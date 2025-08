8bitdo Ultimate 2

Det ser ut til at det er delte meninger om følgende uttalelse, men det er ikke lett for en tredjepart å komme inn på markedet og produsere en kontroller som vil bli en favoritt blant et veldig spesifikt publikum. Valve fant ut av dette på den harde måten. På spesifikke konsollplattformer lager Microsoft, Sony og til og med Nintendo ganske gode kontrollere selv, og på PC fungerer tilbudene fra de tre ovennevnte også greit.

Men 8bitdo har for lengst funnet ut hvordan de kan appellere til denne målgruppen gjennom en kombinasjon av nostalgisk design og innovativ funksjonalitet, noe som gjør at de faktisk har en ganske lojal tilhengerskare, og kanskje med rette.

Ta Ultimate 2, en kontroller som etter all sannsynlighet vil bli erstattet av en Ultimate 3 innen kort tid, og som du derfor kan finne for rundt £48. Designet er bevisst enkelt, men bred kompatibilitet og ikke minst det faktum at det følger med en stilig ladestasjon har sørget for at mange foretrekker den på PC, og i mindre grad også på Switch.

Så hvorfor velge 8bitdo fremfor en DualSense, en Xbox Series -kontroller eller til og med noe mer konkurransedyktig fra Scuf? Riktignok er oppsettet kjent, men den er faktisk utstyrt med TMR (tunnelling magnetoresistance) på de analoge spakene, som, tro det eller ei, er enda mer holdbare og pålitelige enn hall-effekt, selv om de ikke er målbart mer nøyaktige enn andre teknologier. Det er to ekstra knapper klemt inn mellom R1/R2 og L1/L2, som kan mappes direkte via en dedikert app eller et program, og totalt sett veier den 246 gram, noe som betyr at den passer perfekt i større hender som vil ha litt grep i kontrollerne sine.

Poenget er at dette er et ganske seriøst stykke utstyr som kombinerer ytelsesorienterte spesifikasjoner med solid design. Og så er det dokkingstasjonen. Først og fremst er den genialt designet og ser veldig fin ut, da den sømløst smelter sammen linjene mellom dokkingstasjonen og kontrolleren når den lades, men den fungerer også feilfritt. Og ja, den støtter både Bluetooth, for eksempel på Android, og 2,4 GHz via en ganske slående og rett og slett vakker dongle på for eksempel en PC.

Merk at jeg ikke nevner konsollplattformene spesifikt her, og det er det en god grunn til. Ja, du kan få tak i en spesifikk Switch -variant via 8bitdos nettside (donglen mangler), og denne fungerer også for Switch 2, men uansett hvilken Nintendo-konsoll du har, kan den ikke vekke konsollen fra Sleep Mode slik et par Joy-Cons eller en Pro -kontroller kan. PlayStation 5 og Xbox Series støttes ikke i det hele tatt.

På PC kan du velge mellom praktisk talt alle kontrollere på markedet, og det i seg selv gjør det vanskeligere å anbefale Ultimate 2. Det er ikke det at det mangler noe, og for denne prisen er det vanskelig å argumentere mot en Xbox Series -kontroller, men det finnes så mange bunnsolide spillere på markedet som lett kan overgå funksjonalitet og til og med design.

Det er sjarmen og de overraskende solide spesifikasjonene, som for eksempel de analoge TMR-pinnene, som virkelig fungerer for 8bitdo, men det ville være opplagt å integrere seg ytterligere i Switch 2 økosystemet med forbedret integrasjon med en ubestridelig 3, slik at deres egen Pro kontroller får en reell konkurrent. Inntil nå er denne imidlertid fin, funksjonell og relativt billig med tanke på at dokken er inkludert, og det er nok til å få en anbefaling fra oss.