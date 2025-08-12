Ninja CREAMi Deluxe

Vi har ved flere anledninger konstatert at Ninja har gått viralt en rekke ganger nå. Det er vanskelig å si hvorfor, annet enn at produsenten på en eller annen måte må ha truffet konseptet med smarte, enkle og relativt rimelige kjøkkenutstyr som appellerer til en bredest mulig målgruppe. Heldigvis har de historisk sett klart å underbygge dette på bred front, og det siste produktet som ser ut til å ha tatt verden med storm, er den såkalte "Creami", som i utgangspunktet er en allsidig iskremmaskin med noen merkbare, men forståelige begrensninger.

Dette er ikke en tradisjonell Simac eller lignende, som i tillegg til frysing krever timevis med forsiktig folding av elementene for å skape den ekte "gelaaaaato" (forestill deg typiske italienske fingerbevegelser her). I stedet ligner Creami Deluxe i stor grad på en slags blender, der ingrediensene plasseres i en relativt stor beholder og deretter piskes. Det er 11 funksjoner som kan velges via et overraskende rudimentært, om ikke uinteressant, brukergrensesnitt, men det er nok av alternativer: iskrem, sorbet, milkshake, slushies eller til og med en "creamiccino" (ja, det gjør vondt å skrive det).

Fordelen er at i tillegg til oppskriftene Ninja faktisk gir, som er overraskende enkle og lette å sette sammen, har Creami, som nevnt, gått viralt. Det betyr at du kan la deg inspirere av massevis av kreative sjeler på nettet som lager alle slags kalde drikker som passer til et bestemt kosthold eller kanskje allergier. Poenget er at selv om det kan gi frysninger nedover ryggen når du kaster deg ut i "viral" kultur, så er det absolutt en fordel fordi internett plutselig jobber veldig hardt for å selge konseptet til deg, akkurat som med frityrkokeren, for eksempel.

Og man kan være kynisk, men min venninne Klara fant raskt flere Reddit-tråder som spesialiserte seg på sunne frokostoppskrifter med frossen yoghurt (froghurt for de uinnvidde), og det viste seg å bli en kjempesuksess.

Creami Deluxe er lett å rengjøre og utrolig enkel å bruke, men samtidig er den på en rekke kritiske punkter et overflødig kjøkkenapparat til 250 pund, så det hadde vært en fordel om Ninja hadde jobbet litt med maskinens finish. Kanskje hadde det vært bedre å unngå den ripeutsatte, svarte, polerte plastoverflaten i midten, som blir skitten bare av å se på den, og som også får den til å se billigere ut enn den er. Videre bør det bemerkes at knivene ikke når kanten av beholderen, noe som betyr at den helt myke konsistensen noen ganger blir litt ødelagt av frosne biter som ikke har blitt kuttet ordentlig.

Men det er en veldig liten pris å betale, spesielt med tanke på at Creami ikke er en iskremprodusent i tradisjonell forstand. Det betyr at den er virkelig billigere enn de fleste alternativer, men samtidig må du selvsagt planlegge litt hvordan du bruker den. For oss var ikke dette noe problem, siden vi hadde et stort internett med inspirasjon å ty til, men siden den ikke kan fryses, må ingrediensene fryses ned på forhånd.

Det gjør den til en nytolkning eller kanskje en remix av ulike kjøkkenmaskiner, men selv om det er lett å avfeie den som fullstendig overflødig, serverte spesielt Klara noen ganske deilige og relativt sunne kreasjoner som bare kunne ha blitt muliggjort av denne ganske unike kombinasjonen av funksjoner. Creami Deluxe er kreativ, og det er verdt å feire, men alt tatt i betraktning kunne det kanskje være en idé å introdusere en Creami "Pro" på et eller annet tidspunkt, noe som ville rette opp feilene og ta litt mer betalt for en mer forfinet opplevelse.

