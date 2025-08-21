HQ

Det er ikke uten grunn at Sonys flaggskip-hodetelefoner har høstet mye berømmelse og anerkjennelse de siste årene. Over-ear-hodetelefonene i WH-1000X-serien får nå en ny modell som erstatter den utmerkede XM5. Sony WH-1000XM6 lover topp støyreduksjon og en mer kompakt design, om enn i en dyrere innpakning.

De matte hodetelefonene har bare noen få fysiske knapper, en port for USB-C og, veldig beleilig, også den velkjente 3,5 mm hodetelefonkontakten. Selve kommandoene gis via berøringsbrytere som er skjult på toppen av en av koppene, og det tar litt tid å huske alle kommandoene, men man lærer seg likevel raskt de grunnleggende funksjonene. Til tross for dette er de ikke like presise og tydelige som tradisjonelle fysiske knapper, som dessverre er sjeldne å se lenger.

Putene er overraskende lette. På grunn av den lukkede strukturen vil du ikke ha hodetelefonene lenge på hodet i sommervarmen, men ellers føles de passe faste uten å trykke på tinningene, selv for dem som bruker briller. Etter bruk kan XM6 foldes sammen i det medfølgende stoffkledde og magnetisk lukkede etuiet til en rimelig liten størrelse.

I likhet med andre Sony-enheter styres XM6 via Sony Sound Connect. Programvaren som lastes ned til mobiltelefonen, er ikke den beste på markedet og inneholder mange unødvendige funksjoner og forsøk på å automatisere hodesettets tilstand basert på f.eks. brukerens omgivelser. Talefunksjonene bruker støyreduserende mikrofoner, og basert på våre tester var lyden klar selv i litt mer støyende omgivelser. ANC-funksjonen i hodetelefonene er imidlertid ikke magisk, og noen ganger er den eneste måten å nyte musikk eller samtale på å bevege seg lenger bort fra støykilden.

Som tidligere modeller er lydkvaliteten til XM6 utmerket og dynamisk. Bassen er mild og kraftig, og blir ikke dempet selv i den skitneste metalcore. Surroundlyden er klar, og i en god miks er de ulike instrumentene godt adskilt fra hverandre. Det er en renhet i lyden som minner oss om hvorfor dyrere enheter noen ganger i det minste delvis er verdt prisen. Fulladet kan hodesettet vare i opptil 30 timer, noe som til og med virker som et lavt estimat.

Sony WH-1000XM6 er utmerket til sitt tiltenkte formål, men kvalitet kommer med en heftig prislapp. Dette er spesielt viktig siden de tidligere modellene fra XM5 til XM4 garantert er tilstrekkelig for mange for å få en musikalsk opplevelse av høy kvalitet. Andre produsenter presser også på for å utfordre Sony, og konkurransen om å være kongen på haugen er hardere enn noensinne.

