Marshall Kilburn III

Jeg liker virkelig Marshall. I alle mine år i øvingslokalet, bak trommene, var det kombinasjonen av en Fender Stratocaster and a Marshall AFD100 som låt best, og Zound Industries' rimelige, stilige, velbygde Bluetooth-høyttalere har vært gode, stort sett over hele linjen. Jeg har gitt gode skussmål til Stanmore, Willen, Emberton, og Woburn, og jeg ser alltid frem til å teste flere nye produkter fra Marshall.

I segmentet for trådløse, batteridrevne Bluetooth-høyttalere har Marshall ligget i toppen sammen med JBL når det gjelder hvor nøyaktig, genial og velbalansert DSP-en deres har vært, noe som har gjort det mulig for dem å produsere stor lyd fra små drivere/høyttalere på en måte som til tider kan minne om ren magi (og da tenker jeg først og fremst på Emberton).

Designet er som alltid superkult, men den medfølgende bærestroppen føles plastikkaktig og skarpkantet.

Kilburn er en av Marshalls større Bluetooth-høyttalere, men likevel betydelig mindre og mer bærbar enn for eksempel Woburn og Stanmore. Den er 27 centimeter lang og 15 centimeter bred, veier 3,9 kilo og har et innebygd batteri som spiller av musikken din i nesten 50 timer per lading, noe som selvsagt er veldig bra. Det er hurtiglading, som i tilfellet Kilburn III gir åtte timers avspillingstid via 20 minutters lading ved hjelp av USB-C. Designet er like ikonisk som alltid, noe som betyr at denne høyttaleren ser ut som en liten skinnkledd miniatyr av Marshalls fantastisk stilige gamle gitarforsterkere. På toppen, der alle kontrollene er plassert, er det en messingplate, og kontrollene er av svært god kvalitet. Zound Industries har også lagt til en bryterknapp som gjør at du kan hoppe til neste sang (eller den forrige) i spillelisten uten å berøre mobiltelefonen.

Marshall beskriver lyden på Kilburn III som 360° True Stereophonic Sound, noe som oppnås via deres signaturbrikke/DSP og tre klasse C-forsterkere som driver tre drivere. I midten sitter en 4" basshøyttaler, og på hver side av den sitter to 2" høyttalere som håndterer mellomtone og diskant (1 x 30 watt og 2 x 10 watt). Kilburn III har en AUX-inngang (noe som altfor ofte mangler i mange av konkurrentenes modeller) og kan fungere som en powerbank for dem som vil bruke batteriets 50 timer til å lade mobiltelefonen, iPad-en eller den bærbare datamaskinen.

Mye batteritid, mye oppslukende lyd, men profilen er mer rotete enn vanlig.

Kilburn III er velutstyrt, stilrent designet og har funksjoner som føles fornuftige og velbalanserte i forhold til den typen høyttaler den er. Derfor er det synd at jeg ikke liker lyden. Marshalls signaturlyd er varm, bassig, leken og har en kronisk tendens til å yte rockemusikk, med forvrengte gitarer, større rettferdighet enn Bluetooth-høyttalere fra så godt som alle konkurrenter. Marshall er stort sett alltid innstilt på rock, og det skal den være, og det fungerer alltid etter min erfaring. Kilburn III har riktignok en dyp og stram bassgjengivelse, men det er en resonans i høyttaleren som jeg sjelden hører i andre høyttalere fra Zound Industries, og mellomtonen er tynn og litt rotete. Det er god kontroll over stemmegjengivelsen, men jeg opplever det totale lydbildet som spredt og litt urolig, noe som er overraskende når det gjelder Marshall.

£300 for dette er til syvende og sist minst £75 for mye.

Når jeg sammenligner Kilburn III med den flere år gamle og betydelig billigere JBL Extreme III (som har omtrent samme fysiske størrelse), er det tydelig at lyden er litt for ubalansert og mangler den kontrollen som JBL-høyttaleren fortsatt tilbyr. Joda, Extreme III har 20 timers batteritid, mens Kilburn III varer i hele 50 timer, men ellers vil jeg si at jeg foretrekker JBL-høyttaleren på alle måter, spesielt med tanke på at den koster £180, mens Kilburn III går for heftige £300.