GeForce Now RTX 5080 Edition

GeForce NowGeForce Now, eller GFN som det forkortes, gjennomgår en massiv oppdatering som vi fikk muligheten til å teste før offentlig lansering. Kort sagt, hvis du har Ultimate -nivået, får du nå RTX 5080 -ytelse. Vi snakker om dedikert maskinvare for spilløkten din, med 62 TFLOPS kraft. Dette tilsvarer omtrent ytelsen til tre PS5 Pros, og er omtrent 2,8 ganger raskere enn den tidligere GeForce Now RTX 4080-baserte maskinvaren.

Det som gjør GeForce Now annerledes, er at i motsetning til andre tjenester låses en spesifikk maskinvare til deg når du logger inn. Du deler ikke RAM, CPU eller GPU, du får ditt eget dedikerte system. Det er noen forbehold, for eksempel at spilløktene er begrenset til åtte timer (opp fra seks). Etter det må du logge ut og inn igjen for å få et nytt system. Realistisk sett er det imidlertid få som sitter gjennom åtte timer i strekk uten pause. Dette gjør spillopplevelsen mye raskere, samtidig som det visker ut skillet mellom tradisjonell PC-gaming og nettsky-gaming. Dette er ikke Google Stadia.

Systemet har tre nivåer: "Free" - 1 time i 1080p, "Performance" - 1440p med RTX-grafikk og seks timers økter, og "Ultimate" - 4K HDR, 240 Hz (noen ganger til og med 360 Hz), RTX, Reflex, G-Sync, og åtte timers økter. Det gjelder noen få begrensninger, for eksempel spilletidsbegrensninger og køer, men høyere nivåer betyr kortere ventetid. I praksis har jeg ikke opplevd noen køer, og GFN starter raskt opp, laster inn spillet og får deg i gang med å spille.

Biblioteket utvides også til nesten 4500 titler. Du kan spille på praktisk talt alle plattformer, så lenge du har en solid internettforbindelse. Spillene er ikke inkludert, og du kjøper dem gjennom ditt foretrukne økosystem (Battle.net, Steam, EA App, som jeg ærlig talt hadde glemt, etc.) og kobler dem deretter til GFN.

Prisene er enkle: "Performance" koster €11 per måned eller €55 for seks måneder, mens "Ultimate" koster €22 per måned eller €110 for seks måneder. Det er ikke billig, men når du sammenligner det med å kjøpe et RTX 5080-kort direkte, kan du få rundt 3,8 år med GFN Ultimate for samme pris. Lagringsmengden er begrenset til 100 GB per økt, så for spill uten støtte for skylagring trenger du permanent lagring knyttet til kontoen din. Når det er sagt, er de fleste store titler fullt skybaserte, så dette var ikke noe problem under testingen.

Oppgraderingen til Nvidias nye Blackwell -plattform gir også støtte for DLSS 4: Multiframe-generering, støtte for 5K/120 FPS, ray-tracing, lysrekonstruksjon og avansert oppskalering. Den muliggjør også 4K/120 FPS-spill på nyere LG-TV-er uten ekstra maskinvare, 90 FPS på Steam Deck, og 120 FPS-strømming på Lenovo Legion Go.

PC-grensesnittet føles fortsatt litt klumpete, og minner om Linux gaming fra 20 år tilbake, men funksjonelt sett fungerer det. Fra et teknisk synspunkt er oppgraderingene betydelige: full 4:4:4 chroma-subsampling, 100 Mbps strømmebithastighet, mer effektiv AV1-koding og en latenstid på under 30 ms i e-sporttitler. Den siste delen er spesielt viktig, ettersom den gjør at konkurransespill på nettet faktisk kan spilles uten merkbar inngangsforsinkelse. Først trodde jeg at det var problemer med noen spill som bare spilles på nettet, for eksempel Dune: Awakening, men det viste seg at problemet lå i selve spillet, ikke i GFN.

Vi testet på en 4K QD-OLED-skjerm med en 1000/1000 Mbps fibertilkobling og 1-2 ms ping. Ultimate -nivået krever minst 75 Mbps, så vi lå godt over dette. Det største forbeholdet er fortsatt tilkoblingsmulighetene, for uten fiber er opplevelsen mindre konsekvent, og selv i 2025 er det ikke alle utviklede land som har full utrulling. Når det er sagt, er opplevelsen utmerket når forholdene er riktige. I blindtester tviler jeg på at jeg kunne se forskjell fra lokale spill. For håndholdte enheter med begrenset maskinvare er ytelseshoppet enormt.

Til tross for at jeg er en ivrig kritiker av nettskyspill, må jeg innrømme at dette føles som en fullverdig erstatning for en spill-PC. Referanseriggen vår presser fortsatt ut noen flere bilder på ultrainnstillinger, men kostnadsforskjellen er vanskelig å rettferdiggjøre. Strømforsyningen min alene koster mer enn to år med GFN Ultimate. Så lenge Nvidia holder prisene stabile eller lavere, er det bare den øverste prosenten av entusiastene - de som spiller mer enn 100 timer i måneden - som vil ha en reell grunn til å kjøpe avansert maskinvare. Hvis Nvidia kan utvide serverklyngene sine, øke den månedlige spilletiden til 150 timer med rollover, og kanskje tilby rabatter eller medfølgende AAA-spill, kan denne tjenesten bli uslåelig.