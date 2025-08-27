Google Pixel 10

Pixel Pixel 10 har nå nådd 2025-utgaven, og hvis du forventet et nytt design, vil du bli skuffet. Den har fortsatt avrundede hjørner og et tydelig kamerahus, er fortsatt veldig strømlinjeformet og minimalistisk, og det samme kan sies om brukergrensesnittet. Alt er designet til det ytterste.

HQ

Den testede modellen var i en stilig indigoblå farge, som er veldig dristig, attraktiv og ikke skrikende. Det er imidlertid nesten synd, men nødvendig, å bruke et deksel, siden overflaten er silkemyk å ta på. Den har en god balanse mellom premiumfølelse og vekt, og med tanke på at Google har brukt resirkulerte materialer i stort sett alt, føles den både ny og stilig.

AI- og multifunksjonsknappen er plassert over volumknappen, noe jeg måtte venne meg til. Skjermen er Googles Actua, dvs. OLED, 1080×2424 og 422ppi. På papiret er den dårligere enn Pro -modellen, men i virkeligheten er den veldig bra. Det er først når du sammenligner den direkte og med HDR-innhold at du kan se forskjellen, og tro meg, forskjellen er der, men det er mest for nerder som meg som er interessert i nyanser. Skjermen kjører 120 Hz adaptivt, er beskyttet av Corning Gorilla Glass og kan nå 3000 nits med HDR-innhold, mens fargene er 24-biters.

Google har også inkludert andre funksjoner: Sju år med garanterte oppdateringer som ikke bare gjelder sikkerhet, men også funksjonalitet. Den kommer også med Android 16, som er utrolig rask, og nesten alt skjer umiddelbart. Jeg måtte kjøre to kraftige spill samtidig for å merke en forskjell, takket være Googles G5 Tensor CPU.

Det finnes en rekke innebygde sikkerhetsfunksjoner, blant annet deteksjon av bilkrasj. Heldigvis fikk jeg ikke testet den, men både funksjonen og en rekke andre, som pulsmåling og falldeteksjon, vil være å finne i den kommende Pixel Watch. Jeg fikk heller ikke testet nødanropsfunksjonen, ettersom det er ulovlig å teste den for moro skyld, men det ser ut til at den fungerer der jeg bor.

Batteriet er på i underkant av 5000 mAh og holder mer enn nok til en hel dag. Hurtiglading og trådløs lading via Qi2 støttes, og nå er det Pixel Snap, et magnetisk system som er kjent fra andre produsenter. Den er fullt kompatibel med trådløs Qi2-lading, noe andre produsenter ser ut til å ha glemt at finnes. Så uansett om du har MagSafe eller Qi2-produkter, fungerer de med Pixel 10.

AI har endelig nådd et nivå der det er nyttig, inkludert enkle ting som bedre støtte for mitt eget språk. Nå venter vi bare på sanntidsoversettelse med din egen stemme under telefonsamtaler, noe som etter min mening er en av de mest imponerende og nyttige funksjonene AI kan tilby.

På den annen side elsker jeg at mange separate apper - f.eks. QR-kodeskannere eller "Arter"-appen, som kan fortelle deg om en plante er giftig, nyttig eller bare ugress - nå er overflødige. Det er fornuftig bruk av kunstig intelligens. Det er imidlertid noen få feil. Hvis du redigerer direkte i kameraappen, er AI-resultatene ikke alltid like gode, og det krever litt øvelse å få det til å se naturlig ut. Hvis du bruker AI i form av Gemini og redigerer der, får du som regel meldingen: "Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i din region." Og med tanke på at Gemini Pro ikke er inkludert i prisen, men koster rundt 20 pund per måned, er det ikke godt nok.

Når vi først er inne på kameraet, må jeg innrømme at det er bra, veldig bra. Evnen til å ta bilder under dårlige lysforhold er spesielt imponerende til å være en "entry-level"-telefon. Hovedkameraet er et 48 MP vidvinkelkamera som også kan ta makrobilder, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10,8 MP telefoto med 5x optisk zoom. Google har også digital zoom opp til 20x, noe som fungerer fint til å begynne med, men når du nærmer deg 20x, oppstår det bildestøy. Det er fint å ha muligheten, men det er viktig å understreke at det er betydelig dårligere enn optisk zoom. 4K-video støttes, og det er et 10,5 MP selfie-kamera for de som bruker det, men jeg er overrasket over at det ikke er bedre støtte for sakte film.

Prisen er litt av et problem. Den koster rundt £800 for 128 GB-versjonen og rundt £900 for 256 GB. Men da er vi nesten på Pixel Pro -nivå, som starter på rundt £950.

Google er også fornøyd med sitt innebygde VPN, som fungerer enkelt og uanstrengt, men det er ingen mulighet til å konfigurere det. Kanskje dette kommer når telefonen slippes, men ikke i løpet av testperioden. Vi hadde imidlertid ingen problemer med å få tilgang til strømmeinnhold fra andre land, så det er en slags automatisert magi på jobb.

Lyden er utmerket og langt bedre enn jeg hadde fryktet for den billigste modellen i serien. Jeg er imidlertid overrasket over at Wi-Fi 7 ikke støttes.

Alt i alt er Pixel 10 en utmerket telefon: rask, brukbar, praktisk, funksjonell, med et godt kamera og en skjerm som virkelig leverer. Men det burde den gjøre til den prisen. Jeg synes prisen er for høy når man tar i betraktning de manglene som også finnes, og når noen designelementer er låst fast. Jeg kan for eksempel ikke fordra at søkefeltet sitter fast nederst på skjermen, og at jeg ikke kan fjerne eller flytte det. Hvis jeg ville ha et låst system, ville jeg ha valgt en annen produsent. Dessuten er ikke spranget til en Pro spesielt stort, fordi Pixel 10 allerede er en halvdyr fetter. Senk prisen, vær så snill, så har du den beste AI-telefonen på markedet.