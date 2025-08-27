Google Pixel 10 Pro

Det er nå mange Android produsenter som produserer ganske anstendige telefoner. Hvis du vil ha alt og mer til, har Samsung levert både Ultra -serien og den fantastiske, men konservative Folds, og hos Motorola lanseres det hvert år vakre Razr -modeller og en solid Edge eller to.

Men det er likevel noe med Googles Pixel -serie, en viss je ne sais quoi, en X-faktor. Kanskje er det Googles spesifikke designspråk, i disse dager kalt "Material You", som gir Android et mer lekent utseende, eller kanskje er det de Apple Lite funksjonene som skaper en dypere sammenheng mellom Pixel og annet Google-utstyr, som for eksempel en Pixel Watch eller et par Pixel Buds.

Uansett har Pixel -telefonene, spesielt de siste årene, bevist gjennom programvare, uovertrufne kameraer og strømlinjeformet design at de definitivt er en av årets beste Android -telefoner, om ikke den beste. Heldigvis fortsetter Pixel 10 Pro denne trenden.

Det er små forskjeller mellom Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL, men de er relativt ubetydelige, så vi vurderer dem begge som en helhet, selv om vi refererer til 10 Pro. Du får en ny versjon av den utmerkede Super Actua -skjermen, som bruker en 1280x2856 OLED med 495ppi. Nok en gang får vi en 120Hz oppdateringsfrekvens gjennom LTPO-teknologi, som kan senke den interne bildefrekvensen til 1Hz for å spare batterilevetid. I tillegg yter den opptil 3300 NITS under ideelle forhold og har både 24-biters farger og et kontrastforhold på 2 000 000:1. Dette er mange tall som til sammen vitner om at Google har truffet blink for tredje gang på rad med Super Actua -skjermen, som leverer lyse, dype og kontrastrike farger. Enten du ser på en vanlig YouTube-video, ser på bilder via Google Photos eller ser på F1-filmen via Apple TV -appen (selv om den filmen hører hjemme på en stor skjerm), kan Super Actua lett måle seg med Retina.

Du får 16 GB RAM, opptil 1 TB lagringsplass (det finnes en 128 GB-versjon, men det begynner å bli litt gjerrig, Google), og Googles splitter nye Tensor G5 SoC. Selv om det selvfølgelig er de som gjerne vil høre om kjerner og klokkefrekvenser, lover Google selv en 34% CPU-løft, og i alt fra Genshin Impact til Adobes forskjellige tjenester er Pixel 10 Pro rask, responsiv og kul. Det skal bemerkes at GPU-enheten denne gangen kommer fra PowerVR, ikke Mali, men selv om noen har uttrykt bekymring, merket vi ikke umiddelbart noen målbar forskjell. Temperaturene var også stabile, selv under press, og vi oppdaget ingen struping eller apper som manglet RAM eller måtte kjøre med begrenset funksjonalitet. Selv om det er vanskelig å kommentere alle bruksscenarier, kan vi konkludere med at basert på våre stresstester er de tidligere barnesykdommene med Tensor nå helt borte.

Google fortsetter å levere den mest visuelt tiltalende versjonen av Android, etter vår mening, og det fortsetter her. Den nyeste versjonen av Material You er raffinert, tilbyr flere funksjoner enn du vet hva du skal gjøre med, og fungerer feilfritt. Men midt i dette rosenrøde bildet finnes det fortsatt noen torner. Det blir mer og mer irriterende for hvert år som går at man ikke kan fjerne Googles At a Glance -linje øverst, som ikke ser spesielt attraktiv ut, men som gir deg informasjon som du så er tvunget til å se gjengitt i andre widgeter på startskjermen. Googles egne widgeter kan dessuten være fine nok til tider, men de passer bare ikke så godt symmetrisk på skjermen. Deres Calendar -widget, for eksempel, er ganske pinlig, og igjen, At a Glance viser uansett din kommende hendelse øverst.

Bortsett fra det er det veldig vanskelig å finne noe å klage på. Nye funksjoner som Magic Cue gir deg AI-forslag basert på samtalene dine (bestem selv om det er noe du vil bruke), men grunnversjonen av Pixel -pakken med VPN, Titan -sikkerhet, automatisk samtalescreening og en rekke andre funksjoner gjør Pixel -økosystemet ekstremt attraktivt, spesielt for de som synes andre Android -skins, som Samsungs OneUI, er litt for sterile og litt for forvirrende.

Og nå kommer vi til årets store nyhet: Pixel Snap! Ja, Google er den første store, sentrale Android produsenten som bruker Qi2-standarden med anbefalt layout, som helt tilfeldig har samme layout som Apples MagSafe.

Det er den mindre Pixel 10 som får den største kameraoppgraderingen denne gangen, men du får fortsatt tre kameraer på baksiden av Pro bestående av et 50 megapikslers 25 mm wide, 48 megapikslers ultra-wide på 123 grader, og til slutt et 48 megapikslers telefoto på 113 mm og 5x optisk zoom. Det er ganske fin maskinvare som leverer solide resultater under de fleste lysforhold, for ikke å snakke om Googles automatiske algoritmer, som fortsetter å magisk rydde opp og forbedre uten å virke AI-forbedret eller kunstig. Dynamisk omfang, fargekontrast og klarhet er fortsatt best her, selv etter alle disse årene, og det er igjen i tillegg til et hav av AI-verktøy som kan gjøre bildene dine mer kunstige, hvis det er det du ønsker. Ja, denne gangen er noen av disse verktøyene mer sømløst integrert i kameraappen, slik at de vises mer organisk. Her er du mer tilbøyelig til å bruke dem, og det nye AI Camera Coach er faktisk et fint lite verktøy - men vi sier det samme som vi har sagt før; det er et partytriks, en gimmick, og 95 % av tiden bortkastet tid. Vi ser egentlig ikke noe poeng i å skape et minne som aldri har eksistert, annet enn at det kan være gøy i fem minutter sammen med venner.

Pixel Snap er den store nyheten, men den kommer som en forlengelse av en smarttelefon som virkelig fyrer på alle sylindere og har gjort det en stund. Den koster rundt £950 som startpris - det er ikke ingenting, og Pixel har definitivt mistet sin status som "best og billigst", for det er den rett og slett ikke lenger. Den er imidlertid ekstremt funksjonell, ekstremt estetisk tiltalende og ekstremt lett å anbefale.