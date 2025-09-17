Bak det veldig lange navnet, "Razer BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed", skjuler det seg en lettfattelig navnekonvensjon, ettersom du får akkurat det navnet sier. Det er et tastatur, det er 4. generasjon BlackWidow, det har lav profil, det er TKL, og det bruker Razers HyperSpeed trådløse system. Det er imidlertid mer ved det ...

Først og fremst skiller designet seg fra den vanlige Razer -stilen. Den er mye mer subtil, mer industriell, og metallfinishen på topplaten føles mer premium enn vanlig. Designet er stramt og rent, men jeg liker spesielt godt hvordan den tydelig markerte batteriindikatoren bruker tallrekken til å vise batterinivået. Dette aktiveres via en egen knapp, og det er smart som bare det. Hvorfor er ikke dette bransjestandard?

Razer hevder "opptil 980 timer i strømsparingsmodus", men det deaktiverer 1000Hz avstemningsfrekvens, noe som gjør den ubrukelig for spill. Apropos det, hvorfor ingen 4000Hz eller 8000Hz polling rate? Andre Razer -tastaturer kan gjøre det. Ved å bruke trådløs modus uten strømsparing får du fortsatt en veldig solid batterilevetid. Jeg har vært noe inkonsekvent med bruken min, men minst tre dager virker realistisk. Jeg brukte bare 10 % på en hel dag, selv om det selvfølgelig avhenger sterkt av lysstyrkeinnstillinger og bruksintensitet.

Topplaten er laget av en aluminiumslegering, med en bunn i hardplast og innvendig demping av skum. Helhetsinntrykket er veldig eksklusivt, mye mer premium enn noen av de RGB-tunge søsknene. Undersiden har også et lite rom for donglen. Uttrykket "lav profil" er bokstavelig her, ettersom tastaturet er mindre enn 2 cm høyt. Kombinert med den slanke designen ser det ekstremt moderne og diskré ut på skrivebordet. Det skriker ikke "gaming", men føles i stedet som et profesjonelt verktøy for dataarbeid.

Tastene - både caps og brytere - har også lav profil. Det finnes tre brytervarianter: klikkende grønn, taktil (men lydløs) oransje og glatt, lydløs gul. Jeg testet de oransje bryterne. De er ikke akkurat lydløse etter min mening, spesielt ikke ved tilbakestilling. Hvis du tar av tastelokkene, kommer det meste av støyen fra det skarpe stoppet når du tilbakestiller eller bunner ut. Stabilisatorene er smurt, noe som er herlig, men egentlig er et must for ethvert tastatur som markedsføres som relativt stille.

Den trådløse tilkoblingen fungerer feilfritt. Ikke overraskende er ikke Bluetooth et levedyktig alternativ for gaming, så jeg holdt meg til HyperSpeed -donglen. Den har den ekstra fordelen at den kan koble flere Razer -enheter til én enkelt mottaker. Når det er sagt, selv om Razer ikke avslører hvilken Bluetooth-versjon som brukes, støtter de sammenkobling med opptil tre enheter om gangen.

Jeg hadde satt pris på en håndleddsstøtte med lav profil, spesielt med tanke på prislappen på € 190.

Enten du liker det eller ikke, kommer du til å bruke Razer Synapse 4. Heldigvis har det vært en fantastisk programvare i lang tid. Ja, den er spillerfokusert, men ikke på en overdrevet måte. Den er helt klart gjennomtenkt, med smarte avstander, alternativer, farger og brukervennlighet. Det er vanskelig å lage tilpasningsprogramvare som er både kraftig og enkel å bruke, men Razer har fått det til. Det eneste problemet mitt var at Synapse ikke gjenkjente tastaturet før jeg hadde gjort en fastvareoppdatering, men det er ikke uvanlig for testenheter som er mottatt før lansering.

Jeg liker virkelig følelsen av tastene, som er den viktigste delen. De er ekstremt raske, med bare 2,8 mm vandring. Det jeg er mest opptatt av når det gjelder brytere, er tilbakestillingstiden, hvor raskt en tast går tilbake til utgangsposisjonen og hvor mye kraft som trengs for å aktivere den på nytt. Jeg må innrømme at selv om disse bryterne er litt høyere enn jeg foretrekker, så er alt annet perfekt. De dobbeltslipte PBT-tastene føles også behagelige på fingertuppene, selv om jeg har en tendens til å trykke hardere enn nødvendig.

Det er dyrt, men det er også veldig godt laget, med en flott skriveopplevelse og feilfri trådløs ytelse. Hva mer kan du ønske deg?