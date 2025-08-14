Logitech Flip Folio

Logitech er i det stille en av de beste tilbehørsprodusentene, og fra MX-serien til detaljert og gjennomtenkt nettbretttilbehør kan du nesten alltid stole på at produktene er designet bevisst og med tanke på faktisk bruk.

Det nye Flip Folio -etuiet til iPad (i dette tilfellet den mindre 11-tommeren iPad Pro) forsøker nok en gang å knekke den tilsynelatende umulige koden med å lage et one-size-fits-all-etui som oppfyller alle behov på samme tid, og som til slutt skyver nettbrettet et skritt nærmere å bli en mini-laptop. Det er et oppdrag Logitech har vært på før, men Flip Folio kommer veldig nær.

Ok, så hva er det? Det er et klassisk etui som beskytter forsiden og baksiden av iPad-en din, gir plass til Apple Pencil og har et stativ på baksiden som kan plasseres slik at du kan vinkle den som du vil. Så langt, så bra, men Flip Folios "partytriks" er at det er en magnetisk fordypning i det myke gummibelegget på forsiden. Her er det plassert et helt separat tastatur, som kan tas av på et øyeblikk.

Det betyr at du med Flip Folio ikke trenger å sitte så tett inntil iPaden, ettersom tastaturet ikke sitter fast på enheten, men i stedet har mye større frihet til å bruke iPaden som en faktisk produksjonsplattform.

Så langt, så bra, men det er fortsatt noen mindre problemer som Logitech definitivt må rette opp i senere iterasjoner. Først og fremst er dette tastaturet helt strålende. Det er mykt, godt å bruke og har utmerkede taster, men det hadde vært ideelt om Logitech hadde funnet en måte å heve det litt på for å gjøre vinkelen mer komfortabel. Dessuten kan ikke fronten skilles fra iPad-en, så hvis du for eksempel plasserer nettbrettet i et stativ slik at det kan brukes som en ekstra skjerm på en arbeidsstasjon, eller bare ønsker å bruke det uten det tunge etuiet, er dette ikke mulig.

Når det er sagt, er dette en ganske fin måte å få en iPad til å fungere som en bærbar datamaskin på, samtidig som man respekterer den unike funksjonaliteten som gjør at flere og flere bruker den som en stand-in for en ekte bærbar datamaskin. Å brette den ut, slå på tastaturet og plassere begge deler mye mer komfortabelt på et bord er en komfort det er vanskelig å klare seg uten.

En av disse koster rundt £160, noe som er betydelig mindre enn for eksempel Apples Magic Keyboard for iPad, men du ofrer også passthrough-lading - noe som betyr at tastaturet må lades separat - og kanskje enda mer kritisk, en styreflate. Tanken er at du enten ikke trenger en, eller at du bruker en separat mus hvis du virkelig er seriøs, og det kan jeg faktisk forholde meg til.

Faktisk er dette farlig nær den universalløsningen som mange hardcore iPad-brukere har ventet på. Spørsmålet er om mangelen på styreflate og passthrough vil skremme bort folk når de ser at dette faktisk er dyrere enn bare å kjøpe et billig deksel og et lite reisetastatur.