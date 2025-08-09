På Gamereactor er vi vant til å teste alle slags Bluetooth-høyttalere, selv om de fleste er kompakte og svært bærbare, for uformell bruk. Men takket være utvidet batterikapasitet og moderne konstruksjons- og forseglingsmetoder har også mellomstore og store høyttalere blitt populære de siste årene, og mens de for et tiår eller to siden var kablede (enten de var aktive eller passive), har de nå også blitt trådløse.

Teufels forslag med Rockster Neo kan defineres som en av disse store, selvdrevne høyttalerne med batteri (og selvfølgelig direkte strømforsyning, om nødvendig), av den typen som koster i underkant av 1 000 euro. I dette spesielle tilfellet er den offisielle prisen på Teufel Rockster Neo 899,99 euro per enhet, 1 699,99 hvis du får stereopar.

For å gi deg en idé konkurrerer den mer med alternativer som Soundboks 4 enn med JBLs Partyboxes (for eksempel 710), med en mer nøktern presentasjon enn, skal vi si, fest med små lys. Hovedbruksområdet kan imidlertid være det samme, nemlig å levere musikk til en innendørs eller utendørs fest, eller kanskje som instrumentforsterker eller mikrofon til karaoke.



Apropos anbefalt bruk, og før vi går gjennom tilkoblingsmulighetene, må det imidlertid sies at Teufel selv ikke er helt klar over det ideelle habitatet, ettersom de plasserer den i kategorien "utendørs Bluetooth", men deretter illustrerer produktet med innendørsbilder og snakker om "Berlin-klubblyd". Det er på ingen måte villedende reklame, men det er et viktig aspekt, som testene våre til slutt avslørte.

Jeg må innrømme at mitt førsteinntrykk av Teufel Rockster Neo var ganske dårlig. Og dette må komme først, for jeg gjorde det samme som alle andre brukere vil gjøre så snart de mottar den: Jeg tok den ut av esken og startet den opp direkte på gulvet, via Bluetooth og på batteristrøm. Jeg gjorde dette i stuen, og selv om det naturligvis hørtes høyt ut (selvfølgelig), var følelsen jeg fikk av de forskjellige sjangersporene et uklart virvar, med hermetisk vokal, lite separasjon og ingen tilstedeværelse i det hele tatt.

Dette gir deg en idé om den virkelige størrelsen på Teufel Rockster Neo sett fra en voksens synspunkt.

Byggekvaliteten er førsteklasses, og designet opprettholder Teufels personlighet. Den er IP44-sertifisert for støv- og sprutbeskyttelse.

Etter denne første uformelle testen gjorde jeg en annen, også upretensiøs, i svømmebassenget. Jeg plasserte enheten (vi har bare testet én og har alltid tatt hensyn til mono-utgangen) ved siden av flere vegger, vinklet mot bassenget eller gressplenen, og jeg skrudde også utvendig modus av og på. Resultatet ble faktisk mye mer overbevisende. Bassen forsvant raskt, men den generelle kvaliteten hadde gått opp flere hakk.

Etter en ettermiddag med utendørstesting gikk vi over til mer seriøse studiotester, inkludert målinger. For å se etter potensielle bassrefleksforskjeller plasserte vi høyttaleren på gulvet og i bordhøyde, og for å se etter forsterknings- eller kvalitetsforskjeller testet vi både Bluetooth- og kablede kilder, og utnyttet en av de to XLR/jack-tilkoblingene på baksiden. Resultatene var ganske gode, men disse testene avslørte nøkkelen til Teufel Rockster Neo: dens enorme direksjonalitet.

Om dette er et resultat av den koaksiale punktkonstruksjonen, der diskanthøyttaleren er montert foran bass/mellomtonehøyttaleren i en slags konsentrisk, stablet single cone, vet vi ikke. Teufel hevder at dette unngår forsinkelser og øker klarheten, samtidig som det gir mulighet for enten vertikal eller horisontal plassering, men vi forstår at det også kan være en plassbesparende måte å få plass til en 35 mm diskant på. Uansett er Rockster Neos retningsbestemthet veldig, veldig merkbar, spesielt innendørs med tanke på de normalt kortere avstandene, og er den største faktoren å ta hensyn til for alle som er interessert i å kjøpe den.

Teufel Rockster Neo måling av frekvensrespons. Gul farge: Jord, Ext-modus. Blå: Jord: Jord, Bluetooth, Ext-modus. Lilla: Jord: BT Ground, Innendørsmodus. Rød: Jord, kabel, innendørsmodus: Jord, kabel, innendørsmodus. Legg merke til tapet av mellomtone på den andre og tapet av diskant på den tredje.

Bakpanelet på Teufel Rockster Neo passer inn i sporet i batteridekselet. Strålende!

Vi snakker ikke om studiomonitorer, men å plassere Rockster Neo i lyttehøyde gjør en forskjell som natt og dag, derav det dårlige førsteinntrykket når de er plassert på gulvet. Vendt mot lytteren ansikt til ansikt gir de mye mer definisjon og er endelig stimulerende. Om dette reduserer den reelle portabiliteten og festligheten, er opp til kjøperen å avgjøre: Har du ekstra bord, møbler eller stativer av noe slag for å heve dem innendørs eller utendørs? Er du sikker på at de vil kunne stå i en viss høyde på de vanlige sosiale sammenkomstene og festene med grillmat og musikk? Uansett hvor du setter opp mikseren og DJ-settene dine, har du plass til at publikum kan stille seg på linje med høyttalerne? Da bør du legge til ett poeng i poengsummen for denne anmeldelsen.

For alt annet ved Teufel Rockster Neo er ganske bra, om enn ikke fullt så enestående som du forventer til disse prisene. Med andre ord, hvis paret kommer litt ned i pris og du tar hensyn til det ovennevnte, kan du også legge til et poeng i vår endelige vurdering. Frekvensresponsen er ganske anstendig og flat, men den 30 cm store basshøyttaleren mangler litt bass til å akkompagnere resten av helheten. Den er relativt lett (17,35 kg i vekt), men leveres uten hjul. Den gode, gamle OG Rockster løser begge disse tingene, er kraftigere, har flere innstillings-, tilkoblings- og lydmiksingsalternativer og er nå i salg til samme pris som Neo takket være en rabatt (den har imidlertid kortere batterilevetid).

Så selv om jeg liker det "nye" konseptet til Teufel Rockster Neo, og med tanke på startprisen, tror jeg det er viktig å understreke advarslene jeg har kommet med for å få mest mulig ut av den. Hvis den tyske produsenten finpusser på disse forholdene, prisen eller begge deler, vil vi ikke se på en verdig etterfølger til den første Rockster, men på et mer kompakt og veldig fristende alternativ.

I motsetning til sin "bestefar" kan Neo fungere som en USB-C powerbank, men den har ikke like mange EQ- og miksealternativer.