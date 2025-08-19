Asetek Invicta Formula Wheel koster 1 249,99 euro. Det er vanvittig mye penger for et simracingratt, men på den annen side finnes det ratt jeg har testet for omtrent samme pris som er verdt den vanvittige prislappen. Invicta -hjulet er ikke et av dem. Dessverre. Jeg synes det burde ha kostet omtrent halvparten så mye som konkurrentene, med tanke på hvordan det føltes i hendene mine, slik et virkelig godt sim-racing-hjul skal føles for rundt 600 euro.

HQ

Nå har de smarte danskene bak Invicta lansert en billigere versjon av akkurat det hjulet under "Forte"-kategorien (som er deres mellomprismerke) kalt Asetek Forte Formula Pro, som koster €629,41. Det har riktignok et karosseri av karbonfiberforsterket plast i stedet for aluminium frest ut av ett stykke, og det leveres ikke med håndtak/grep fra fabrikken, da du må kjøpe disse separat, noe som bringer prisen opp i rundt 700 euro for en komplett pakke. Men ellers er dette nøyaktig det samme rattet som det som koster dobbelt så mye, og det kan bare beskrives som et skikkelig røverkjøp, selv om det selvsagt er mye penger.

Du kan kjøpe håndtak etter din egen smak og preferanse. Lange, rette, buede, stoffkledde... Valget er ditt.

Asetek Forte Formula Pro måler 30 centimeter, har en 4,3" LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet og en oppløsning på 800x400, og er utstyrt med 10 trykknapper, tre ratt, seks tommelknapper, to brytere og to magnetiske girskifter. På baksiden finnes Aseteks egen hurtigkobling, og for de som ønsker å bruke rattet med en Moza -base eller en Fanatec DD1, er det enkelt å få tak i metalladaptere som gjør dette mulig. Valg av håndtak gjøres via Aseteks egen nettside, der det finnes fire ulike alternativer å velge mellom. Jeg valgte "Formula Regular Handles", som er laget av en slags kompakt gummi som minner om plasthåndtakene på Cube Controls -hjulet mitt, og de er veldig behagelige. Det finnes også Alcantara-belagte håndtak og LMP-håndtak som kobles sammen i bunnen, noe som gjør at rattet ser mer ut som et Hypercar-ratt.

Dette rattet ser nøyaktig ut som Invicta-versjonen, som koster nøyaktig dobbelt så mye, noe som er ganske absurd.

Dette er en annonse:

For meg er det alltid, uten unntak, for mange knapper for hva jeg noen gang kunne tenke meg å bruke på et ratt av denne typen. Jeg trenger tommelhjul for bremsebalanse og traction control, så trenger jeg en knapp for clutchen og en for vindusviskerne, og så er jeg ferdig. Radiokommunikasjon med Crew Chief kan også kobles til en av trykknappene, men så er det alltid 10 knapper på disse dyre Formula Style-rattene som jeg aldri rører, og det er synd. Men det er sånn det er. Det skal også sies at kvaliteten på knappene her er veldig høy. De er velbygde og gir en luksuriøs følelse når de aktiveres, i motsetning til mange billigere alternativer, og spesielt tommelhjulene er veldig bra.

Den karbonfiberforsterkede plasten gir null fleksibilitet og er virkelig attraktiv å se på.

Skjermen er også perfekt, og det samme er RPM-lysdiodene, som er lyse og reagerer raskt. Jeg liker grepet, og jeg liker virkelig Aseteks hurtigkoblingsfunksjon, pluss hvordan knappene er plassert på forsiden av rattet. Noen ganger synes jeg at rattet er litt topptungt, og jeg skulle gjerne sett at grepet og tommelen var plassert høyere opp mot toppen av rattet, men generelt sett er ergonomien god, til og med bedre enn jeg hadde forventet. Den eneste virkelige ulempen jeg kan finne, er det faktum at girpadlene på baksiden er laget av hardplast. De er harde som granitt og tykke nok til at de ikke bøyer seg, og de gir også et tilfredsstillende klikk når jeg girer, samtidig som de ligger godt i hånden, men til over 600 euro burde de ha vært laget av enten aluminium eller karbonfiber, og de burde ha vært minst tre centimeter lengre.

Hvis du har penger og virkelig ønsker å kjøre en LMP/Formula-bil med et virkelig luksuriøst, velbygget ratt, er det lett å anbefale Asetek Forte Formula Pro, som er danskenes beste kreasjon så langt. Nå håper jeg bare de lanserer pedaler med et radikalt annerledes design enn de eksisterende...

Dette er en annonse: