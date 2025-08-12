Segway Ninebot E3 Pro E elektrisk sparkesykkel

Selv om de ikke er min kopp te når det gjelder lette kjøretøy for bypendling, forstår jeg suksessfenomenet som elektriske sparkesykler har blitt. Hvis jeg ikke tar bilen, foretrekker jeg å sykle (jeg har aldri eid en moped), men scooterenes bærbarhet (du ankommer i utgangspunktet en bygning og kan enkelt komme deg gjennom dører og inn i heisen med den), kombinert med at de er enkle å kjøre (du lærer deg å håndtere den i løpet av noen minutter), gjør dem til et mye mer tilgjengelig kjøretøy. De er med andre ord for alle, noe som har ført til en eksponentiell vekst i markedet de siste fem årene.

Dette har ført til stor konkurranse mellom produsentene, noe som alltid er i forbrukernes favør. I det man kan kalle den nedre delen av mellomklassen finner vi Segway Ninebot E3 Pro E, en revidert utgave av E3 E, der hovedforskjellen er større autonomi. Dette skyldes både batteriet (10200 mAh vs 7650 mAh, for rekkevidder på henholdsvis 40-55 km og 30-45 km) og muligheten i Pro -modellen for å legge til et ekstra batteri for å øke disse rekkeviddene.

Hvilken modell som passer best for deg, avhenger selvsagt av hvilken type pendling du gjør, og du må også huske på at disse enhetene tar ganske lang tid å lade (5-7 timer). Hvis du bor i Ciudad Real, vil du selvfølgelig ikke ha noe problem med den maksimale stigningen i bakker på 18 %. Hvis du bor i Vigo, Jaen eller Santander, må du lete høyere opp i sortimentet.

E3, hvilke minner denne nomenklaturen bringer tilbake hos Gamereactor *emoji gråter øynene ut*.

Segway Ninebot E3 Pro E har et elegant og moderne design, mye bedre enn den siste Glovo-budbilen du hadde med deg.

Uansett koster E3 Pro E -modellen rundt 400 euro, som er det punktet jeg snakket om på prisskalaen. Dobbelt så mye som de billigste elsparkesyklene på markedet, på terskelen til å gi mer enn anstendig ytelse, men langt fra modeller med hydraulisk fjæring, dobbel motor, større hjul eller sportslig ytelse.

Styrfølelsen er veldig god. Kjøringen er jevn, med responsiv og progressiv akselerasjon, uten rykk, i de tre tilgjengelige kjøremodusene: Eco, Drive, og Sport. Sistnevnte gir alle ytelser ut av butikken for å nå 25 km/t-grensen, noe som absolutt er under hva 400/800 W-motoren kan levere. Og selv om det er mindre merkbart, bidrar den doble elastomerfjæringen til jevnheten i turen, selv om det igjen er enkel, grunnleggende demping, så det lønner seg fortsatt å unngå skarpe ujevnheter og jettegryter. Bremsene (elektriske bak, trommel foran) er også responsive i de grunnleggende testene vi har kjørt den gjennom.

Som forventet inkluderer denne Segway også antispinn (TCS), en ganske nyttig LCD-skjerm for å ha all informasjon på et øyeblikk, og den tilstrekkelige lysgruppen som kreves i moderne modeller (bak/brems, blinklys og frontlys). Hvis bare ungene som flyr forbi deg bare noen centimeter unna som flaggermus når du går tur om kvelden, ville lære seg å lyse opp som ildfluer og advare deg som bjeffende hunder, og derfor er det også en generøs bjelle.

Til venstre: Anker for foldesystemet. Til høyre: Forsiden av styret, med frontlys og blinklys.

Detaljer om for- og bakhjulet, 10" som er vanlig i denne serien.

Bortsett fra den svært velkomne smarttelefonlåsen, er et av de mest særegne aspektene ved Segway E3 Pro E det totrinns foldesystemet. Det er absolutt en god idé; bare løsne et anker på stammen og tråkk på det, så brettes det opp og hekter seg fast på bakskjermen, og på det tidspunktet kan du ta scooteren med deg "komfortabelt" som om det var et håndtak. Anførselstegnene kommer av at selv om scooteren kan betraktes som lett (den veier i underkant av 18 kg), er det ikke en vekt du liker å bære med én hånd i mer enn noen få meter, og den er mer beregnet på når du legger den i bagasjerommet eller oppbevarer den hjemme.

Så langt har jeg få klager. Fotbrettet er litt smalt for meg, men dette er et spørsmål om personlig preferanse og smak når det gjelder å finne den mest komfortable kjørestillingen. En feil jeg hadde, hadde å gjøre med knappetrykkene for å slå på omgivelseslyset og endre kjøremodus, men jeg tror det kan ha kommet fra testenheten (godt brukt av flere journalister på dette tidspunktet, som utvilsomt hadde satt den gjennom sine skritt). En annen relativt alvorlig feil som ikke er relatert til selve kjøretøyet/enheten, er i bruksanvisningen: Det er åpenbare feil i illustrasjonene av ulike prosedyrer, som på visse språk, for eksempel spansk, er erstattet av andre som ikke samsvarer. La dette tjene som en advarsel hvis du setter deg fast i en prosess eller hvis det gir liten mening, da i det minste engelsk var helt greit.

Men det som betyr noe er at Segway Ninebot E3 Pro E er en pålitelig, smidig og trygg scooter, med et godt forhold mellom kvalitet og pris, en robust konstruksjon og et design som fortsetter å forbedre og innovere for å konkurrere i forkant av dette hardt omstridte markedet.

Det finnes sparkesykler som tilbyr mer bredde på brettet.