justere EQ-en i appen etter mine egne preferanser, har jeg stort sett bare lyttet til standardinnstillingen når jeg har brukt disse hodetelefonene. Via USB-C til en datamaskin som kan sende ut høyoppløselig lyd, blir det enda bedre. LDAC-kvaliteten er perfekt, og jeg liker som sagt timingen veldig godt. Det er tight, så tight, og det er vanskelig å la være å danse når disse hodetelefonene spiller Vulfpecks nyeste album rett inn i skallen din.

Passformen er fantastisk, og minneskummet er superkomfortabelt.

Støydempingen er også god, ikke den beste i segmentet, men likevel veldig bra. Sony WH-1000XM6 er litt bedre her, det samme er Bose Quiet Comfort Ultra, men JBL Tour One M3 utkonkurrerer både Sennheiser Momentum 4 og Bowers & Wilkins PX7, og for min del setter jeg pris på at ANC ikke blokkerer alt fullstendig, da spesielt WH-1000XM6 får meg til å føle meg litt svimmel når ANC er for sterk og for merkbar. Samtalekvaliteten er også helt strålende og sannsynligvis den beste i sin klasse takket være fire adaptive mikrofoner med AI-støyreduksjon.

380 pund er riktignok mye, men her får du virkelig det du betaler for.

Batterilevetiden er den neste egenskapen ved disse hodetelefonene som, sammen med alt det andre, gjør dem til en svært attraktiv pakke. 70 timer per lading betyr at de er best i klassen, og jeg har nå brukt testeksemplaret i en hel måned, hver dag, uten å lade dem en eneste gang. Når batteriet går tomt, er det mulig å hurtiglade via JBLs nye batteriteknologi. Hvis du lader i ti minutter, får du hele ti timers avspillingstid i hodetelefonene. Nå har du sikkert allerede skjønt at dette er et skikkelig ytelsesmonster av en trådløs over-ear-hodetelefon. Det er derfor utrolig vanskelig å slå JBL her for øyeblikket, og akkurat nå ser jeg ingen trussel mot tronen som JBL har etablert for seg selv.