La oss starte med å si at det ikke er noen umiddelbar eller instinktiv forbindelse mellom et selskap som lager blendere for sunne smoothies og et konkurrerende Formel 1-team. Ja, du kan grave deg ned i pressematerialet, og der står det at begge "kombinerer kraft og presisjon", men sannheten er at denne forbindelsen er litt søkt.

Men til tross for det åpenbare markedsføringspratet bryr vi oss egentlig ikke, for akkurat som med OnePlus' McLaren-modeller, tilfører racingteamets oransje merke nesten alltid et snev av stil til partnernes produkter, og dette er intet unntak.

Det er tre "Nutribullet x McLaren Team" -produkter i denne linjen: Portable, Pro 900, og Ultra. De to sistnevnte er tradisjonelle Nutribullet -produkter, om enn litt oppgraderte og med McLarens ganske attraktive designspråk som emballasje, og Portable er faktisk ... vel, bærbar i den forstand at selve blenderen går på batteri, slik at du kan laste den med ingredienser og blende på jobben for et friskt sluttresultat.

Uansett får du den vakre "McLaren Papaya"-fargen, et overraskende slitesterkt materiale og den velkjente Nutribullet -funksjonaliteten som har blitt ryggraden til så mange rundt om i verden. Og ja, det finnes selvfølgelig relativt plassbesparende blendere som kan gjøre det samme, men igjen, man må bare akseptere at visse produkter, eller til og med produsenter, foretrekkes av en grunn, og når du plukker opp en av disse McLaren Nutribullet blenderne, forstår du hvorfor.

På mange måter er det imidlertid et ganske enkelt produkt å beskrive, da det egentlig bare er en blender med en beholder som du kan skru på og som samtidig fungerer som en bærbar drikkekopp. Tanken er at du tilbereder måltidet direkte i Nutribullet x McLaren F1 Team, og at du da har alt du trenger i denne ene maskinen. Dette begrenser bruken, kan man innvende, men på den annen side slipper man også å skrape smoothien ut av den eksisterende blenderen og over i en eller annen kopp, for her er alt i én og samme maskin.

Hvis vi holder oss til Ultra -modellen, har den en motor på 1200 watt, noe som i seg selv ikke er nyskapende - du kan få en Tauros -blender med 1800 watt for halvparten av det Nutribullet ber om her, men du får et titanbelagt blad og matchende blenderkopper laget av Tritan Renew med Nutribullets alternativ. Målt utelukkende på effekt er det litt skuffende, men egentlig er det litt som å måle familiebiler utelukkende på hestekrefter; det er selvfølgelig én faktor, men det er ikke den eneste måten å måle kvalitet eller ytelse på. Det som er viktig, er at jeg aldri opplevde noen problemer med selve blenderfunksjonen mens jeg brukte Ultra.

Men det morsomme er at jeg heller ikke opplevde noen problemer med Pro 900, som koster mindre og ikke har titanbelagt knivblad. Selvfølgelig får du blenderkopper med Ultra -pakken, noe som alene kan veie opp for prisøkningen, men det er indikasjoner på at selv 900 watt er nok.

Portable er en morsom størrelse, men overraskende funksjonell. Batteriet på 2000 mAh er nok til halvannen gang pengene, men du vil sannsynligvis lade det etter en gangs bruk, så det er definitivt nok til å blande en full porsjon i selve beholderen. Effekten er ikke spesifisert, men ser ut til å være rundt 600 watt, og her var det tydelig at selve motoren slet litt mer med visse gjenstander. Den er imidlertid rimelig med en pris på £50, noe som virker svært rimelig.

Totalt sett er dette bunnsolide produkter, gjort mye finere av teften som tilbys av McLaren F1 Team, noe jeg ikke trodde jeg noen gang skulle si. Det er vanskelig å gi dem en felles poengsum, men samtidig virker det unødvendig å vurdere dem hver for seg når spesielt Pro 900 og Ultra er så like. Poenget er at disse blenderne er attraktive, fungerer godt og er tilgjengelige til relativt rimelige priser, og det er nok.