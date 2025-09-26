Corsair Vanguard Pro 96

Corsair har i mange år vært noe av en skjult perle. De lager flotte tastaturer, men markedsføringen er ikke like prangende som hos mange av konkurrentene. Denne utgivelsen virker som en ny start: et nytt navn, en ny navnekonvensjon og en helt ny tilnærming til tastaturutvalget.

Den nyeste modellen er Vanguard 96, som er tilgjengelig i både Pro ogPro -versjoner. Som overskriften antyder, er dette Pro -versjonen som vi har testet.

Som navnet tilsier, er formfaktoren 96 %, nok til at fingrene trenger litt tid på å venne seg til den, men ikke nok til at det virkelig tar plass på skrivebordet. Det tar litt tid å venne seg til den manglende avstanden mellom piltastene og resten av oppsettet, men når det er sagt, er mye av plassen som vanligvis er bortkastet, ikke her, og ved å flytte de ekstra makrotastene til siden sparer man også plass.

På den lyse siden har den fire lag med lyddemping, så det er bare selve tastene som lager støy. Den leveres også med en håndleddsstøtte, noe jeg setter pris på siden det ikke alltid følger med, selv til en pris på 230 euro. Selve kabinettet er av aluminium, og layouten er litt merkelig, ettersom DEL-tasten er plassert ved siden av PRTSC-tasten, noe som gjør at den føles litt langt unna mine (små) fingre. Det ble jeg aldri helt vant til.

I tillegg har den dedikerte knapper på siden: fem programmerbare knapper og en for å veksle mellom spillmodus. Det er også en stor multifunksjonsknapp, et stort hjul på høyre side. Det er veldig taktilt, veldig deilig å bruke, og til tross for størrelsen er det ikke noe vingling. Den kan håndtere mange oppgaver, og jeg bruker den hovedsakelig til volumkontroll og lite annet.

IPS++-skjermen på 1,9" er en god idé, men siden tastaturet ligger flatt, blokkerer den øverste raden på talltastaturet utsikten, og du kan ikke se så mye. Ettersom tastene ikke er innfelt i kabinettet, og det ikke har lav profil, er jeg ikke sikker på hvordan dette kan løses. Jeg elsker imidlertid den eksponerte undersiden av tastene, med RGB-belysningen som skinner gjennom fokuslinser i hver bryter, men kanskje vi har gått et skritt for langt, for det er tross alt bare RGB.

Siden Corsair eier Elgato, er det enkelt å sette opp tastatursnarveier, og det er til og med en dedikert Stream Deck -starttast.

Corsair bruker sine egne ferdigsmurte MGX Hyperdrive Magnetic -brytere, som baserer seg på Hall Effect -sensorer kombinert med en innvendig dobbeltskinnestruktur for å forhindre at de vrikker når de trykkes ned. Dette gjør at Corsair kan hevde at hver tast har en levetid på 150 millioner klikk, og hvis du ikke liker dem, kan du bytte til en annen type brytere. I likhet med andre moderne high-end-tastaturer er nye, men virkelig nyttige funksjoner mulig takket være disse bryterne. Rapid Triggering For eksempel betyr det at tastene tilbakestilles umiddelbart, klare til å aktiveres på nytt. Jeg ser egentlig ikke på dette som en "funksjon", for meg er det rett og slett slik en god spillbryter skal oppføre seg. Det samme gjelder justerbar aktivering, som kan stilles inn i trinn på 0,1 mm fra 0,1 mm til 4 mm, støttet av en avstemningsfrekvens på 8000 Hz, noe som tilsvarer 0,593 ms ventetid. Likevel, tilpass på egen risiko. Jeg forstår imidlertid ikke hvorfor det ikke er støtte for dobbel aktivering - bryteren kan gjøre dette, på gjør det med andre Corsair-tastaturer, og stiller inn to forskjellige aktiveringspunkter på en tast, og gjør to forskjellige ting, som å sitte på huk og lene seg, eller gå og løpe - avhengig av hvor hardt du trykker, og aktiverer derfor to forskjellige aktiveringspunkter.

Den støtter også FlashTap, som lar deg prioritere innganger når to motsatte kommandoer (som å hoppe og ligge på magen) trykkes ned samtidig. Som standard prioriteres den sist trykte tasten, noe som gir mest mening. Og en ting jeg virkelig vil fremheve, er bruken av et nettbasert grensesnitt for tilpasning. Ingen programvare er nødvendig: bare Corsair Web Hub, og jeg er en stor fan av denne løsningen.

Så, er det et godt tastatur? Vel, både ja og nei. Det krever litt tilvenning å skrive, og mangelen på fri sikt til LCD-skjermen gjør at det føles litt meningsløst. Men bryterne føles ekstremt raske og responsive, med nesten umiddelbar tilbakestillingshastighet, noe som er en fantastisk kvalitet. Til denne høye prisen skulle jeg imidlertid gjerne ha sett trådløs støtte. Men den gjør det den lover, og den gjør det bra.