8bitdo SN30 Pro

Vi publiserte nylig vår første anmeldelse av et 8bitdo -produkt her på Gamereactor, og det var en sann fornøyelse. Produsenten har lenge vært en favoritt blant både våre lesere og forbrukere takket være sin tilbakeskuende design, som tilbyr moderne funksjonalitet og en stor dose nostalgi.

HQ

Nostalgien går i warp drive med SN30 Pro, ettersom den sterkt ønsker at du skal holde opp et bilde av klassiske SNES-kontrollere for ditt indre øye og føle nostalgiens sus mens du bruker den. Nostalgi er en ganske sentral drivkraft, ettersom det ikke er mange andre grunner til å bruke SN30 Pro, men overraskende nok er det faktisk ikke en kritikk.

Det er selvfølgelig et argument at en rekke plattformer generelt mangler mindre kontrollere for dem som synes de er mer komfortable, eller for barn som synes en DualSense er så stor at de knapt kan bruke den, men SN30 Pro fungerer faktisk ikke med PlayStation eller Xbox, slik mange av 8bitdos produkter gjør, og det er synd. Det betyr at den fungerer med PC, Android, SteamOS, MacOS, Switch (og Switch 2), hvorav den første og den siste nok er de mest relevante bruksområdene.

Den er ganske godt konstruert, selv om kvaliteten på plasten som brukes til overflaten ikke virker fullt så sofistikert som på Ultimate 2, men for rundt £ 35 får du en trådløs, funksjonell og veldesignet kontroller som til og med har Hall Effect på de analoge pinnene, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at pinnene driver over tid.

Den veier 114 gram, så den er lett og passer perfekt i hendene til femåringen min. Det skal imidlertid sies at han også lett kan bruke Switch 2s Joy-Cons, så SN30 Pro støtter kanskje nettopp de plattformene der det ikke er mangel på solide alternativer. Når det er sagt, finnes det bevegelseskontroller for Switch, et batteri som varer i ca. 15-18 timer på en enkelt lading, og en oppmerksomhet på detaljer som er verdt å sette pris på.

Hvis du kjøper den for Switch eller Switch 2, ser det ut til å være delte meninger om hvorvidt SN30 Pro på en pålitelig måte kan "vekke" konsollen hvis den er i hvilemodus. Det burde det, og jeg har opplevd det, men for meg var funksjonen noe upålitelig, selv med en firmwareoppdatering. Det er sikkert en begrensning som Nintendo har lagt inn med vilje, men det er litt tungvint å måtte slå på Switch eller Switch 2 fysisk for at den skal oppdage at det er en aktiv Bluetooth-tilkobling.

Når det er sagt, er det mye nostalgi å finne for de ca. £35 du må betale, og hvis du trenger en billig sekundær Switch -kontroller, eller bare vil ha et velfungerende nostalgisk tilbakeblikk på for eksempel PC, så kan du ikke gå galt.

