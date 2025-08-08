Segway Navimow X390

HQ

Med Navimow 3 -serien har Segway satt seg fore å gjøre robotgressklippere både smartere og mer brukervennlige. Serien består av fire modeller som dekker alt fra små villahager til enorme plener på opptil 10 000 m². Vi har fått tak i toppmodellen, X390, for å se om den lever opp til de høye ambisjonene. Vi vil bare gjøre det klart fra begynnelsen av at du ikke bør kjøpe en robotgressklipper som er designet for så store områder, men mange av funksjonene vi har testet her, er også en integrert del av de mindre modellene i samme serie.

Vi vet at mange er interessert i dette, så la oss starte med å slå fast at dette er en av de mer luksuriøse modellene, noe som betyr ingen perimeterledning, ingen komplisert installasjon, du trenger bare å montere den, laste ned appen, koble den til Wi-Fi og kontrollere den første kartleggingen via mobiltelefonen. Prosessen tar omtrent 15 minutter og samsvarer lett med det som tilbys av lignende konkurrenter, for eksempel Dreame. Det er tydelig at Segway har brukt mye ressurser på intuitiv apputvikling og layout.

Kontrollen i appen føles utmerket, litt som å styre et spill. Du tegner ganske enkelt opp grensene for hagen din ved å kjøre gressklipperen langs kanten, og hvis det er områder du må unngå, kan de raskt markeres og lagres. På papiret er det superenkelt, og i praksis fungerte det utrolig bra. Dette er selvsagt ikke unikt for Segway, men det er påfallende hvor mye enklere det har blitt å sette opp og bruke en robotgressklipper på bare noen få år.

X390 er som nevnt bygget for store hager, men presisjonen er likevel verdt å fremheve. Den bruker Segways EFLS 3.0-posisjoneringsteknologi og en kombinasjon av kameraer og sensorer for presis navigering. Heller ikke dette er noe spesielt unikt, men resultatet er vakre, skarpe kanter uten behov for manuell trimming. Det bør imidlertid nevnes at hvis den kjøres daglig i bratte bakker, kan gresset bli litt trevlete i kantene, men dette er egentlig en mindre klage i det store bildet.

Det er seks roterende kniver og en klippebredde på nesten 24 cm, noe som betyr at X390 kan håndtere store områder raskt og effektivt. Batteriet varer i opptil 200 minutter, og når det går tomt, finner det veien tilbake til basen, lader i omtrent en time og fortsetter arbeidet. Til sammenligning tilbyr mange konkurrenter både kortere driftstid og langsommere lading, og den slår spesielt Dreames A2 på dette punktet, som ligger i omtrent samme prisklasse.

Støynivået er bare 60 desibel, så den kan jobbe tidlig eller sent uten å forstyrre naboene. Den har til og med frontlykter for nattklipping, en morsom, men faktisk nyttig detalj. Og med støtte for både Alexa og Google Assistant samt GPS-tyverisikring, er det ikke mye å klage på når det gjelder smartfunksjoner.

Dessverre må vi imidlertid tilbake til de bratte bakkene, som ser ut til å være der Segway først og fremst sliter litt. Teknologien er imponerende, og kamera- og sensorstyringen er generelt pålitelig, men under svært våte forhold opplevde vi at maskinen slet mer med bratte bakker enn lovet. Og selv om oppsettet er raskt, krever det litt tid å sette seg inn i appens mange alternativer før alt går som det skal.

Men at det er litt mer komplisert enn som så, kommer ikke som noen overraskelse, og det samme kan i grunnen sies om den gjennomsnittlige robotstøvsugeren, som nå også tilbyr mange alternativer som den gjennomsnittlige forbruker ikke kan finne ut av. Det er derfor også en relativt liten klage at det vil ta tid å forstå X390, ettersom du kan stole på resultatene uansett.

Alt i alt er Segway Navimow X390 en av de mest avanserte robotgressklipperne vi har testet. Den kombinerer brukervennlighet med seriøs kraft og presisjon, og for eiere av store plener kan den være en ekte mirakelmaskin. Prisen og det faktum at du får mest ut av den i større hager, gjør imidlertid at den neppe er et opplagt valg for alle.