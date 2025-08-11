BOOX Note Air4 C Anmeldelse

Du har sikkert opplevd det samme: Da du prøvde en eReader for første gang, tenkte du på når den dagen ville komme da smarttelefoner, nettbrett og til og med bærbare datamaskiner og skjermer ville bruke elektronisk blekk -teknologi. I årenes løp har utviklingen gått saktere enn forventet, spesielt når det gjelder oppdatering og farger, men som vi har sett med den nyeste modellen fra Boox, er den avansert nok til at vi kan nyte godt av fordelene på andre enheter.

BOOX Note Air4 C kan defineres som et slankt og elegant nettbrett som følger deg som en digital notebook... men med mye analog smak. Å forstå denne karakteren og, fremfor alt, planlegge den spesifikke bruken du kan eller ikke kan gjøre av det, er avgjørende for at vi skal kunne anbefale å kjøpe det.

For hvis du er ute etter de samme funksjonene som for eksempel en iPad eller et Android -nettbrett i toppklassen, men med en eInk-skjerm, vil du bli skuffet. Gjør deg selv fortryllet og se på det omvendt: gleden ved å lese og skrive på denne bærbare PC-en kommer først, og så er den også et nettbrett.

Det er litt som Boox Palma 2 (anmeldelse), en e-bok som også kan fungere som en smarttelefon. En hybrid som Boox, med sine fordeler og ulemper, må vite hvordan den skal markedsføres for å finne målgruppen.

Som sagt, og som forventet, under testene våre skilte lese- og skrivefunksjonene seg ut. Selv om skjermen ser litt mørkere ut og derfor har mindre kontrast enn Palma, gjør formfaktoren opplevelsen mye mer naturlig, i et 10,3-tommers format som ligger midt mellom størrelsen på en tradisjonell bok og størrelsen på en tegneserie.

Tenk at du i tillegg til den vertikale posisjonen (som jeg her vil kalle tradisjonell og ikke "portrett") også kan lese og skrive horisontalt (som jeg her vil kalle tegneblokk og ikke "landskap"). Dette har vært spesielt praktisk, og det sammenleggbare dekselet kan brukes som et trekantet stativ, som vist på ett av bildene.

Når du skriver for hånd, er responsen fin og presis, mens e-blekk-teksturen på ePaper kompenserer for det faktum at følelsen ikke er like god som standard som på en iPad med noen spesielle beskyttelser med ekte papirruhet.

Nå kan du nyte omslaget til e-bøkene dine i full farge og i et større format enn originalen.

Å lese horisontalt med omslagsstativet er en glede du ikke visste om.

Når det gjelder tegneserier, nærmet jeg meg denne enheten med en spesiell interesse, og lurte på om den kunne være en erstatning for et opplyst nettbrett for å konsumere tegneserier og manga uten å måtte bære dem med meg når jeg forlater huset, og også for å beskytte synet til sønnen min, som tilbringer de døde timene i sommersesongen med å sluke Mort & Phil, Asterix, eller Dr. Stone.

Og konklusjonen? Vel, det kan få deg ut av en knipe, men sannheten er at BOOX Note Air4 C, da jeg begynte å skrive denne anmeldelsen, fremdeles ikke produserer farger og kontrast som respekterer kildematerialet til tegneseriene. Dette høres kanskje ut som en overdrevent puristisk kommentar, men du kan se på bildene for å se hva jeg mener. Som det er helt naturlig og forståelig i dag, fremstår fargene fortsatt som mattere og det svarte som grått. Med andre ord, de originale tegneseriene springer fortsatt i øynene både på papir og dessverre også på andre nettbretters skadelige skjermer, mens de her bare "er". Resultatet av kombinasjonen av e-blekk og formatet er akseptabelt og reduserer belastningen på øynene, men det er langt fra en drøm for lesing av tegneserier.

Før vi konkluderer med de viktigste bruksmulighetene, la oss snakke om de tekniske problemene. Enheten kjører Android 13 på en Octa-core kombinert med 6 GB RAM og 64 GB lagringsplass. Skjermen, som ser flott ut og ikke har en tendens til moire, bruker Boox' superoppdateringsteknologi for å skrive ut hver side i full hastighet, men det er åpenbart fortsatt en merkbar forsinkelse som ligger i teknologien sammenlignet med en hvilken som helst LED-skjerm. Dette er noe man må regne med når man tester en enhet med ePaper, men jeg synes også at den generelle ytelsen - den typen som ikke har noe med skjermoppdatering å gjøre - er litt klønete for maskinvaren den er utstyrt med, for enkle oppgaver som å surfe på nettet eller åpne og lukke ulike apper. For ikke å snakke om den evinnelige tiden det tar å oppdatere enheten...

Her kan du se BOOX Note Air4 C sammen med to Boox Palmas.

Håndskrift på BOOX Note Air4 C er noe helt annet.

Disse mindre ytelsesproblemene forsterkes av noen mildt sagt tvilsomme designbeslutninger. På utsiden, for eksempel plasseringen av USB-C-porten på siden og ikke over eller under skjermen vertikalt, noe som gjør den utilgjengelig når etuiet er lukket. Eller stylusfestesystemet, som er ganske merkelig og fører til at det løsner ved for mange anledninger. På innsiden, spesielt når det gjelder grensesnitt og brukervennlighet, fordi det ikke er det mest smidige eller intuitive systemet. Enkle oppgaver som å slå opp et ord i en bok tok oss en stund å lære, for det første for å finne en funksjon som ikke burde være så skjult (spesielt når du har mer plass enn på Palma, der den er tilgjengelig), og for det andre fordi den av en eller annen grunn skilte mellom store og små bokstaver uten forvarsel.

Disse ulempene forsvinner imidlertid hvis BOOX Note Air4 C oppfyller det formålet du har i tankene (og passer budsjettet ditt, ettersom den er priset til over 500 euro). Og hva er dette formålet? Under testene våre har vi først og fremst tenkt på lærere og skribenter, men fremfor alt universitetsstudenter. Denne "Notebook" kan være din hovedleser for lærebøker, tilleggsdokumentasjon eller hva du måtte ønske. Du kan studere på den uten å brenne netthinnen. Du kan ta notater oppå dine egne dokumenter eller i bøkene. Du kan bruke Office-pakken, for eksempel åpne Excel tabeller ved siden av dataene dine med split-screen-funksjonen. Og så har du nettleseren, WhatsApp, Telegram, aviser og magasiner lett tilgjengelig ... Hvis alle disse mulighetene er akkurat det du er ute etter, kommer du til å få mye ut av Note Air4 C i det skoleåret som snart starter.

Men først den fryktede evaluerings- og vurderingstiden. Vi likte utviklingen fra Boox Palma til Boox Palma 2 i løpet av det siste året, selv om det har vært mer i pris og markedsposisjon enn i funksjoner. Etter å ha sett forbedringene i forhold til Air3 håper vi at BOOX Note Air4 C vil gjøre noe lignende og finpusse funksjonene og markedsposisjonen, for ideen er svært lovende, og det er allerede et av de beste e-papir-nettbrettene der ute.

Det ser kult ut, men vi forstår ikke hvorfor de har plassert USB-C-porten "der".

Sammenligning: Ekte tegneserier vs. resultat på BOOX Note Air4 C.