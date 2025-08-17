DXRacer Craft Gaming-stol

HQ

Et av de viktigste valgene vi må ta når vi sitter foran en datamaskin, er ikke å velge modell, effekt eller skjermoppløsning foran oss, men hvilket underlag vi skal sitte på og hvor komfortabelt det er. For ja, samfunnet har nå fortalt oss at vi kan spille og jobbe nesten hvor som helst, men det er sannsynlig at vi tilbringer lange spill- eller arbeidsøkter ved den samme arbeidsstasjonen.

I mitt tilfelle betyr kombinasjonen av begge aktivitetene at jeg tilbringer mange timer om dagen på samme sted, og da kreves det en kvalitetsstol som både kan brukes til å jobbe og slappe av under spilløktene. DXRacer kontaktet oss for å tilby en testmodell fra Craft -serien, og den har vist seg å være en veldig interessant løsning i begge situasjoner.

Modellen DXRacer Craft 2025 har en forsterket Cloudsense svamplagstruktur, noe som i praksis betyr at den nå er mye mer formbar og justerbar etter kroppsformen. Den er mer komfortabel, og kontinuerlig bruk de siste ukene (i økter på i gjennomsnitt sju timer om dagen hver) har ikke ført til noen deformasjoner eller ujevnheter i det området der den utsettes for mest vekt. 50D-skummet er tre ganger tettere enn i tidligere modeller, noe som i spesifikasjonene betyr 65 % bedre vektfordeling over strukturen.

Men før vi går videre til å snakke mer inngående om opplevelsen og bruken og mulighetene som denne DXRacer Craft tilbyr, la oss snakke om monteringen. Jeg har funnet ut at det er en av de enkleste, raskeste og mest komfortable spillstolene å montere på lenge. Faktisk kan den monteres av én person på et mer eller mindre trangt sted, og bare med en hevet overflate (som et bord) for en av de siste justeringene av basen på setet. Hele monteringen tok meg omtrent 30 minutter, inkludert utpakking og fjerning av esken og beskyttelsen. I løpet av en halvtime sitter du og nyter det. Dette er mulig fordi monteringen er forberedt av moduler og de fleste skruene og boltene allerede er montert på fabrikken, selv om det anbefales å justere og stramme skruene som ikke krever demontering og montering for å sikre modellen. En liten ulempe er at det er visse etterbehandlinger i fabrikkmonteringen som kunne vært bedre, for eksempel å skjule de industrielle stiftene som forbinder stoffet med skummet, men i alle fall ikke noe som bekymrer brukeren. Alle de ekstra plastlistene og beskyttelsene skjuler enhver antydning til fabrikkmontering.

En av de spesielle egenskapene som fikk oss til å velge denne modellen, var at mens vi vanligvis tilbys stoler i EPU-kunstlærstoff, har Craft -modellen også en vevd stoffvariant, som var mer komfortabel for våre behov på Gamereactor-kontoret. Kunstlær har sine fordeler (tilpasning med unike og kule design er bare én av dem), men siden denne gjennomgangen skulle finne sted i middelhavssommeren i Spania, ønsket vi å prøve en løsning som var kjøligere og annerledes. Det vevde stoffet puster mye bedre og føles mykere.

Det var også en fordel at det er en "bred" stol. Mens de fleste modeller har en standardbredde på 48 cm, starter Craft -modellen med en grunnbredde på 56 cm, noe som ikke bare er ideelt for de av oss som bruker store buksestørrelser, men også for dem som er ute etter komforten ved en "rar" sittestilling uten å gi avkall på en stol med armlener (f.eks. ved å krysse beina over setet). Denne komforten er også utvidet når du bruker spaken for å justere vippingen, fra 90 til 135 grader (hvis du vil projisere filmer i taket og se på dem, vel å merke). Og mens vi er inne på komfort, er 4D-armlenene nesten retningsbestemte, noe som betyr at du kan justere høyden, retningen og perspektivet slik at det passer til måten du spiller eller bruker dem på. Hvis du holder en konsollkontroller i armene, kan du vinkle dem innover, mens du kan strekke ut armene hvis du spiller et skytespill eller en tittel som krever tastatur eller mus (eller til og med surfer på internett).

Det er ikke mye ekstrautstyr på DXRacer Craft, men det er to ting jeg vil trekke frem: én som den har, og én som den ikke har, og som jeg håper å se i fremtidige standardmodeller. Den første, som den har, er en trykkfri nakkestøtte som er magnetisk og kan justeres til alle hodehøyder, slik at du slipper å bruke justerbare gummistrikk som hodepute, slik du må gjøre på andre merker. Her er nakkestøtten festet i den høyden og retningen du ønsker å plassere den, takket være de kraftige magnetene. Disse magnetene brukes også til å montere armlenet på understellet.

Og noe som kan komme i fremtiden, noe som modellen 2026 Craft kan ha, er en ekstra justering av korsryggstøtten. Du kan selvfølgelig alltids kjøpe et separat tillegg for dette, men med tanke på prisklassen på denne DXRacer -stolen (DXRacer Craft koster på den offisielle nettsiden mellom € 439 og € 479, avhengig av modell og stoff), tror jeg det er noe som ville være mer enn velkomment for mange spillere som lider av ryggproblemer.

Kort sagt, DXRacer Craft er en stol av spillere og for spillere, bygget på en slik måte at enhver bruker kan ha den klar i løpet av få minutter etter å ha mottatt den, og laget med nok kvalitetsmaterialer til å rettferdiggjøre salgsprisen, i tillegg til noen geniale og komfortable løsninger som andre produsenter bør ta hensyn til. Og den vevde stoffmodellen? Sommeren 2025, ingen klager der.

Hvis du trenger en anbefaling om kunstskinn, synes vi også at KOI-modellen (med over 260 000 sting) er veldig imponerende.