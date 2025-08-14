HQ

Det er noen telefoner som teknologianmeldere legger mer merke til enn andre. Samsung Galaxy Z Fold 7 er en av dem. Dette skyldes delvis at den er utstyrt med One UI 8 (som er Android 16 i forkledning), og fordi den er ekstremt rask og responsiv, har en utmerket skjerm som er praktisk talt sømløs i midten, er svært lett og har et imponerende kamera som matcher den vakre skjermen.

Dessverre har den også noen få feil, eller rettere sagt, en liten, men veldig irriterende ulempe. Selv om den bruker den sublime kameramodulen fra S25 Ultra, har den valgt bort 5x optisk zoom. Men hvorfor mangler en av de mest essensielle funksjonene i en god kameramodul - optisk basert, ekte zoom - spesielt med tanke på Samsungs primære problem: den ublu prisen. Vår testmodell i Blue Shadow (det finnes tre andre fargevarianter) var ikke engang toppmodellen, for med 1 TB lagringsplass kommer prisen opp i 2 149 kr. Modellen med 256 GB koster 1 799 pund, og 512 GB-versjonen koster 1 899 pund. Det er en prisøkning på nesten 100 pund for de to "rimeligere" modellene og rundt 150 pund for premiummodellen. Og det er uten et av de millimetertynne spesialdekslene inkludert, for de finnes, og de er nydelige. Mer av det, takk.

Får du noe ekstra? Ja, veldig mye. Jeg synes definitivt oppgraderingen fra Z Fold 6 er merkbar, både når det gjelder batteri, kamera og vekt på bare 215 gram. Størrelsen og tykkelsen på mindre enn 9 mm er spesielt viktig, for når den er brettet sammen, passer den perfekt sammen. Men uansett hvor mange resirkulerte materialer Samsung bruker - og de skal ha ros for å være ekstremt dyktige på dette, ettersom de er blant de beste i bransjen - er det likevel uakseptabelt at forbrukerne må betale så ublu priser for en telefon. Jeg kan få en bil som er mindre enn 10 år gammel for samme pris...

Batteriet har blitt overhalt: 4 400 mAh, og kombinert med Android 16 gir det en ganske imponerende batterilevetid. Samsung selv hevder 24 timer med video, men jeg har klart å oppnå nær det dobbelte ved å skru ned oppløsningen og lysstyrken bare litt. Det er sårt tiltrengt, og du kan virkelig kjenne forskjellen.

Kameraet ser ut til å være hentet fra S25 Ultra, og det betyr virkelig gode videoer og realistiske bilder i mørke omgivelser. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor de valgte å ikke bruke 5x optisk zoom, ettersom 3x bare er mulig med det lille 10MP-kameraet, og det er 2x på 200MP-alternativet. Men i det minste fungerer AI og Samsungs ProVisual Engine ganske bra sammen, og hvis du liker å redigere, er den store skjermen perfekt.

Bruken av den bakre skjermen som en vanlig mobiltelefon er også bedre integrert denne gangen, og du er mye mer tilbøyelig til å bruke telefonen til sitt fulle potensial slik den opprinnelig var ment. Det er imidlertid den 8" store hovedskjermen som er det store trekkplasteret, og bildekvaliteten er helt i toppklasse.

Galaxy AI Den fungerer også bedre, for å være ærlig. Den er mer responsiv, og jeg var mye mer tilbøyelig til å bruke den dedikerte AI-knappen enn før, spesielt siden den også fungerer som en fingeravtrykksleser. Jeg vet at det er god anmelderetikette å gå helt ut på "gammel gretten mann hater AI", men det fungerer, og du bestemmer selv hvor mye eller hvor lite du vil bruke det. Live Translate støtter imidlertid ikke alle språk, noe som er synd, ettersom det kanskje er en av de mest nyttige AI-funksjonene i nyere tid, men Samsung lover at de jobber med saken. Det er for mange funksjoner til å nevne her, og de er for det meste nyttige, og Samsung gir deg, som nevnt i andre anmeldelser, mye større valgfrihet når det gjelder hva du skal kjøre eller lagre på telefonen kryptert og hva du skal behandle via en online-løsning, selv om det meste kjører lokalt.

Konstruksjonen har en aluminiumsramme, den nyeste generasjonen av Samsungs Hinge -ledd og den beste skjermbeskyttelsen som er tilgjengelig fra Gorilla. Det er ikke spart på materialene, og i likhet med prisen føles den på alle måter som en førsteklasses telefon av ultrahøy kvalitet.

Skjermen på 2 184 x 1 968 Dynamic LTPO AMOLED 2X er som nevnt i en klasse for seg, men selv om den krever ekstra batteristrøm, er det synd å ikke kjøre den på 120 Hz hele tiden, siden den fortjener det. Det er imidlertid ikke sikkert at du trenger å bruke alle 2 600 nits hele tiden, for den er veldig kraftig når det gjelder lysstyrke, og selv i sommersolen var det ikke noe problem å bruke den utendørs.

Å drive det hele er en Snapdragon 8 Elite CPU, og Samsung lover syv store Android oppdateringer, som nå er standard for dem. Jeg vet heller ikke om det er fordi AKG var ansvarlig for lyden, men den er faktisk anstendig for en gangs skyld.

Det er synd at Samsung, sannsynligvis av plasshensyn, valgte å droppe 5x optisk zoom på kameraet, for jeg er helt gal etter resten, vel... bortsett fra prisen. Dette er sannsynligvis en av de få telefonene i år som jeg virkelig vurderer å kjøpe selv, men prisen gjør at det ikke kommer til å skje. Jeg kunne nok ha overlevd med 3x optisk zoom i det lange løp, gitt at Samsung har forbedret alt annet og til og med matchet den eksepsjonelt tynne, sammenleggbare telefonen med et matchende deksel og lav vekt. Men dette er rett og slett den ultimate Android -telefonen, og derfor må du være forberedt på å betale den ekstreme prisen, noe som er grunnen til at den får en litt kontroversiell poengsum.