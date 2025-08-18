Xiaomi Elektrisk Scooter 5 Max

HQ

Det kinesiske selskapet Xiaomi er en forbrukerelektronikkgigant som Philips og Sony. Xiaomis repertoar inkluderer alt fra barberhøvler til rutere, skjermer til høyttalere og til og med elektriske scootere. Når du inkluderer datterselskapene, er det bokstavelig talt vanskeligere å liste opp produkter som selskapet ikke produserer på en eller annen måte. Xiaomi tilbød Gamereactor en Electric Scooter 5 Max for testing, som, som navnet antyder, er Xiaomis femte generasjon av elektriske sparkesykler.

Jeg har kjørt aktivt på elektriske sparkesykler siden 2018 og har eid et halvt dusin sparkesykler. Min egen veksthistorie ligner den tradisjonelle rags-to-riches-historien, som nå, etter hvert som sult og vekt øker, har gjort de mest robuste alternativene ubrukelige ettersom tiden nådeløst maler fremover. ES5 Max har en lastekapasitet på 120 kg, så det er fortsatt plass til at jeg kan legge på meg et kilo eller to. Med en nominell effekt på 400 W og en toppeffekt på 1000 W bør ES5 Max-motoren være kraftig nok til å flytte selv en større bruker. Men uansett, la oss gå tilbake til begynnelsen.

Det er enkelt å pakke ut og montere Xiaomi-sparkesykkelen. Ta den ut av esken, sett styret i oppreist stilling og skru fast noen skruer. Monteringen tar et par minutter, men du kan ikke begynne å kjøre med en gang, ettersom sparkesykkelen krever at programvaren Xiaomi Home er installert på telefonen din før du starter kjøringen.

Appen er klumpete og minner først og fremst om årtusenskiftet når det gjelder brukervennlighet. Tanken med programvaren er sannsynligvis at uansett om du er hjemme, på hytta eller på din private øy, kan Xiaomis (og sannsynligvis også datterselskapenes) telefoner, lamper, gressklippere, riskokere og måneraketter kobles til samme app, noe som gjør at du kan kombinere ulike enheter til en smart hjemmeautomatisering. For de som bare vil kjøre sparkesykkelen, føles programmet som et unødvendig tilleggsprogram, eller bloatware.

På den annen side ligger det et virvar av data og funksjoner knyttet til sparkesykkelen bak appen. Batteriets ladeprosent, kilometerteller, totalt antall turer i kalenderen, justering av intensiteten på regenerering eller motorbremsing og traction control. De viktigste funksjonene er sannsynligvis å låse sparkesykkelen og slå på belysningen på undersiden. Låsing via appen forhindrer ikke fysisk tyveri, men en tyv kan i det minste ikke kjøre sparkesykkelen fra åstedet.

Forbindelsen mellom telefonen og sparkesykkelen opprettes via appen uten problemer via Bluetooth, så lenge sparkesykkelen er lagt til i riktig rom i appen. Først og fremst oppdaterer den fastvaren. Dessverre er det helt uklart hva oppdateringen gjør i praksis. Etter en vellykket oppdatering og påfølgende aktivering er sparkesykkelen likevel klar til bruk, og du trenger ikke å berøre appen igjen hvis du ikke har lyst til det.

Kjøringen er ganske jevn og stabil med 60 mm brede 10-tommers slangeløse luftdekk og hydraulisk fjæring. Sparkesykkelen akselererer sakte opp til 20 km/t, og deretter slår begrenseren på testenheten inn. På den positive siden klarer scooteren å holde farten selv i slake bakker, og generelt føles det som om det er nok dreiemoment. Med en last på litt over hundre kilo klarte scooteren å håndtere oppoverbakker og nedoverbakker på grusveier i omtrent 30 km før batteriet begynte å signalisere at det var på tide å sette kursen hjemover.

Laderen er tradisjonell, men ladingen foregår over styrrammen og ikke lenger under rammen som på det tidligere Xiaomi Essentials M365 -alternativet. På denne måten kan du lade brettet uten å måtte stikke hånden ned under bunnen, og vann eller smuss kommer ikke like lett inn i ladekontakten. Smart produktutvikling totalt sett.

På venstre side av styret sitter en mekanisk trommelbremsspak, noe som gjør det vanskelig å bremse en større sykkel i bratte nedoverbakker. Scooteren hadde hatt godt av doble bremser, men det gjør ikke prislappen. På venstre side er det også en blinklysbryter med et pipesignal som minner deg på at blinklyset er på. På høyre side er det ikke overraskende et gassgrep.

Rammen er sprutsikker (IPX5-beskyttelse), og batteriet er motstandsdyktig mot vannsprut (IPX6). Lett fuktighet eller regn er ikke noe problem, men du bør likevel unngå vannsprut når du vasker rammen. Spesifikasjonene er likevel bedre enn hos mange andre produsenter, som ikke nødvendigvis tilbyr fuktighetsbeskyttelse i det hele tatt for å unngå mulige garanti- eller defektansvarsproblemer.

Den lille skjermen midt på dashbordet har vært uendret på Xiaomi i årevis. Du kan tydelig se hastigheten fra den og batteriladingen i omtrent 10% intervaller, men informasjonen som gis på scooterskjermen forblir. Det er tre hastighetsalternativer: gange, normal eller toppfart, og den eneste knappen på skjermen slår også scooteren av / på med et langt trykk, og frontlysene kan slås på eller av med et dobbelt trykk. Bremselysene er alltid på, og de turkise omgivelseslysene kan bare justeres via appen.

Med en pris på litt over 600 euro er ES5 Max ikke blant de billigste escooterne på markedet. På den annen side, som et hydraulisk opphengt alternativ med mange indikatorlamper, som ikke er redd for regn og har nok dreiemoment og batterilevetid til å flytte selv den største brukeren, representerer den toppen av sin prisklasse. Selv om jeg gjerne skulle sett at bremsene var todelte og at Xiaomi Home -appen ble oppdatert til et mer moderne design, er det lett å anbefale scooteren til både nybegynnere og litt mer erfarne førere, både på asfalt og grusveier. Gamereactor anbefaler!